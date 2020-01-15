Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'de yayınlanan entrikalarla dolu hikayesi ile izleyicisini etkileyen dizi Yasak Elma 64. bölümün yayınlanması ile birlikte 65. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki 64. bölümde ne olmuştu? 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Yasak Elma 64. bölümde ne oldu?

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

Yasak Elma 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma'nın 65. bölüm fragmanını izlemek için linke tıklayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Mm9rKCOPE