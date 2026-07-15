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        Haberler Yaşam 50 yaşındaki motosikletini yazın kullanıyor, kışın garajda saklıyor

        50 yaşındaki motosikletini yazın kullanıyor, kışın garajda saklıyor

        Burdur'da 79 yaşındaki esnaf Ali Güler, 50 yıl önce sıfır kilometrede aldığı motosikletine gözü gibi bakıyor. Sadece yaz aylarında kullandığı motosikletini kışın evindeki kapalı otoparkta koruyan Ali Güler, "Yazın motosiklet benim için ömür gibi. 'Sat' diye gelen çok ama satılık değil, torunlarıma kalır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        1976'da aldı! Yazın dışarıda, kışın garajda

        Burdur'da İl Özel İdaresi'nden emekli olduktan sonra kent merkezindeki Yukarı Pazar'da 26 yıldır unculuk yapan Ali Güler, 1976 yılında sıfır satın aldığı motosikletine gözü gibi bakıyor.

        Ali Güler, havanın durumuna göre yazın iş yerine gidip geldiği motosikletini yılın kalan bölümünde ise kapalı garajında saklayıp, otomobilini kullanıyor. 50 yaşındaki motosikletiyle hem keyif yapan hem de özenle ilgilenen Ali Güler, bakımlarını da kendisi yapıyor.

        "BENİM İÇİN ÖMÜR GİBİ"

        Ali Güler, "Motosikleti 1976 yılından satın aldım. 50 yıldır bende. Arabama da motoruma da gözüm gibi bakıyorum. Yaz mevsiminde 6 ay buna biniyorum, 6 ay arabama biniyorum. Yazın motosiklet benim için ömür gibi. Her şeyi orijinal. Bir şeyin kıymetini bilmek lazım. Motor olmuş, otomobil olmuş, at olmuş önemli değil. 50 yıldır bu motosiklet işimizi görüyor" dedi.

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        "PARÇASINI BULMAK ZOR"

        Motosikletini satın almak isteyenler olduğunu belirten Ali Güler, "'Sat' diye gelen çok ama satılık değil, torunlarıma kalır. Vizeye gidiyorum, sıkıntısız geçiyor. Parçasını bulmak zor. Fransa'ya giden arkadaşımdan istedim. O da bulamamış. Allah kaza bela vermesin" diye konuştu.

        Motosikletinin bakımlarını ihmal etmediğini söyleyen Ali Güler, "Bakım önemli. Yağını kendim alırım. İki zamanlı motor, yağını benzinle karıştırıp kendim koyarım. Benzin alırken dikkat ederim. Ben ona bakıyorum ama o da beni yolda koymuyor. Kış geldiğinde evin altındaki kapalı bölüme koyarım. Yaz geldiğinde çıkarırım. Bir seferde çalışır" dedi.

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