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        Haberler Yaşam 76 yaşındaki Sait dede teknolojiyi reddetti, yol arkadaşı sadece radyosu oldu

        76 yaşındaki Sait dede teknolojiyi reddetti, yol arkadaşı sadece radyosu oldu

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve evinde televizyon, telefon gibi teknolojik cihazlar bulunmayan 76 yaşındaki Sait Özünegüven, günün büyük bir kısmını pilli radyosuyla sokakları dolaşarak geçiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Ne telefon ne de televizyon! Tek dostu 'radyo'

        Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefonlar ve televizyonlar hayatın merkezinde yer alırken, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Sait Özünegüven bu duruma adeta meydan okuyor.

        Evinde hiçbir dijital cihaz barındırmayan Özünegüven, tek dostu olarak gördüğü radyosunu yanından ayırmıyor.

        Günün büyük bölümünü radyosundan yükselen sesler eşliğinde Sivrihisar sokaklarında yürüyerek geçiren yaşlı adam, hem vakit geçiriyor hem de zinde kalıyor.

        "EVDE TELEVİZYON YOK, TELEFON YOK"

        Radyosuyla olan bağını ve günlük rutinini anlatan Sait Özünegüven, evde oturmaktan sıkıldığı için kendini sokaklara attığını ifade ederek, "Sokaklarda da olsa, benim radyom devamlı çalışır. Vallahi denk geleni çalıyoruz. Bazen Kur'an okutuyorum, bazen de şarkı türkü söylüyor. Evde dura dura usanıyorum, mecburen çarşıya çıkıyorum. Evde televizyon yok, telefon yok. Onlar yerine sadece radyo kullanıyorum. 5 saat falan yürürüm en azından. Yorulursam bir kahveye gider dinlenirim, bir daha başlarım" şeklinde konuştu.

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