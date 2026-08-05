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        Haberler Yaşam Altın Portakal'ın jüri başkanı Derviş Zaim oldu

        Altın Portakal'ın jüri başkanı Derviş Zaim oldu

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Altın Portakal'ın jüri başkanı Derviş Zaim oldu

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu sene 24- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim yapacak.

        Festivalin Ulusal Yarışmaları’na başvurular Altın Portakal’ın resmi internet sitesi üzerinden 31 Ağustos 2026, Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Altın Portakal’da Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü ise 5 milyon TL olarak açıklandı.

        5 FİLMLE 18 ALTIN PORTAKAL KAZANDI

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini üstlenecek yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Warwick Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema Sanatta Yeterlilik programını bitirdi.

        Bugüne kadar 10 uzun metraj film ve 2 belgeselin yönetmenliğini üstlenen Derviş Zaim, Tabutta Rövaşata (1996), Filler ve Çimen (2000), Cenneti Beklerken (2006), Nokta (2008) ve Gölgeler ve Suretler (2010) olmak üzere 5 farklı filmiyle 5 ayrı festival yılında Altın Portakal Film Festivali'nde toplam 18 ödül kazandı.

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        Derviş Zaim; Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur, Cenneti Beklerken, Nokta, Gölgeler ve Suretler, Devir, Balık, Rüya ve Flaşbellek filmlerinin yanı sıra Paralel Yolculuklar ile Tavuri belgesellerine de imza attı.

        Zaim’in filmlerinden Tabutta Rövaşata, 33. Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanırken, filmden Ahmet Uğurlu En İyi Erkek Oyuncu, Mustafa Preşeva ise En İyi Kurgu ödülüne layık görüldü.

        Filler ve Çimen ise; Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Kültür Bakanlığı Ödülü'ne layık görüldü. Cenneti Beklerken filmi de Antalya Film Festivali'nde En İyi Özel Efekt ödülünü kazandı.

        Zaim’in filmlerinden Nokta da Antalya Film Festivali'nde Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik ve En İyi Ses Tasarımı ödüllerine layık görüldü. Gölgeler ve Suretler de Antalya Film Festivali'nde SİYAD Eleştirmenler Ödülü ve En İyi Kurgu ödüllerini kazandı.

        Derviş Zaim, filmlerinin senaryolarını kaleme almasının yanı sıra, çoğu filminin de yapımcılık görevini de üstlendi. Sinemanın yanı sıra edebiyat alanında da üretimlerini sürdüren Zaim, "Ares Harikalar Diyarında" adlı romanıyla 1994 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne layık görüldü. İkinci romanı "Rüyet" ise 2019 yılında yayımlandı. Derviş Zaim sinema ve edebiyat çalışmalarının yanı sıra 2024 yılında Berzah ve 2025 yılında Ayna adlı çağdaş sanat enstalasyonlarını gerçekleştirdi.

        Ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterilen yapımlarıyla sayısız ödül kazanan Derviş Zaim, akademik çalışmalarını da sürdürerek İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde ders veriyor.

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