Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni kamerada

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Söbüçimen Yaylası, Anadolu gelengilerine ev sahipliği yapıyor.

"Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları, yaylada yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi.

Anadolu bozkırlarında en sık görülen kemirgen türleri arasında yer alan gelengiler, yaşam alanı olarak çoğunlukla meraları tercih ediyor.

Sürülmüş toprak yapısında yuva kuramayan ve ağaçlık alanlarda yaşamlarını sürdüremeyen hayvanlar, bu nedenle otlak ve mera alanlarında barınıyor.

Yuvalarını toprağı kazarak oluşturan Anadolu gelengileri, beslenirken zaman zaman iki ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetliyor.