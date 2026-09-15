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        Haberler Yaşam Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni kamerada

        Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni kamerada

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda, Anadolu gelengisi olarak da bilinen Anadolu yer sincapları, yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi. Meraları yaşam alanı olarak tercih eden gelengiler, iki ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetlemeleriyle dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni kamerada

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Söbüçimen Yaylası, Anadolu gelengilerine ev sahipliği yapıyor.

        "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları, yaylada yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi.

        Anadolu bozkırlarında en sık görülen kemirgen türleri arasında yer alan gelengiler, yaşam alanı olarak çoğunlukla meraları tercih ediyor.

        Sürülmüş toprak yapısında yuva kuramayan ve ağaçlık alanlarda yaşamlarını sürdüremeyen hayvanlar, bu nedenle otlak ve mera alanlarında barınıyor.

        Yuvalarını toprağı kazarak oluşturan Anadolu gelengileri, beslenirken zaman zaman iki ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetliyor.

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        #Söbüçimen Yaylası
        #Gelengi
        #anadolu yer sincabı
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