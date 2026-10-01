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        Haberler Yaşam Annesiz kalan doğan yavruları uzman ellerde hayata tutundu

        Annesiz kalan doğan yavruları uzman ellerde hayata tutundu

        Düzce'de annesiz kalan 2 doğan yavrusu, veteriner hekimlerin özenli bakımıyla hayata tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        "Doğada karşılaşmak büyük sürpriz"

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 40 gün önce bir kişi, tarlasının kenarındaki çalılıkların arasında iki kuş yavrusu gördü.

        Bir süre bölgeyi izleyen ve yavruların annelerinin gelmediğini gören hayvansever, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Ekipler tarafından bölgeden alınan yavruların, hızlı uçan, ince yapılı, uzun ve sivri kanatlı ​​​​​​​delice doğan türü olduğu belirlendi.

        Annesiz kaldıkları için beslenemeyen ve bitkin düşen yavrular, ekipler tarafından müdürlük bünyesindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

        Birinin ayağında darbeye bağlı ezik ve yumuşak doku travması, diğerinin ise kanadında sorun olduğu anlaşılan doğan yavrularının bakım ve tedavisini veteriner hekim Zeynep Hızal üstlendi.

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        Rehabilitasyona alınan, protein takviyesi ve serum desteği yapılan, özel egzersiz uygulanan hayvanlar uçuş antrenmanlarının ardından doğaya salınacak.

        "BU TÜRLE DOĞADA KARŞILAŞMAK BÜYÜK SÜRPRİZ"

        Veteriner Zeynep Hızal, doğada yavru hayvan bulunduğunda hassas davranılması ve bir süre gözlem yapılması gerektiğini söyledi.

        Yavrunun annesiz olduğundan emin olduktan sonra ihbarı değerlendirdiklerini belirten Hızal, "Bu yavrularımızın annesi gelmeyince bizler de onların hayatını kurtarmak adına gidip teslim aldık." dedi.

        Hızal, yavruları muayene ettikten sonra tedavi ve bakım sürecini başlattıklarını anlatarak, "Şu an doğanlarımız genç ergen niteliğindeler. Biraz daha büyüyecekler ve yaklaşık 35 santimetreye ulaşıp kanat açıklıkları 60 santimetre olacak. Tam yetişkin olmaları için yaklaşık 1,5 aya ihtiyaçları var. Türlerinin özellikleri olan tüy değişimleri olacak. Yaklaşık 200 gram olduklarında ise tam yetişkin boyuta ulaşmış olacaklar" diye konuştu.

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        Delice doğanın nadir rastlanan tür olduğunu kaydeden Hızal, "Çok hızlı oldukları için görünmesi zor bir tür. Yüksekten dalış yaparak avlanan bir kuş türü. Diğer kuşların aksine gizlenerek ve avlarını gördüklerinde ani hareket ederek avlanan hayvanlar. Sadece avlanmak için yuvadan çıktıkları için gözle görülmesi zor bir yırtıcı kuş türü. Bu türle doğada karşılaşmak büyük sürpriz" ifadelerini kullandı.

        Hızal, tüm ekibin titizlikle yürüttüğü süreci tamamlama aşamasına geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Yumurta evresi hariç tüm evrelerine şahitlik ettik. Geldiklerinde yumurtadan çıkalı yakın zaman olmuştu ve henüz yavru tüyleri vardı. 40 gündür bakım sürecini yürütüyoruz. Bu sürede hem kiloları arttı hem de tüyleri gelişti. Kendi kendilerine beslenecek hale geldiler ama henüz avlanmak için küçükler. Kanat gelişimlerinin biraz daha artması gerek. Bu yüzden yaklaşık 1 ay daha gelişimlerini tamamlamaları için misafir edeceğiz. Sonrasında onları ait oldukları doğaya geri bırakacağız."

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        Yavrulara aynı kafeste bakıldığını belirten Hızal, "İki kardeşler, çok güzel anlaştılar. Kavga etmeden, yem paylaşımında problem yaşamadan sırayla beslendiler. Bu çok güzel bir deneyimdi bizim için. Sonuçta bunlar yırtıcı hayvanlar ve aynı kafesin içinde birlikte uyudular, birlikte beslendiler. İnşallah yetişkin olduklarında birlikte doğaya bırakıp, özgürlüklerine kavuşturacağız" diye konuştu.

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        #Akçakoca
        #düzce
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