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        Haberler Yaşam Antalya'nın süper çobanı Emine nine

        Antalya'nın süper çobanı Emine nine

        Antalya'da yaşayan 94 yaşındaki Emine Tektaş, yaklaşık 90 yıldır sürdürdüğü çobanlık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen bırakmıyor. Her sabah erkenden kalkarak keçilerini otlatan, sütlerini sağan ve sıcak havalardan etkilenmemeleri için kırkımlarını yapan Tektaş, azmiyle gençlere örnek oluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 13:58 Güncelleme:
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        90 yıldır keçileriyle! Antalya'nın süper çobanı

        Döşemealtı ilçesine bağlı Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan Emine Tektaş (94), henüz 5 yaşındayken başladığı çobanlık mesleğini aralıksız sürdürüyor. Gününü dağlarda "çocuklarım" diye seslendiği keçileriyle geçiren Tektaş, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 80 keçilik sürüsünün bakımını tek başına üstleniyor.

        Her sabah gün doğmadan işe koyulan Emine Nine, keçilerini otlatıyor, sütlerini sağıyor ve yaz sıcaklarından etkilenmemeleri için kırkım işlemlerini de kendi yapıyor. Yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan yaşlı kadın, keçilerin satışı ile süt ve peynirden elde ettiği gelirle yaşamını sürdürüyor.

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        "5 YAŞINDAYKEN ÇOBANLIK YAPAN NENEMİN ARKASINDAN HEP GİDERDİM"

        Çobanlığın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Emine Tektaş, mesleğe çocuk yaşlarda başladığını belirterek, "5 yaşındayken çobanlık yapan nenemin arkasından hep giderdim. Büyüdüğümde de sürü bana teslim edildi. Yaklaşık 90 yıldır çobanlık yapıyorum. Çok zorluğu yok. Davarları çeviriyorum, başkalarının ekinlerine girmesine engel oluyorum. Gücümün yettiği kadar yapıyorum" dedi.

        "ALLAH'IN ÖMÜR VERDİĞİ YERE KADAR BU İŞİ YAPACAĞIM"

        Hayatı boyunca keçiler sayesinde geçimini sağladığını ifade eden Tektaş, "5 çocuğum vardı, biri vefat etti. Kaç tane torunum var bilmiyorum. Oğlaklarla birlikte 80 tane keçim var. Onlar sayesinde arsa aldım, üzerine de evimi yaptım. Keçileri, sütünü ve peynirini satıyoruz. Allah'ın ömür verdiği yere kadar bu işi yapacağım. Gidemeyecek hale gelirsem de artık kızım keçilerin yanına gider" diye konuştu.

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