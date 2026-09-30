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        Haberler Yaşam Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı, 75’inci şehir Hatay’a ulaştı

        Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı, 75’inci şehir Hatay’a ulaştı

        Eskişehir'den Türkiye turuna çıkan 49 yaşındaki Serpil Yavuz, bisikletiyle gezdiği 75'inci şehir olan Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Yavuz, "Amacım kendi yaşadığım toprakları gezerek görmek. Gücüm yettiğince pedal çeviriyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Bisikletle Türkiye turuna çıktı, 75'inci şehrine ulaştı

        Eskişehir'de yaşayan Serpil Yavuz, bisikletiyle Türkiye'yi gezmeye karar verdi. 'Cesur' adını verdiği bisikletiyle memleketi Eskişehir’den yola çıkan Yavuz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu gezdikten sonra 75'inci durağı olan İskenderun'a geldi. Yavuz, kadın olarak ülkenin her yerini huzur ve güven içerisinde gezdiğini söyledi.

        En büyük amacının kendi ülkesindeki toprakların tamamını görmek olduğunu belirten Yavuz, "Bir süredir bisikletimle birlikte gücüm yettikçe pedal çeviriyorum. Yorulduğum zaman dinleniyorum. Bazen sorunlar da yaşıyorum. Gittiğim yerde beni oraya sığınan bir kadın sanıyorlar. Ancak zorlu şartlarda ve gece yola çıkmıyorum" diye konuştu.

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        "İSKENDERUN'DA ÇOK GÜZEL KARŞILANDIM"

        Hatay'ın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu belirten Yavuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu il muhteşem. İskenderun'da gerçekten çok güzel karşılandım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde jandarma, polis ve belediyeler desteklerini esirgemiyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        Yavuz, rotasını tamamlamak için yeniden bisikletine binerek yola koyuldu.

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        #bisikletle Türkiye turu
        #Eskişehir
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