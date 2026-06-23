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        Haberler Yaşam Turkuaz suyuyla hayran bıraktı! Adeta doğa harikası...

        Doğa harikası Kaputaş Plajı, turkuaz suyuyla hayran bıraktı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Göz alıcı turkuaz rengi, altın sarısı kumu ile görenleri hayran bırakan plaj, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösteriliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Turkuaz suyuyla hayran bıraktı

        Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, devasa kanyonun denizle buluştuğu noktada yer alan, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

        Yaz sezonunun başlamasıyla günün her saati kalabalık olan plaja ulaşabilmek için ziyaretçiler, 187 basamak iniyor.

        Plajın yer aldığı kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yer bulamayan ziyaretçiler de araçlarını yol kenarlarına bırakarak plaja ulaşıyor.

        Plaja inmek istemeyen tatilciler, denizin göz alıcı turkuaz rengini plajın üst kısımlarından fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

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        Türkiye'nin tanıtım görüntülerinde de kullanılan, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilen ve sanal medyanın etkisiyle de popülerliği artan Kaputaş Plajı, bölge turizmine de katkı sağlıyor.

        Dünyanın birçok noktasından tatilciler, plajı görmek için kente geliyor.

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