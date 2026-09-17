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        Haberler Yaşam Düden Şelalesi'nde tehlikeli serinlik

        Düden Şelalesi'nde tehlikeli serinlik

        Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada, tekne ve bot turları suların altına kadar ilerledi. Şelalenin güçlü akıntısıyla oluşan köpüklü sulara yaklaşan botlardaki turistler, yoğun su serpintisi altında adrenalin yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Şelalede tehlikeli serinlik

        Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi, falezlerden Akdeniz'e dökülen suyuyla kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

        Şelaleyi denizden görmek isteyen turistler, tekne ve bot turlarıyla bölgeyi ziyaret ediyor.

        Şelalenin denize döküldüğü noktaya yaklaşan tekneler, suyun oluşturduğu yoğun serpinti ve köpüklü akıntıyla karşılaşıyor.

        Turistleri taşıyan botlardan bazıları, şelalenin hemen önündeki hareketli sularda ilerlerken görüntülendi. Botta bulunan turistlerin, üzerlerine ulaşan su serpintisiyle ıslandığı görüldü.

        ŞELALE NOKTASINDA TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER

        Şelalenin döküldüğü noktaya yakın mesafede ilerleyen diğer botlar da suyun etkisinin yoğun hissedildiği bölgede görüntülendi.

        Turistlerin can yelekleriyle bulunduğu botlardan biri, şelalenin önündeki köpüklü suda ilerlerken, kayalıkların arasından dökülen suyun oluşturduğu serpinti botun çevresini kapladı. Turistler bir yandan adrenalin yaşarken, bir yandan da bölgede tehlikeli görüntüler oluştu.

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        #Düden Şelalesi
        #Antalya
        #Muratpaşa
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