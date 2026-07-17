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        Haberler Yaşam Faraşin Yaylası menderesleri, yeşil çayırları ve buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        Faraşin Yaylası menderesleri, yeşil çayırları ve buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, yaz mevsiminde yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler, yeşile bürünen geniş çayırları ve kar sularıyla beslenen buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Menderesleri, çayırları ve buzul gölleriyle mest ediyor

        Şırnak, Hakkari ve Van sınırlarında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götüren göçerler ve doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yayla, karların erimesiyle birlikte farklı tonlarda yeşile bürünen geniş çayırları, rengarenk çiçekleri ve zengin su kaynaklarıyla dikkati çekiyor.

        Kar ve yağmur sularıyla beslenen ve çevresi yeşile bürünen menderesler sayesinde doğa tutkunları hem güzel manzara eşliğinde gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.

        Yaylanın üst kısımlarında yer alan ve birçok endemik bitki türünün yaşadığı buzul Çalyan Gölü de erimeyen kar ve buz kütleleri ve doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

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        Kimi ziyaretçiler günübirlik gezi için yaylayı tercih ediyor kimi de çadır kurarak bölgenin doğal güzellikleri arasında vakit geçiriyor.

        Yaz mevsiminde serin havasıyla öne çıkan yayla, doğa ve kamp tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Kıvrımlı yapılarıyla 4 mevsim yaylaya görsel güzellik katan menderesler ve buzul gölü dronla görüntülendi.

        "HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUZ"

        Arkadaşlarıyla kamp yapan Müslüm Basan, yaylaya piknik yapmaya, gezmeye ve eğlenmeye geldiklerini söyledi.

        Ziyaret ettikleri Çalyan Gölü'nün çok güzel olduğunu ifade eden Basan, "Burası muhteşem bir yer, her tarafta kar var. Çadırımızı kurduk, birkaç gün kalacağız" dedi.

        Abdurrahman Durak da arkadaşlarıyla Faraşin Yaylası'nda kamp yaparak doğanın tadını çıkardıklarını dile getirdi.

        Yayladaki doğal güzelliklere hayran kaldıklarını belirten Durak, bölgenin özellikle yaz aylarında görülmeye değer olduğunu anlattı.

        Durak, "Platolar, vadiler, dağlar, Çalyan Gölü ve ovaları görmeye geldik. Çok güzel manzaralar var. Müthiş manzaralar ve doğayla iç içe yaşıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

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