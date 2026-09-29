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        Haberler Yaşam Adile Naşit ve Münir Özkul’la aynı filmdeydi! Yeşilçam’ın kıvırcık Hasret’inin yıllar sonraki hali şaşırttı

        Adile Naşit ve Münir Özkul’la aynı filmdeydi! Yeşilçam’ın kıvırcık Hasret’inin yıllar sonraki hali şaşırttı

        1977 yapımı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Lale Ilgaz, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan eski çocuk oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü, Yeşilçam hayranlarının ilgisini çekti. İşte, Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Gülen Gözler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Filmin çocuk oyuncularından Lale Ilgaz ise canlandırdığı Hasret karakteriyle dönemin izleyicilerinin tanıdığı isimlerden biri oldu. Yıllar boyunca gözlerden uzak kalan Ilgaz’ın yeniden paylaşılan görüntüleri, çocukluk yıllarında filmi izleyenleri geçmişe götürdü.

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        GÜLEN GÖZLER’İN UNUTULMAZ ÇOCUK OYUNCULARINDAN BİRİYDİ

        1977 yılında vizyona giren Gülen Gözler, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi usta oyuncuları bir araya getirdi. Filmde çocuk oyuncular da hikayenin önemli karakterleri arasında yer aldı.

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        Lale Ilgaz, canlandırdığı Hasret karakteriyle özellikle kıvırcık saçları ve çocukluk yıllarındaki görünümüyle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

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        ŞÖHRETİ UZUN SÜRMEDİ

        Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Lale Ilgaz, Gülen Gözler ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Ancak oyunculuk kariyerini uzun yıllar devam ettirmedi.

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        Bir süre daha kamera karşısında görünen Ilgaz, daha sonra sinema dünyasından uzaklaştı ve kamuoyunun gözünden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

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        Bu nedenle Ilgaz'ın yıllar içindeki yaşamı ve nasıl göründüğü, Yeşilçam filmlerini izleyerek büyüyen izleyicilerin merak ettiği konulardan biri haline geldi.

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        YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ YENİDEN PAYLAŞILDI

        Lale Ilgaz’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları, Yeşilçam ve nostalji içerikleri paylaşan sosyal medya hesaplarında yeniden gündeme geldi.

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        Çocukluk dönemindeki görüntüsüyle hafızalara kazınan Ilgaz’ın yıllar içerisindeki değişimi, fotoğrafları görenlerin dikkatini çekti.

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        Uzun süredir ekranlarda yer almayan eski oyuncunun görüntüleri, Gülen Gözler filmini hatırlayan izleyiciler arasında nostalji rüzgarı estirdi.

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        HASRET KARAKTERİ HALA HATIRLANIYOR

        Gülen Gözler’in televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşması, filmdeki karakterleri de yıllar sonra yeniden gündeme getiriyor. Lale Ilgaz’ın canlandırdığı Hasret de bu karakterlerden biri.

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        Aradan geçen uzun yıllara rağmen Hasret karakterinin hatırlanması, Yeşilçam filmlerinin izleyici hafızasında bıraktığı etkinin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

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