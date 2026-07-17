Dönerinizi nasıl alırdınız? Ankara mı Hatay mı: Türkiye'nin döner haritasında hangi lezzet öne çıkıyor?

DÖNERİN HİKAYESİ TEK DEĞİL

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında tüketilen döner, bulunduğu bölgenin mutfak alışkanlıklarına göre farklı kimlikler kazandı. Aynı temel teknikle hazırlanmasına rağmen bazı şehirlerde et ön plandayken bazı bölgelerde soslar, tereyağı ya da servis şekli öne çıkıyor.

Bu nedenle döner tutkunları arasında "En iyi döner hangisi?" tartışması yıllardır devam ediyor. Ancak cevap çoğu zaman kişisel damak zevkine göre değişiyor.