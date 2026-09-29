Dünyanın en güçlü 10 ordusu belli oldu: Türkiye iki basamak birden yükseldi!
Dünyanın askeri gücüne ilişkin 2026 sıralaması açıklandı. 145 ülkenin değerlendirildiği listede Türkiye, geçen yıla göre iki basamak yükselerek ilk 10'a girdi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangi ülkelerde? İşte 1'den 10'a sıralama...
Global Firepower'ın 2026 askeri güç sıralaması belli oldu. Ülkelerin askeri kapasitesinin 60'tan fazla faktör üzerinden değerlendirildiği listede zirvede ABD yer alırken, Türkiye de geçen yıla göre önemli bir yükseliş gösterdi. İşte dünyanın en güçlü 10 ordusu...
1. ABD
Listenin zirvesinde ABD yer aldı. Global Firepower'ın 2026 değerlendirmesinde ABD'nin PowerIndex puanı 0,0741 olarak açıklandı.
2. RUSYA
Rusya, 0,0791 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ikinci oldu.
3. ÇİN
Çin, 0,0919 PowerIndex puanıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.
4. HİNDİSTAN
Hindistan, 0,1346 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında dördüncü sırada bulunuyor.
5. GÜNEY KORE
Güney Kore, 0,1642 PowerIndex puanıyla listenin beşinci basamağında yer aldı.
6. FRANSA
Fransa, 0,1798 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü orduları sıralamasında altıncı oldu.
7. JAPONYA
Japonya, 0,1876 PowerIndex puanıyla listenin yedinci sırasında bulunuyor.
8. BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık, 0,1881 PowerIndex puanıyla sekizinci sırada yer aldı.
9. TÜRKİYE İKİ BASAMAK YÜKSELDİ
Türkiye, 2026 sıralamasında geçen yıla göre iki basamak yükselerek ilk 10'a girdi. Global Firepower'ın değerlendirmesinde Türkiye'nin PowerIndex puanı 0,1975 olarak açıklandı.
Global Firepower verilerine göre Türkiye'nin değerlendirmesinde 481 bin aktif personel, 1.101 hava aracı, 2 bin 284 tank ve 192 deniz unsuru bulunuyor. Kurum, resmi verilerin bulunmadığı bazı alanlarda tahmini rakamlar kullandığını belirtiyor.
10. İTALYA
İtalya, 0,2211 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü 10 ordusu listesini tamamladı.
11. BREZİLYA
PowerIndex: 0,2374
12. ALMANYA
PowerIndex: 0,2463
13. ENDONEZYA
PowerIndex: 0,2582
14. PAKİSTAN
PowerIndex: 0,2626
15. İSRAİL
PowerIndex: 0,2707
16. İRAN
PowerIndex: 0,3199
17. AVUSTRALYA
PowerIndex: 0,3208
18. İSPANYA
PowerIndex: 0,3247
19. MISIR
PowerIndex: 0,3651
20. UKRAYNA
PowerIndex: 0,3691
SIRALAMA 60'TAN FAZLA FAKTÖRE GÖRE HAZIRLANDI
Global Firepower'ın 2026 listesi, ülkelerin konvansiyonel askeri kapasitesini 60'tan fazla faktör üzerinden değerlendiriyor. Askeri personel, hava ve kara gücü, deniz unsurları, lojistik, finansal kapasite ve coğrafya gibi farklı başlıklar sıralamada etkili oluyor.
Global Firepower ayrıca bazı verilerin resmi rakamların bulunmadığı durumlarda tahmin edildiğini ve değerlendirme yönteminde yıllara göre değişiklikler yapılabildiğini belirtiyor. Bu nedenle sıralamalardaki yıllık değişimlerin doğrudan birebir karşılaştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
*Kaynak: Global Firepower