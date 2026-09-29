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        Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü 10 ordusu belli oldu: Türkiye iki basamak birden yükseldi!

        Dünyanın en güçlü 10 ordusu belli oldu: Türkiye iki basamak birden yükseldi!

        Dünyanın askeri gücüne ilişkin 2026 sıralaması açıklandı. 145 ülkenin değerlendirildiği listede Türkiye, geçen yıla göre iki basamak yükselerek ilk 10'a girdi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangi ülkelerde? İşte 1'den 10'a sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        1

        Global Firepower'ın 2026 askeri güç sıralaması belli oldu. Ülkelerin askeri kapasitesinin 60'tan fazla faktör üzerinden değerlendirildiği listede zirvede ABD yer alırken, Türkiye de geçen yıla göre önemli bir yükseliş gösterdi. İşte dünyanın en güçlü 10 ordusu...

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        1. ABD

        Listenin zirvesinde ABD yer aldı. Global Firepower'ın 2026 değerlendirmesinde ABD'nin PowerIndex puanı 0,0741 olarak açıklandı.

        3

        2. RUSYA

        Rusya, 0,0791 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ikinci oldu.

        4

        3. ÇİN

        Çin, 0,0919 PowerIndex puanıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

        5

        4. HİNDİSTAN

        Hindistan, 0,1346 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında dördüncü sırada bulunuyor.

        6

        5. GÜNEY KORE

        Güney Kore, 0,1642 PowerIndex puanıyla listenin beşinci basamağında yer aldı.

        7

        6. FRANSA

        Fransa, 0,1798 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü orduları sıralamasında altıncı oldu.

        8

        7. JAPONYA

        Japonya, 0,1876 PowerIndex puanıyla listenin yedinci sırasında bulunuyor.

        9

        8. BİRLEŞİK KRALLIK

        Birleşik Krallık, 0,1881 PowerIndex puanıyla sekizinci sırada yer aldı.

        10

        9. TÜRKİYE İKİ BASAMAK YÜKSELDİ

        Türkiye, 2026 sıralamasında geçen yıla göre iki basamak yükselerek ilk 10'a girdi. Global Firepower'ın değerlendirmesinde Türkiye'nin PowerIndex puanı 0,1975 olarak açıklandı.

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        Global Firepower verilerine göre Türkiye'nin değerlendirmesinde 481 bin aktif personel, 1.101 hava aracı, 2 bin 284 tank ve 192 deniz unsuru bulunuyor. Kurum, resmi verilerin bulunmadığı bazı alanlarda tahmini rakamlar kullandığını belirtiyor.

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        10. İTALYA

        İtalya, 0,2211 PowerIndex puanıyla dünyanın en güçlü 10 ordusu listesini tamamladı.

        13

        11. BREZİLYA

        PowerIndex: 0,2374

        12. ALMANYA

        PowerIndex: 0,2463

        13. ENDONEZYA

        PowerIndex: 0,2582

        14. PAKİSTAN

        PowerIndex: 0,2626

        14

        15. İSRAİL

        PowerIndex: 0,2707

        16. İRAN

        PowerIndex: 0,3199

        17. AVUSTRALYA

        PowerIndex: 0,3208

        15

        18. İSPANYA

        PowerIndex: 0,3247

        19. MISIR

        PowerIndex: 0,3651

        20. UKRAYNA

        PowerIndex: 0,3691

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        SIRALAMA 60'TAN FAZLA FAKTÖRE GÖRE HAZIRLANDI

        Global Firepower'ın 2026 listesi, ülkelerin konvansiyonel askeri kapasitesini 60'tan fazla faktör üzerinden değerlendiriyor. Askeri personel, hava ve kara gücü, deniz unsurları, lojistik, finansal kapasite ve coğrafya gibi farklı başlıklar sıralamada etkili oluyor.

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        Global Firepower ayrıca bazı verilerin resmi rakamların bulunmadığı durumlarda tahmin edildiğini ve değerlendirme yönteminde yıllara göre değişiklikler yapılabildiğini belirtiyor. Bu nedenle sıralamalardaki yıllık değişimlerin doğrudan birebir karşılaştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

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        *Kaynak: Global Firepower

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