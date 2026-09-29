Dünyanın en güçlü 10 ordusu belli oldu: Türkiye iki basamak birden yükseldi!

Global Firepower ayrıca bazı verilerin resmi rakamların bulunmadığı durumlarda tahmin edildiğini ve değerlendirme yönteminde yıllara göre değişiklikler yapılabildiğini belirtiyor. Bu nedenle sıralamalardaki yıllık değişimlerin doğrudan birebir karşılaştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.