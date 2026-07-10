Hollanda'nın Venedik'i: Masal diyarını andıran Giethoorn köyü

Habertürk Gündem - 8 Temmuz 2026 (Türkiye F-35 Alırsa Dengeler Değişir Mi?)

Tarihi NATO Zirvesi sona erdi: Türkiye beklentilerine ulaştı mı? Ankara'daki NATO bildirgesi ne diyor? KAAN motorlarının satışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump olumlu yaklaşım içinde bir sıkıntı olmayacak. NATO Zirvesi Türkiye'ye ne kazandırdı? ABD Başkanı Trump sözünü tutacak mı? Bu zirve Türkiye'ni... Daha Fazla Göster Tarihi NATO Zirvesi sona erdi: Türkiye beklentilerine ulaştı mı? Ankara'daki NATO bildirgesi ne diyor? KAAN motorlarının satışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump olumlu yaklaşım içinde bir sıkıntı olmayacak. NATO Zirvesi Türkiye'ye ne kazandırdı? ABD Başkanı Trump sözünü tutacak mı? Bu zirve Türkiye'nin hava gücünü daha da arttırır mı? Tarihi NATO Zirvesi sona erdi: Türkiye beklentilerine ulaştı mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Gazeteci Gürkan Zengin, Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Gazeteci Nalan Yazgan, Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Beden Dili Uzmanı Nur Hekimoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili - NATO PA Üyesi Ali Şahin değerlendirdi. Daha Az Göster