İnternetin en büyük efsanesi bakın neymiş! 404 hatasının arkasındaki beklenmedik gerçek!

İnternette gezinirken aradığımız sayfaya ulaşamadığımızda karşımıza çıkan ve zaman zaman sinir bozan o meşhur 404 hatası, dijital dünyanın en ikonik sembollerinden biri. Peki, her gün milyonlarca kişinin ekranında beliren bu 404 kodu tam olarak nereden geliyor ve neden farklı bir sayı değil de 404 rakamını taşıyor?