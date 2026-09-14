Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mübadeleden sonra terk edilen Sazak köyü, geçmişin izlerini taşıyor

        Mübadeleden sonra terk edilen Sazak köyü, geçmişin izlerini taşıyor

        İzmir'in Karaburun ilçesinde, 1923 yılındaki nüfus mübadelesinin ardından boşaltılan tarihi Sazak köyü, o günden bu yana sessizliğe gömüldü. Mübadele öncesinde 100'ü Rum, 20'si Türk ailenin yaşadığı 120 hanelik yerleşimden geriye bugün sadece taş ev kalıntıları kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İzmir Karaburun'da, Sakız Adası'nın karşısında yer alan eski ve terkedilmiş bir Rum yerleşimi olan Sazak köyü, 1923'te Yunanistan ile Türkiye arasındaki mübadele anlaşmasıyla bölgede yaşayan Rumların Yunan adalarına göç etmesiyle boş kaldı.

        2

        Göç sırasında köylüler tarafından geride bırakılan eşyalar, evlerin kapı ve pencereleri, çatıdaki kiremitler ve bahçe çitlerine kadar tüm miras yıllar içerisinde talan edildi.

        3

        Taş ev kalıntılarıyla geçmişin sessiz tanıklığını sürdüren Sazak, bugünde hem hüznü hem de manzarasıyla yolu düşenlerin ilgisini çekiyor.

        4

        "RUMLAR MÜBADELEYLE YUNANİSTAN'A GİTMİŞ"

        Bugün Parlak Mahallesi'ne bağlı olan Sazak köyüyle ilgili bilgi veren Parlak Mahallesi Muhtarı Kadriye Gültekin, "Sazak eski bir Rum köyü. 1923 yılı mübadelesi öncesinde Rumlar ve Türkler, Sazak ve Parlak Mahallesi'nde birlikte yaşarlarmış.

        5

        Sazak'ta ağırlıklı Yunan nüfusu yaşıyormuş. Toplam 120 hanenin 100'ü Rum, 20'si Türklerden oluştuğu biliniyor. Parlak'ta da Türklerin ağırlıkta olduğu bir nüfus yaşarmış ancak 30 civarında Rumlara ait hanelerin olduğu da biliniyor. 1923'teki mübadeleden sonrasında Sazak ve Parlak'ta yaşayan Rumlar mübadeleyle Yunanistan'a, Sakız'a, Midilli'ye geçmiş" ifadelerini kullandı.

        6

        "SAZAK'IN TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTERİM"

        Son yıllarda Yunanistan'dan buraya gelip de evlerini bulan, anılarını tazeleyen, fotoğraflarla yaşadıkları evi gösteren Yunan vatandaşlarının olduğunu dile getiren Gültekin, "Mübadele sonrasında Sazak boş kaldı. Yıllar içerisinde de korunmadığı için biraz talan edilmiş, defineciler gelmiş. Hayvanlar, keçi sürüleri geçmiş" dedi.

        7

        Sazak'ın Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını söyleyen Gültekin, "Sazak'ın turizme kazandırılmasını isterim. Oldukça güzel bir yer. Tıpkı Fethiye'deki Kayaköy gibi burası da bir turizm alanı olarak değerlendirilirse bölgenin ekonomisine katkıda bulunur" diye konuştu.

        8
        9
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sazak köyü
        #İzmir
        #Karaburun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme