TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de en çok para neye gidiyor? Gıda bile geride kaldı

Türkiye’de hane bütçesinin nasıl dağıldığına ilişkin yeni veriler, günlük yaşamın en temel harcamalarıyla ilgili dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Milyonlarca kişinin bütçesinde hangi giderlerin daha fazla yer tuttuğu TÜİK’in 2025 yılı verileriyle belli oldu. Ortaya çıkan sonuç, özellikle bazı harcama kalemlerinin ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.