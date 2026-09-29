TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de en çok para neye gidiyor? Gıda bile geride kaldı
Türkiye'de hanehalklarının tüketim harcamalarında en büyük payın hangi kalemlere ayrıldığı belli oldu. TÜİK'in 2025 Hanehalkı Bütçe Araştırması, konut ve kira harcamalarının toplam bütçede ilk sırada yer aldığını gösterdi. Ulaştırma ve gıda harcamaları ise listenin sonraki sıralarında yer aldı.
Türkiye’de hane bütçesinin nasıl dağıldığına ilişkin yeni veriler, günlük yaşamın en temel harcamalarıyla ilgili dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Milyonlarca kişinin bütçesinde hangi giderlerin daha fazla yer tuttuğu TÜİK’in 2025 yılı verileriyle belli oldu. Ortaya çıkan sonuç, özellikle bazı harcama kalemlerinin ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
TÜRKİYE’DE HANELER PARASINI EN ÇOK NEYE HARCIYOR?
TÜİK’in 2025 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelindeki tüketim harcamaları içinde en yüksek pay yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı.
İkinci sırada yüzde 20,5 ile ulaştırma yer alırken, gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 17,3 olarak hesaplandı.
Böylece konut ve kira, ulaştırma ile gıda ve alkolsüz içecekler, hanehalklarının tüketim harcamalarında en yüksek paya sahip üç ana kalem oldu.
KONUT VE KİRA HARCAMALARI İLK SIRADA
Tüketim harcamaları içinde en büyük payı konut ve kira oluşturdu. Bu grupta konutun yanı sıra su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarla ilgili harcamalar ile konutun bakım ve onarımına yönelik giderler de yer alıyor.
Konut ve kira harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde 29,3 olarak kaydedildi.
ULAŞTIRMA HARCAMALARI DA DİKKAT ÇEKTİ
Ulaştırma, yüzde 20,5'lik payla hanehalkı tüketim harcamalarında ikinci sırada yer aldı.
Bu kalemin ardından yüzde 17,3'lük payla gıda ve alkolsüz içecekler geldi. Böylece söz konusu üç ana harcama grubunun toplam payı yüzde 67,1'e ulaştı.
HANE BÜTÇESİNDE DİĞER HARCAMALARIN PAYI NE KADAR?
Hanehalklarının tüketim harcamaları konut, ulaştırma ve gıdayla sınırlı kalmadı. Giyim ve ayakkabı, mobilya ve ev eşyaları, sağlık, eğitim, eğlence ve kültür, lokanta ve konaklama gibi farklı harcama grupları da bütçede yer aldı.