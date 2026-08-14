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        Haberler Yaşam Işıklı Gölü'nde 'nilüfer mevsimi' sonbahara uzadı

        Işıklı Gölü'nde 'nilüfer mevsimi' sonbahara uzadı

        Denizli'deki Işıklı Gölü'nde, bu yıl yağışların etkisiyle su seviyesinin yükselmesi ve nilüferlerin canlılığını koruması sayesinde temmuz sonunda sona ermesi planlanan tekne turları 24 Ekim'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Denizli'de nilüfer cenneti

        Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, yeşille mavinin buluştuğu, temiz suyuyla ve nilüfer tarlalarıyla turistlerin ilgisini çeken bir yer haline geldi.

        Yapay olarak oluşturulan ve tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana sahip göl, pek çok kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

        Mayıs başında geniş yüzeyi nilüferlerle kaplanan Işıklı Gölü, yaz aylarında yoğun ziyaretçi çekiyor.

        Göle kıyısı olan mahallelerden kaymakamlık izniyle düzenlenen tekne turlarına katılanlar, sazlıkların arasından ulaşılan nilüferlerin arasında kuş sesleri eşliğinde yaklaşık 1 saat gezinti yapıyor.

        Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle haziran sonu veya temmuz başında sona eren turlar, bu yıl gölün doluluk oranının yaklaşık yüzde 98'e ulaşmasıyla sonbahara kadar devam edecek.

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        TEKNECİLER UZAYAN SEZONDAN MEMNUN

        Gölde tekne kaptanlığı ve rehberlik yapan Özel Çetinkaya, ziyaretçilerin gölün doğal güzelliklerini görmek için bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

        Çetinkaya, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren tekne turlarında ziyaretçilere sazlık alanlar, kuşların yuvalama bölgeleri ve gölün merkezindeki nilüferlerin gösterildiğini anlattı.

        Göldeki su seviyesinin bu yıl önceki yıllara göre önemli ölçüde yükseldiğini belirten Çetinkaya, son 4 yılda gölün doluluk oranının yüzde 40-45 seviyelerinde kaldığını, bu yıl ise yüzde 98 doluluk oranına ulaşıldığını vurguladı.

        Çetinkaya, "İnsanların hepsi bunu bilmiyor. Turların bittiğini zannediyorlar. Daha turlarımız bitmedi, 24 Ekim'e kadar devam edecek" dedi.

        Tekne turunun Seraserli bölgesi ve diğer alanlardan da yapıldığını hatırlatan Çetinkaya, yaklaşık 15 kilometrelik güzergah boyunca gölün farklı noktalarını ziyaretçilere tanıttıklarını ifade etti.

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        Güzergah üzerindeki yaklaşık 500 metrelik sazlık alanın ardından Kuşlu Ada'ya ulaştıklarını belirten Çetinkaya, burada yüzlerce karabatağın yanı sıra yuvalarının ve yavrularının görülebildiğini dile getirdi.

        Çetinkaya, daha sonra gölün merkezine doğru ilerlediklerini belirterek, "Orada nilüferleri görüyoruz, ziyaretçiler fotoğraf çekiyor. Dönüşte de yine yaklaşık 500 metrelik sazlık geçişimiz oluyor. Gerçekten dolu dolu bir görsel şölen sunuyoruz. Nilüferlerin yanı sıra kuşlar da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor" dedi.

        GENÇ KAPTAN BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

        Işıklı Gölü'nde tekne kaptanlığı yapan 19 yaşındaki Arzuman Arat da bu yıl babasından kaptanlığı devraldığını söyledi.

        Su seviyesinin geçen yıla göre yüksek olması sayesinde tekne turlarının daha uzun sürdüğünü belirten Arat, Seraserli Mahallesi'ndeki limandan başlayan turlarda yaklaşık 7-7,5 kilometre göl içerisinde ilerlediklerini, aynı mesafeyi dönüşte katettiklerini anlattı.

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        Yaklaşık 15 kilometrelik rotada kuş cenneti, sazlık alanlar ve nilüferlerin bulunduğu bölgelerin ziyaret edildiğini aktaran Arat, "Binen korkarak biniyor, heyecanlı ve mutlu olarak iniyor tekneden. Herkes memnun gidiyor" dedi.

        Ziyaretçilere fotoğraf çekimlerinde de yardımcı olduğunu belirten Arat, "Işıklı Gölümüzü gelen insanlara tanıtıyorum. Kuş cennetimiz, sazlık geçişlerimiz var. Nilüferlerimize gidiyoruz, geziyoruz. Nilüferlerimiz bol" ifadelerini kullandı.

        FOTOĞRAF TUTKUNLARININ DA UĞRAK NOKTASI

        Tekne turuna katılan fotoğrafçı Serap Özdemir ise Seraserli Mahallesi'nden göle girmeyi özellikle kuşları gözlemlemek ve fotoğraflamak için tercih ettiğini söyledi.

        Geçen yıl da Işıklı Gölü'ne geldiğini belirten Özdemir, bu yıl nilüferlerin geçen seneye göre daha küçük olduğunu ancak doğal manzaranın yine etkileyici olduğunu ifade etti.

        Özdemir, "Buradan girdiğiniz zaman kuşlar görüyorsunuz. Kuşlardan sonra kocaman bir nilüfer bahçesine açılıyor. Orada nilüferleri çekebiliyoruz, su altı çekimleri yapabiliyoruz, üstünü çekebiliyoruz. Yani çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Bütün fotoğrafçı arkadaşları da buraya davet ederim. Fotoğrafçı arkadaşlarla birlikte Denizli'deki fotoğraf turlarına katılıyoruz. Fotoğrafçıysanız kesinlikle burayı görmeniz gerekir" diye konuştu.

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