Kadın Azmağı'nda doğayla iç içe yolculuk

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Akyaka'nın hemen yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne ulaşan azmak, berrak suyunun altındaki zengin bitki örtüsüyle doğal akvaryumu andırıyor.

Yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki Kadın Azmağı; serin suyu, su altındaki bitki örtüsü, berraklığın etkisiyle elle tutulabilecek kadar yakın görünen balıkları ve su üzerinde süzülen ördekleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

TATLI SU BİTKİLERİNİN BOYU 4-5 METRE

Birbirine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan Kadın Azmağı, ana kolunun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan çok sayıda yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde sazlıkların oluşturduğu doğal tüneller dikkat çekiyor.

Denize yakın konumda olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili suyuyla dikkat çeken azmakta yetişen tatlı su bitkilerinin boyları 4-5 metreye kadar ulaşıyor. Serbest dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen de 2019 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek için azmakta dalış yaptı.

‘SU, SODALI BİR ÖZELLİĞE SAHİP’

Tur teknesi kaptanı Şadi Durmaz, "Kadın Azmağı denmesinin nedeni, eski tarihlerde büyüklerimizin buraya çamaşır yıkamaya gelmesi. Su, sodalı bir özelliğe sahip. Nehrin yaklaşık yüzde 20'si maden suyu niteliğinde. Su altı ve su üstü güzellikleriyle, yeşilin, mavinin ve doğanın bir arada görülebildiği, dünyada ender rastlanan nehirlerden biridir. Derinliği 40 santimetreden 10 metreye kadar değişmektedir. Azmakta üç çeşit balık yaşamaktadır; levrek, kefal ve yılan balığı. Bölge, birinci derecede doğal SİT alanıdır. Amatör amaçlı da olsa her türlü avcılık yasaktır. Gökova Körfezi'nde iki azmak bulunmaktadır; Akçapınar Azmağı ve Kadın Azmağı. Su altında yenilebilen çeşitli otlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında su teresi ve kazayağı olarak bilinen bitkiler de vardır" dedi.

'HELENİSTİK ÇAĞ’DAN İZLER TAŞIYOR'

Durmaz, bölgede yaklaşık 100 çeşit kuş ve 300 çeşit bitki türü bulunduğunu belirterek, "Gökova'nın milattan önceki adı İdyma'dır. Dağın yamacında küçük bir kalenin kalıntılarını görebilirsiniz. İdyma'da yaşamın yaklaşık 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllarda devam ettiği, Doğu Roma İmparatorluğu'nun küçük bir uzantısı olduğu ve Helenistik Çağ'dan izler taşıdığı bilinmektedir. Bölgede yaşamın milattan sonra 7'nci yüzyıla kadar devam ettiği değerlendirilmektedir. İdyma'nın, Türkçe karşılığının 'nehir' anlamına geldiği ifade edilmektedir. Kalenin biraz ilerisinde ise İdyma Antik Kenti'nin kalıntıları bulunmaktadır. 1480 kilometrelik kıyı şeridiyle Muğla anlatılmaz, yaşanır" diye konuştu.