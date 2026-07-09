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        Haberler Yaşam Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar görüntülendi

        Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar görüntülendi

        Sinop'un Türkeli açıklarında görülen yunus sürüsü, Karadeniz'in mavi sularında drona yansıdı. Sürü halinde ilerleyip zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, görsel bir şölen sunduktan sonra gözden kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Karadeniz'de sürü halinde görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.

        Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.

        Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

        Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronla görüntülendi.

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