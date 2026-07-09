Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar görüntülendi

Trump Türkiye'ye doğru yola çıktı. Türkiye zirvede ne söyleyecek? Türkiye F-35 programına dönecek mi? Avrupa liderliğinde NATO mümkün mü? Türkiye ittifakın geleceğinde nerede? NATO yıllar içerisinde nasıl değişti? Zirvede hangi başlıklar masada? Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sordu; Okan Üniv... Daha Fazla Göster

Trump Türkiye'ye doğru yola çıktı. Türkiye zirvede ne söyleyecek? Türkiye F-35 programına dönecek mi? Avrupa liderliğinde NATO mümkün mü? Türkiye ittifakın geleceğinde nerede? NATO yıllar içerisinde nasıl değişti? Zirvede hangi başlıklar masada? Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sordu; Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Deniz Pekşen, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özcan anlattı. Daha Az Göster