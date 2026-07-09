Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar görüntülendi
Sinop'un Türkeli açıklarında görülen yunus sürüsü, Karadeniz'in mavi sularında drona yansıdı. Sürü halinde ilerleyip zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, görsel bir şölen sunduktan sonra gözden kayboldu
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronla görüntülendi.
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