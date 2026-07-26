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        Haberler Yaşam Konya 53 'Lezzet Noktası'yla rekor kırd

        Konya 53 'Lezzet Noktası'yla rekor kırd

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında belirlenen 53 adresle Konya, furun kebabından etli ekmeğe, bamya çorbasından küflü peynire uzanan zengin mutfak mirasıyla, Kültür Yolu Festivali rotaları arasında bugüne kadar en fazla Lezzet Noktası seçilen şehir oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Konya 53 'Lezzet Noktası'yla rekor kırd

        Konya, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi rotasında rekora imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında belirlenen 53 adresle Konya, Kültür Yolu Festivali rotaları arasında bugüne kadar en fazla Lezzet Noktası seçilen şehir oldu.

        Türkiye'nin gastronomik açıdan öne çıkan şehirlerinden Konya'da, MasterChef jürisi ve Şef Somer Sivrioğlu'nun ev sahipliğinde 53 lezzet noktası belirlendi. Sivrioğlu, bu sürecin zorluğuna değinerek, "Seçimlerimizi sadece 3 lezzetle sınırlandırmak oldukça zordu. Kentte denenmesi gereken sayısız özel tat ve yöresel ürün bulunuyor" ifadelerini kullandı. Şef, Konya mutfağının öne çıkan değerleri arasında tandır böreği, furun kebabı ve etli ekmeğin yanı sıra, kişisel favorisi olan bamya çorbasının da önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

        Sivrioğlu, Konya'da ev yemeği kültürünün neredeyse her restorana yansımasının, halkın restoran kültürüne verdiği önemi ve geleneksel lezzetleri günlük yaşamda yaşatma anlayışını ortaya koyduğunu belirterek, bunun kenti diğer şehirlerden ayıran en önemli gastronomik özelliklerden biri olduğunu söyledi.

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        YÖRESEL LEZZETLER GASTRONOMİ TURİZMİNE DEĞER KATIYOR

        Şeb-i Arûs ve Mistik Müzik Festivali gibi etkinliklerle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Konya'da, Lezzet Noktaları'nın yerlilerin bildiği adresleri yabancı ziyaretçilere tanıtarak farklı kültürel deneyimler sunacağını belirten Sivrioğlu, festival kapsamında öne çıkan yöresel ürünlere de dikkat çekti.

        Sivrioğlu; kızartılarak, parça halinde veya geleneksel yöntemle suya basılarak tüketilebilen Beyşehir tarhanasını, Türkiye'nin değerli tahinlerinden Bozkır tahinini ve kenevir helvasını ziyaretçilere hediyelik olarak önerdi. Türkiye'nin en özel peynirlerinden Konya küflüsünün ise "tek bir ürün alınacaksa öncelikli tercih" olması gerektiğini vurgulayan ünlü şef, tüm bu ürünlerin kentin gastronomi turizmi açısından büyük değer taşıdığının altını çizdi.

        KONYA FURUN KEBABININ ASIRLIK SIRRI

        Konya mutfağının asırlık lezzetlerinden furun kebabını yaşatan Ehil Fırın Kebap'ın dördüncü kuşak işletmecisi Mehmet Emin Özarpa, aile geleneğini sürdürdüklerini belirtti. Özarpa, Konya'yı ziyaret edenlerin furun kebabı, etli ekmek ve tiridi tatmadan şehirden ayrılmamaları gerektiğini söyledi. Konya mutfağının Selçuklu'dan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Özarpa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yabancı ziyaretçilerin Konya'yı tanıması, şehrin kültürünü deneyimlemesi ve yöresel lezzetleri tatması açısından önemli katkı sunduğunu belirterek, bu sayede Konya'nın gastronomi alanında daha fazla öne çıkmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi.

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        Furun kebabının yalnızca kuzunun ön kol ve boyun etinden hazırlandığını belirten Özarpa, lezzetin sırrının kaya tuzu, bakır leğen, meşe odunu ve uzun pişirme sürecinde saklı olduğunu söyledi. Gece yakılan fırınlarda yaklaşık dört saat boyunca kendi yağı içinde pişen etin, bu geleneksel yöntem sayesinde hafif ve kendine özgü lezzetine kavuştuğunu ifade etti.

        KONYA MUTFAĞININ KÖKLÜ LEZZETLERİ YAŞATILIYOR

        Tandır ekmeği ve böreğiyle 2007 yılından bu yana Konya'nın geleneksel lezzetlerini yaşatan Tandırcı Emine Abla işletmecisi Emine Keleş, küflü peynir, kavurma kaşarı ve atomun işletmelerinde en çok tercih edilen ürünler olduğunu aktardı. Konya mutfağının et ağırlıklı yapısının kentin en belirgin gastronomi özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Keleş, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehre önemli katkı sağladığını ve festival sayesinde daha fazla ziyaretçinin Konya lezzetleriyle buluşacağını ekledi.

        Konya'nın geleneksel düğün yemeklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturan Tayyar Atiker Düğün & Çarşı Yemekleri işletmecisi Tayyar Sami Atiker, kente gelenlere etli ekmek ardından mutlaka Konya düğün pilavı menüsünü tatmayı önerdi. Düğün tiridi ve kapamanın da kentin köklü mutfak kültürünün önemli lezzetleri arasında yer aldığını dile getiren Atiker, kullandıkları et, süt ürünleri ve bakliyatın tamamını yerel üreticilerden temin ettiklerinin altını çizdi.

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        Maruf Türbeönü Lokantası İşletme Müdürü Mevlüt Tellioğlu ise Konya mutfağının Selçuklu'dan günümüze uzanan güçlü bir mirasa sahip olduğunu ve coğrafi işaretli yemekleri en iyi şekilde yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Ziyaretçilere bamya çorbası, etli ekmek, furun kebabı, tirit ve yağ somununu tavsiye eden Tellioğlu; Karapınar kuzusu ve kaliteli unla hazırlanan ürünlerin Konya mutfağını farklı kılan başlıca özellikler olduğunu hatırlattı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehre gelen ziyaretçi sayısını artırdığına dikkat çeken Tellioğlu, bu hareketliliğin Konya gastronomisinin tanıtımına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

        LEZZET NOKTALARI KONYA'NIN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ GÖRÜNÜR KILIYOR

        Konya Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi, kentin köklü mutfak kültürünü yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Konya'nın asırlık tarifleri, coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel lezzetleri, festival boyunca gastronomi tutkunlarına şehrin zengin mutfak mirasını keşfetme fırsatı sunarken, Lezzet Noktaları da bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

        Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Konya
        #Somer Sivrioğlu
        #kültür turizm bakanlığı
        #Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
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