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        Haberler Yaşam Koruma altındaki nilüferleri koparmanın cezası 699 bin 197 TL

        Koruma altındaki nilüferleri koparmanın cezası 699 bin 197 TL

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı'nı süsleyen pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüferleri koparmanın cezası 699 bin 197 TL...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Koparmanın cezası 699 bin 197 TL

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.

        Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.

        Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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        Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.

        Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.

        *Fotoğraflar, AA ve DHA'dan servis edilmiştir.

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