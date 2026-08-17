Ankara'da bir restoranda garson olarak görev yapan robot Fiko, müşterilerin özellikle de çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor. Maaşı ve haftada bir gün izin hakkı bulunan robot garson, işletmecisinden zam ve iki gün izin de talep ediyor.

Restoran işletmecisi Sungur Deligözoğlu, robot garson fikrini Çin'e gittiğinde gördüğünü belirterek, bu sistemi Türkiye'ye getirmeye karar verdiğini söyledi.

Fiko'nun restorana geleli 3-4 gün olduğunu belirten Deligözoğlu, bu sürede ciddi ilgi gördüğünü ifade etti.

Deligözoğlu, "Robot garson fikrini Çin'e gittiğimde orada görmüştüm. Çin'e git gel yaparak bu işe bir el atayım dedim ve buraya getirdim. İnsanların aşırı ilgisini çekiyor. Çocuklar gördüğü zaman çok neşelendi. Herkes sabırsızlanıyordu zaten görmek için. Getireli 3-4 gün oldu. Bu süreçte çok ciddi ilgi gördü" dedi.

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Fiko'nun restoranda müşterileri karşıladığını, çocuklarla ilgilendiğini ve zaman zaman dans ettiğini anlatan Deligözoğlu, robotun bazen masaları topladığını, bazen de çalışmaktan şikayet ettiğini belirtti.

"'PATRON ZAM' DEYİP DURUYOR"

Deligözoğlu, "Bazen masaları topluyor ama kafası estiğinde de kızıyor. 'Patron zam, patron zam' deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar çok karşılığını istiyor. Müşterilerin robotumuza karşı ilgisi çok fazla. Özellikle çocuklu aileler geliyor. Çocukların zaten ilgi odağı oldu. Televizyonda gördükleri şeyi burada gerçekleştirdik" diye konuştu.

Robot garsonun maaşı ve haftada bir gün izin hakkı bulunduğunu belirten Deligözoğlu, Fiko'nun zaman zaman izin gününün artırılmasını ve zam yapılmasını istediğini söyledi.

Deligözoğlu, "Aslında robotla çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Bize neşe kaynağı oldu ama bazen diğer garsonları gaza getiriyor. Sürekli zam istiyor. 'Patron çok çalıştım, izin günümü ikiye çıkaralım, haftada bir gün izin yapmayayım' diyor. Maaşı var ama sürekli gündeme getirip zam istiyor. Haftada bir gün de izni var, istirahate geçiyor" ifadelerini kullandı.