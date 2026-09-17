Rüyada at görmek, rüya sahibinin o atla ne yaptığına göre ayrı ayrı tabir edilir. Ata binmek, atı sürmek, atın kaçtığını görmek, attan düşmek ya da atın saldırdığına şahit olmak tabir kaynaklarında birbirinden ayrı başlıklardır. Şahlanan bir at ile annesinin yanındaki bir tay aynı yorumla karşılanmaz. Rüyayı görenin kadın ya da erkek olması, evli ya da bekâr olması da tabiri ayıran ölçülerdendir.

Rüyada at görmek

Rüyada at görmek hayra, murada ermeye ve yükselmeye delalet eder. Tabir kaynaklarının neredeyse tamamı bu rüyayı makam, mevki, rütbe ve itibar yönünde yorumlar. Rüyada at gören kimsenin izzet ve şerefe kavuşacağına, işlerinde üstünlük elde edeceğine ve düşmanına galip geleceğine işaret eder.

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Aynı rüya rızkın genişlemesine, kısmetin açılmasına ve hayırlı bir yolculuğa alamettir. Kapalı duran bir kapının rüya sahibine açılacağına, hem iş hem evlilik tarafında bir kısmetin görüneceğine delalet eder. Uğraşılan işte önüne çıkan engellerin kalkacağına ve rüya sahibinin muradına ereceğine yorulur. Evlenme niyeti taşıyan kimse için at görmek, o niyetin kısa zamanda gerçekleşeceğinin müjdesidir.

Rüyada at, başka bir ayrıntı hatırlanmadan yalnızca hayvanın kendisi görüldüğünde de hayra ve yükselmeye yorulur. Atlı adam görmek, rüya sahibine hayırlı bir yardımcının yaklaştığına ve itibarlı bir kimseden destek göreceğine işaret eder. Rüyada at ve eşek görmek ile at ve köpek görmek de yükselmeye ve hayırlı bir kazanca delalet eder. Oyuncak at görmek ise rüya sahibini sevindirecek küçük bir kazanca işaret eder.

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Rüyayı gören kimsenin hâli tabiri ayrıca ayırır. Bekâr kadın için at görmek, özellikle de beyaz at görmesi, tez zamanda evlilik yolunun görüneceğine ve hayırlı bir evlilik teklifi alacağına işaret eder. Evli kadın için at görmek bebek haberi alınacağına delalet eder; evlenme niyeti olmayan kimse için geniş bir araziye ve mülke sahip olunacağına yorulur. Erkek için at görmek şan ve şerefe, para kazancına, makam ile mevki yükselmesine yorulur.

Rüyada ata binmek

Rüyada ata binmek şerefli bir mertebeye nail olmaya delalet eder. İş hayatında terfiye ve makam yükselmesine, sıkıntıların üstesinden gelinip murada erilmesine işaret eder. At binmek aynı zamanda yolculuk alametidir; rüya sahibinin yakın zamanda yola çıkacağına yorulur.

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Bu rüya yalnız gerçek bir sefere değil, yeni bir işe girişmeye de yorulur. Gem takılı ve eyerli bir ata bindiğini gören kimse için yüce bir kadir ve itibar yorumu yapılır. Atın üstünde olmak ve atla gezmek de yükselmeye ve itibara işaret eder; rüyasında at bindiğini görmek, yıllardır beklenen bir işte rüya sahibinin öne geçeceğine delalet eder. Bindiği attan memnun olan kimse için elde edilecek mertebenin kalıcı olacağına yorulur. Ata binmek, uzun süredir çözülmeyen bir meselenin rüya sahibinin lehine kapanacağına da işaret eder.

Rüyada at sürmek

Rüyada at sürmek, rüya sahibinin işini kendi dilediği gibi yürüteceğine ve bulunduğu yerde söz sahibi olacağına delalet eder. Atı dilediği yöne sürdüğünü gören kimsenin girdiği işin başına geçeceğine işaret eder. At sürdüğünü görmek, üstlenilen sorumluluğun yerine getirileceğine yorulur.

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Rüyada ata binmek ve koşturmak

Rüyada ata binmek ve koşturmak emeğin boşa gitmeyeceğine ve müjdeli bir habere işaret eder. Ata binip koşturmak rakiplere üstün gelmeye, uzayıp giden bir işin hızlanmasına yorulur.

Rüyada ata binen kadın görmek

Rüyada ata binen kadın görmek, o kadının kısmetinin açılacağına ve insanlar arasında saygı göreceğine işaret eder. Bekâr kimse için asil ve varlıklı bir aileyle akrabalık kurulacağına delalet eder. At üstünde gelin görmek hayırlı bir evliliğin yakınlaştığına delalet eder.

Rüyada başkasının ata bindiğini görmek

Rüyada başkasının ata bindiğini görmek, o kimsenin mertebesinin yükseleceğine işaret eder. At üstünde birini görmek, o kişinin beklediği makama geleceğine delalet eder. Oğlunun ata bindiğini görmek evladın hayırlı bir işe gireceğine yorulur. Ölmüş birini at üstünde görmek de şerefe ve hayırla anılmaya delalet eder.

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Rüyada beyaz at görmek

Rüyada beyaz at görmek düşmana galip gelmeye, belalardan korunmaya ve işlerin gittikçe artmasına işaret eder. Üzerine gelen bir sıkıntının rüya sahibine dokunmadan geçeceğine, elindeki işin gün geçtikçe büyüyeceğine delalet eder.

Beyaz at gören kimsenin önüne yeni kapılar açılacağına, tuttuğu işin çoğalarak süreceğine delalet eder. Kadın için beyaz at hayırlı bir evliliğin ve gelin olmanın müjdesidir. Bekâr bir kadının beyaz at görmesi evlilik teklifinin yakın olduğuna yorulur. Evli kimse için sevindirici bir habere ve bereketli bir döneme işaret eder; hanenin işlerinin yoluna gireceğine delalet eder.

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Aynı rüya erkek için fakir olunacağına da yorulur.

Rüyada beyaz ata binmek

Rüyada beyaz ata binmek düşmana üstün gelerek yükselmeye işaret eder. Belalardan korunarak makam elde edileceğine, rüya sahibinin hem zarardan uzak kalacağına hem de itibar kazanacağına delalet eder. Kadın için beyaz ata bindiğini görmek hayırlı bir evliliğin gerçekleşeceğine yorulur.

Rüyada beyaz atın koştuğunu görmek

Rüyada beyaz atın koştuğunu görmek müjdeli bir habere ve hanede bolluğa işaret eder. Beyaz atın koşması, beklenen müjdenin engelle karşılaşmadan geleceğine ve rüya sahibinin işinin hızlanacağına delalet eder.

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Rüyada siyah at görmek

Rüyada siyah at görmek saltanata, ululuğa, devlete ve dünyalığa işarettir. Liderlik ve yöneticilik vasfına, rızkın çoğalmasına, hanede bolluk ve rahatlığa delalet eder. Siyah at gören kimsenin sözünün geçtiği bir yere geleceğine yorulur. Bu rüya mal ve mülk edinmeye de alamettir. Koşan siyah at görmek, beklenen mevkinin kısa zamanda ele geçeceğine işaret eder.

Rüyada siyah at görmek hem erkek hem kadın için yanlış bir karar verileceğine de yorulur.

Rüyada siyah ata binmek

Rüyada siyah ata binmek, rüya sahibinin eline idare ve yetki geçeceğine işaret eder. İdaresi altına insanlar gireceğine, bir topluluğun başına geçeceğine delalet eder. Bu rüya rızkın çoğalmasına ve hanenin geçiminin genişlemesine de yorulur.

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Rüyada kahverengi at görmek

Rüyada kahverengi at görmek bolluğa, berekete ve zenginliğe delalet eder; kuvvetin çokluğuna işaret eder. Erkek için nişan, düğün, ev ve araba gibi kazanımlara, kadın için hayırlı bir kısmete yorulur. Zafere, başarıya ve insanlar arasında saygınlığa da alamettir. Rüya sahibinin karşısına çıkan işi başaracağına delalet eder.

Kahverengi at görmek aksiliklerle ve engellerle karşılaşılacağına da işaret eder.

Rüyada kahverengi ata binmek

Rüyada kahverengi ata binmek malın artmasına ve bulunulan yerde saygınlık kazanılmasına işaret eder. Rüya sahibinin hem kazancının çoğalacağına hem de sözünün dinleneceğine delalet eder. Erkek için evlilik hazırlığına ve yeni bir ev sahibi olmaya yorulur.

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Rüyada doru at görmek

Doru at, kahverengi atın at yetiştiriciliğindeki adıdır. Rüyada doru at görmek bolluğa, kuvvete ve kazancın artmasına işaret eder; kahverengi at ile aynı tabire girer.

Rüyada kızgın kahverengi at görmek

Rüyada kızgın kahverengi at görmek, ilişki kurulan kimsenin tekin olmadığına delalet eder. Rüya sahibine yalan söyleyecek, sözünde durmayacak bir kimseye işaret eder.

Rüyada kırmızı at görmek

Rüyada kırmızı at görmek insanlar arasında yücelmeye, zenginliğe ve yüce gönüllülüğe yorulur. Hayallerin ve amaçların gerçekleşeceğine, ortaklar arasındaki anlaşmazlığın son bulup dostluğun güçleneceğine işaret eder. Bozulmuş bir dostluğun yeniden kurulacağına delalet eder. Kızıl bir kısrak görmek dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Kırmızı at görmek işlerin bozulmasına da yorulur.

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Rüyada at rengine göre diğer tabirler

Atın rengi tabiri baştan ayırır. Rüyada mavi at görmek gönül ferahlığına ve uzak görülen bir muradın yakınlaşmasına işaret eder. Rüyada yeşil at görmek berekete, hayırlı bir kazanca ve işlerin gönlünce yürümesine delalet eder.

Rüyada gri at görmek

Gri at, tabir kitaplarındaki kır atın karşılığıdır. Rüyada gri at görmek hayır ve berekettir. Kır ata bindiğini gören kimsenin kısa sürede evlenme imkânı bulacağına işaret eder.

Rüyada sarı at görmek

Rüyada sarı at görmek hayra ve itibarlı bir mevkiye işaret eder. Elde edilecek itibarın göz önünde olacağına, rüya sahibinin kazandığı yerin herkesçe bilineceğine delalet eder.

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Rüyada attan zarar görmek ve attan korkmak

Rüyada attan zarar görmek ve attan korkmak, rüya sahibinin karşısına çıkan güçlü bir kimseye ve onunla girilecek çekişmeye işaret eder. Atın kovalaması, ısırması, saldırması, tekmelemesi ve attan düşmek bu başlık altında ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada at kovalaması

Rüyada at kovalaması, rüya sahibinin üstesinden gelmekte zorlanacağı bir işle karşılaşacağına işaret eder. Atın kovaladığını görmek, karşısında kendisinden kuvvetli bir kimsenin bulunduğuna delalet eder. At tarafından kovalanmak, üzerine gelen bu işten uzak durulduğuna yorulur. Kovalayan attan kurtulduğunu gören kimsenin üzerindeki yükün kalkacağına işaret eder.

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Rüyada at ısırması

Rüyada at ısırması insanlar arasında saygı ve hürmet görmeye delalet eder. Düşmanlık beslediği anlaşılan bir kimseye karşı rüya sahibinin kendini koruma ve kurtarma çaresi bulacağına işaret eder. Atın ısırdığını görmek de saygı görmeye ve zarardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada elini at ısırması, emek verilen işte hürmet göreceğine işaret eder. Rüya sahibine kötülük düşünen kimseye karşı da bir çare bulacağına delalet eder.

Rüyada at saldırması

Rüyada at saldırması, rüya sahibinin karşısındaki kimsenin hamle sırasında olduğuna işaret eder. Bir süre karşı karşıya kalınacağına, çekişmenin hemen bitmeyeceğine delalet eder. Saldıran atın önünden çekilmeyen kimsenin bu çekişmeden üstün çıkacağına yorulur.

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Rüyada at saldırısından kurtulmak, düşmanlık besleyen kimseye karşı korunma ve kurtulma çaresi bulunacağına işaret eder. Rüya sahibinin zararı gelmeden önleyeceğine delalet eder.

Rüyada attan düşmek

Rüyada attan düşmek para kaybına ya da sağlığın bozulmasına işaret eder. Ata binmek ne kadar hayırlıysa attan inmek o kadar keder alameti sayılır; elde edilmiş bir makamın ya da kazancın elden çıkmasına delalet eder. Kaynakların bir bölümü bu rüyayı tam tersi yönde tabir eder ve kazancın çoğalmasına, zor bir zamandan çıkışa, karşılaşılan güçlüklerin yenileceğine yorar. Birinin attan düştüğünü görmek, o kimsenin işlerinde aksama yaşayacağına işaret eder.

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Rüyada attan kaçmak

Rüyada attan kaçmak, önüne gelen kısmetten uzak durulduğuna işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek imkânı erteleyeceğine, hazır duran hayırdan yüz çevirdiğine delalet eder.

Rüyada attan korkmak

Rüyada attan korkmak, üstlenilecek büyük işte gecikmeye işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek mevkiyi üstlenmekte geri duracağına, hazır duran işi başkasına bırakacağına delalet eder.

Rüyada huysuz at görmek

Rüyada huysuz at görmek, ilişki kurulan kimsenin tekin olmadığına delalet eder. Azgın ve söz dinlemeyen at, rüya sahibine yalan söyleyecek bir kimseye işaret eder. Hırçın at görmek de aynı yönde tabir edilir; yakınında bulunan birinin sözüne güvenilmemesi gerektiğine yorulur.

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Rüyada şahlanan at görmek

Rüyada şahlanan at görmek, rüya sahibinin gücünü aşan bir işle karşılaşacağına işaret eder. Atın şaha kalkması, girilen işin beklenenden büyük çıkacağına delalet eder.

Rüyada at tepmesi

Rüyada at tepmesi iki ayrı yönde tabir edilir. Bir yorum bu rüyayı umulmadık bir yerden gelecek zarara bağlar; hesapta olmayan bir taraftan kayıp geleceğine işaret eder. İkinci yorum tam tersini söyler ve at tekmesi yemeyi kazançların artmasına, sıkıntıların yakın zamanda atlatılmasına, iş hayatında hızla yükselmeye yorar. Atın tekme attığını görmek de bu iki yön içinde değerlendirilir.

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Rüyada atın hâline göre tabiri

Rüyada atın hâline göre tabiri, hayvanın dinç ya da güçsüz görünmesine göre ayrılır. Sağlam ve güçlü bir at kazanca ve üstünlüğe, yaralı ya da hasta bir at işlerin aksamasına işaret eder. Atın koşması, bağlı durması ve kaçması da ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada koşan at görmek

Rüyada koşan at görmek emeklerin boşa gitmeyeceğine, maddi ve manevi sıkıntıların çözüleceğine delalet eder. Dörtnala koşan at müjdeli bir habere, hanede bolluğa ve rakiplere üstün gelmeye işaret eder. Atların koştuğunu görmek aile içinde uzayan sorunların çözüleceğine yorulur; evin içindeki dargınlığın biteceğine alamettir.

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Rüyada yarış atı görmek bolluk içinde bir hayata ve sorunların birer birer çözülmesine işaret eder. Emeklerin karşılıksız kalmayacağına, mutlu bir yuvaya delalet eder. At yarışı oynamak da aynı yönde tabir edilir.

Rüyada ölü at ve atın öldüğünü görmek

Rüyada ölü at ve atın öldüğünü görmek üç ayrı yönde tabir edilir. Bir yorum bu rüyayı şeref ve itibara kavuşmaya bağlar. İkinci yorum zarara işaret sayar; ölmüş at görmek rüya sahibinin elindeki bir imkânın sona ereceğine delalet eder. Üçüncü yorum üzüntünün ardından gelecek mesleki başarıya yorar ve at ölüsü görmeyi geçici bir kederin sonuna işaret sayar. Atın ölmesi sahnesi de bu üç yön içinde değerlendirilir.

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Rüyada yaralı at görmek

Rüyada yaralı at görmek, rüya sahibinin elindeki kuvvetin azalacağına işaret eder. İşlerinin bir süre aksayacağına delalet eder. Hasta at görmek de aksama yorumuna girer; eldeki işin duraklayacağına, sonra yeniden yürüyeceğine yorulur.

Rüyada büyük at görmek

Rüyada büyük at görmek, elde edilecek mevkinin beklenenden geniş olacağına işaret eder. Rüya sahibinin adının uzak yerlerde anılacağına ve sözünün geniş bir çevrede geçeceğine delalet eder.

Rüyada bağlanmış at görmek

Rüyada bağlanmış at görmek, hayrın rüya sahibinin elinde durduğuna ama henüz işletilmediğine işaret eder. Bağlı at görmek kısmetin kaçmayacağına delalet eder. Atın ipini tutmak ise o kısmetin sahibinin elinde olduğuna, dilediği zaman kullanacağına yorulur.

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Rüyada atın kaçtığını görmek

Rüyada atın kaçtığını görmek, ele geçmiş bir imkânın elden çıkmasına işaret eder. Rüya sahibinin tuttuğu işin sahibini değiştireceğine delalet eder.

Rüyada yılkı atı görmek

Yılkı atları başıboş gezen at sürüsüdür. Rüyada yılkı atı görmek maddi çoğalmaya işaret eder; kazancın umulmadık bir yerden geleceğine delalet eder. Yılkı atları görmek, henüz sahiplenilmemiş bir hayrın rüya sahibini beklediğine yorulur.

Rüyada midilli görmek

Rüyada midilli görmek, küçük ama sürekli bir kazanca ve mütevazı bir mevkiye delalet eder. Beklenen hayrın az miktarda ve çabuk geleceğine işaret eder.

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Rüyada at arabası görmek

Rüyada at arabası görmek rütbenin yükseleceğine ve kazanca bolluk geleceğine işaret eder. Yolculuğa, rahat bir geçime ve ilim ile eğitim yoluyla elde edilecek başarıya delalet eder. Bu yolculuk rüya sahibinin işi için çıkacağı bir sefere yorulur. At arabasının yüklü olması rızkın genişliğine, boş olması ise yolun henüz başında olunduğuna işaret eder.

Rüyada at arabasına binmek

Rüyada at arabasına binmek rahat bir geçime ve yakın bir yolculuğa işaret eder. At arabası binmek rüya sahibinin rütbesinin yükseleceğine delalet eder. Başkasının at arabasına bindiğini görmek, o kimsenin geçiminin düzeleceğine ve rüya sahibinin de bundan pay alacağına yorulur.

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Rüyada at arabası sürmek

Rüyada at arabası sürmek düşmanların yenilgiye uğratılmasına ve iş sahibi olmaya delalet eder. Dizginleri eline alan kimse için işinde söz sahibi olacağı yorumu yapılır. At arabası süren birini görmek, o kimsenin kendi işini kuracağına işaret eder.

Rüyada faytona binmek

Fayton, at arabasının süslü olanıdır. Rüyada faytona binmek rahat bir geçime ve gösterişli bir yolculuğa işaret eder. Atlı faytona binmek rütbenin yükseleceğine, fayton görmek ise beklenen bir davete delalet eder.

Rüyada çok sayıda at görmek

Rüyada çok sayıda at görmek malın ve evladın çoğalmasına işaret eder. Atların sayısı arttıkça kazanç da genişler; sürü, iki at ve üç at ayrı ayrı tabir edilir.

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Rüyada at sürüsü görmek

Rüyada at sürüsü görmek kadın için çok sayıda evlada, erkek için hayırlı mala ve maddi çoğalmaya işaret eder. Bir sürü at görmek beklenmedik bir yerden gelecek büyük parasal desteğe delalet eder. Çok at görmek ve birden fazla at görmek de maddi çoğalmaya yorulur; aile ile arada kalan sorunların düzeleceğine işaret eder.

Rüyada 2 tane at görmek

Rüyada 2 tane at görmek, rüya sahibinin iki ayrı kapıdan kazanç göreceğine işaret eder. İki tane at görmek aile içinde arası açık iki kimsenin barışacağına da delalet eder.

Rüyada 3 tane at görmek

Rüyada 3 tane at görmek kazancın tek seferde değil art arda geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin birbirini takip eden üç hayır göreceğine delalet eder.

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Rüyada at yavrusu ve at doğumu

Tay, at yavrusu ve at doğumu tabirde evlat müjdesine yorulur. Dişi at, yani kısrak da bu tabire girer; kısrak görmek insanlar arasında saygı görmeye, borçların rahatlıkla ödenmesine ve kısmetin açılmasına delalet eder.

Rüyada tay ve at yavrusu görmek

Rüyada tay ve at yavrusu görmek evlat sahibi olmaya ve çocuk müjdesine işaret eder. Taya bindiğini görmek güzel bir çocuğun doğacağına delalet eder. Yavru at görmek yükselmeye, hedeflerin gerçekleşmesine ve kazancın artmasına da yorulur. Beyaz tay görmek müjdenin hayırlı tarafına, kahverengi tay görmek ise bereketli bir doğuma işaret eder.

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Rüyada atın doğurduğunu görmek

Rüyada atın doğurduğunu görmek evlat müjdesine ve hanenin çoğalmasına işaret eder. At doğurduğunu görmek beklenen çocuk haberinin geleceğine delalet eder. Atın doğurması evin geçiminin genişlemesine, atın doğum yaptığını görmek uzun zamandır beklenen bir işin nihayete ereceğine yorulur. Hamile at görmek ise müjdenin yolda olduğuna işaret eder.

Rüyada at ve yavrusunu görmek

Rüyada at ve yavrusunu görmek, anne ile evladın bir arada hayır göreceğine işaret eder. At ve tay görmek hanedeki bereketin çoğalacağına, evlat tarafından gelen bir sevince delalet eder.

Rüyada at çiftleşmesi görmek

Rüyada at çiftleşmesi görmek, hanede beklenen bir müjdenin hazırlandığına işaret eder. Atların çiftleşmesini görmek çoğalmanın yolunun açıldığına, atların çiftleştiğini görmek ise bereketin artacağına yorulur.

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Rüyada at almak, beslemek ve sevmek

Rüyada at almak, beslemek ve sevmek mala, kazanca ve hanenin bereketine delalet eder. Üçü de rüya sahibinin eline geçen hayrın elinde kalacağına ve zamanla artacağına işaret eder.

Rüyada at almak

Rüyada at almak yeni bir işin kurulmasına, mala ve mülke sahip olmaya işaret eder. At satmak yakın zamanda dargınlığa, kavgaya, iş kaybına ve aile geçimsizliğine delalet ederken at almak bunun aksine hayra ve kazanca yorulur. At satın almak aile içindeki dargınlığın barışa dönmesine de delalet eder.

Rüyada at sevmek

Rüyada at sevmek, eline geçen kısmetin kalıcı olacağına işaret eder. Atı okşayıp sevdiğini gören kimsenin tuttuğu işle arasının iyi gideceğine delalet eder.

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Rüyada at beslemek

Rüyada at beslemek, hayrın hazır bulunmadığına ama emekle büyütüleceğine işaret eder. Ata yem verip bakımını üstlenmek malın ve kazancın zamanla artmasına delalet eder. Ata su vermek de eldeki işin kesintisiz süreceğine yorulur.

Rüyada atı gördüğü yere göre tabiri

Rüyada atın görüldüğü yer, rızkın hangi taraftan geleceğine işaret eder. Ev, çiftlik ve deniz ayrı ayrı tabir edilir; at nerede görülürse hayır o taraftan beklenir.

Rüyada evin içinde at görmek

Rüyada evin içinde at görmek hanenin rızkının genişleyeceğine işaret eder. Evde at görmek eve hayır ve bereket gireceğine delalet eder. Eve at girmesi dışarıdan gelen bir hayrın kapıdan içeri gireceğine, atın evde durması ise bu hayrın kalıcı olacağına yorulur.

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Rüyada evin içinde beyaz at görmek, evin beladan uzak kalacağına işaret eder. İçeriye sevindirici bir haber gireceğine, hane halkının üzerine gelen sıkıntının dokunmadan geçeceğine delalet eder.

Rüyada at çiftliği görmek

Rüyada at çiftliği görmek toplu mala ve bir arada duran kazanca işaret eder. Rüya sahibinin elindeki malın dağılmadan büyüyeceğine delalet eder. Ahırda at görmek kazancın korunaklı bir yerde durduğuna yorulur.

Rüyada denizde at görmek

Rüyada denizde at görmek büyük ortaklıklara girileceğine işaret eder. Suda ata binmek borçlardan kurtulup önemli bir maddi kazanç elde edileceğine delalet eder; başkalarına yardım eli uzatılacağına da yorulur.

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Rüyada at eti, at kesmek ve attan kalanlar

Rüyada at eti, at kesmek ve attan kalanlar kazanca ve berekete işaret eder. Atın kesilmesi, etinin görülmesi, yenmesi ve geriye kalanlar ayrı ayrı tabir edilir; hepsi rüya sahibinin eline geçecek malı haber verir.

Rüyada at eti görmek

Rüyada at eti görmek, hazır duran bir kazancın rüya sahibini beklediğine işaret eder. Eline geçecek malın hazırlandığına, kısmetin önüne konduğuna delalet eder.

Rüyada at eti yemek

Rüyada at eti yemek, bekleyen kazancın fiilen ele geçtiğine işaret eder. Malın rüya sahibine fayda vereceğine, kısmetin kullanılmaya başlandığına delalet eder.

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Rüyada at kesmek

Rüyada at kesmek kazanca, bolluğa ve berekete işaret eder. At öldürmek de kazanca yorulur; rüya sahibinin eline toplu bir mal geçeceğine delalet eder.

Rüyada at kafası görmek

Rüyada at kafası görmek, elde edilecek malın en değerli kısmının rüya sahibine kalacağına işaret eder. Kesilmiş atın başını görmek, bölüşülen bir kazancın en büyük bölümünün rüya sahibine düşeceğine delalet eder.

Rüyada at pisliği görmek

Rüyada at pisliği görmek az ama bereketli bir kazanca işaret eder. At boku görmek umulmadık bir yerden gelen küçük bir paraya delalet eder.

Rüyada olağanüstü at rüyaları

Uçan at, kanatlı at, konuşan at ve tek boynuzlu at gibi gerçekte karşılığı olmayan rüyalar tabirde ayrı bir başlık altında toplanır. Bu rüyalar uzak görülen maksatlara erişileceğine ve beklenmedik bir müjde alınacağına işaret eder.

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Rüyada uçan at görmek

Rüyada uçan at görmek iş ve sosyal hayattaki maksatlara erişileceğine işaret eder. Hayat hedeflerinin gerçekleşip mutluluğa kavuşulacağına delalet eder. Gökyüzünde at görmek aynı yorumu taşır; rüya sahibinin ulaşmayı uzak gördüğü bir işe kavuşacağına yorulur.

Rüyada kanatlı at görmek maksada erişmeye ve yüksek bir mevkiye çıkmaya işaret eder. Kanadın açık olması, beklenen fırsatın rüya sahibinin önüne geleceğine delalet eder.

Rüyada atla konuşmak

Rüyada atla konuşmak hiç beklenmedik bir yerden çok güzel bir haber alınacağına işaret eder. At ile konuşmak ve konuşan at görmek, mucize sayılacak bir gelişmeyle karşılaşılacağına delalet eder. Atın konuştuğunu görmek de beklenmedik bir müjdeye işaret eder.

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Rüyada tek boynuzlu at görmek

Rüyada tek boynuzlu at görmek, rüya sahibinin uzak gördüğü bir arzusunun gerçekleşeceğine ve beklenmedik bir mutluluğa işaret eder. Masallarda geçen bu at, eline geçmesi güç sayılan bir kısmetin rüya sahibine nasip olacağına delalet eder.