Petekte görülen bal, süzme hâldeki bal ve bir kavanozun içinde görülen bal birbirinden ayrı hükümler taşır. Bal peteği, arı balı ve petekli bal gibi görünümler de aynı değerlendirmeye girer.

Rüyada bal görmek

Rüyada bal görmek geleneksel tabirde hemen her zaman hayırlı bir rüya kabul edilir. Bal itibara, saygınlığa, bilgiye ve helal yoldan kazanılan rızka işaret eder. Rüya sahibinin miras, ticaret ya da bereketli bir kaynak yoluyla mal mülk edineceğine, bolluğa ve zenginliğe kavuşacağına delalet eder. Aynı rüya dini duyguların güçlenmesine ve maneviyat yönünden bir yükselişe de yorulur.

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Rüyada kavanozda bal görmek

Rüyada kavanozda bal görmek zenginliğe ve güçlü, etkili bir kişiliğe işaret eder. Ticari işlerde başarı elde etmeye ve geçim genişliğine kavuşmaya delalet eder.

Rüyada süzme bal görmek

Rüyada süzme bal görmek, yaşanmakta olan zor bir dönemin sona ereceğine ve yerini daha iyi günlere bırakacağına işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntıdan çıkıp huzura kavuşacağına delalet eder.

Rüyada bal yemek

Rüyada bal yemek hayırlı bir rüya kabul edilir. Eşler arasındaki sevgi ve saygıya, ev içi huzura, sağlığa kavuşmaya ve rızkın artmasına işaret eder. Rüyasında bal yediğini gören bekâr bir kişi için bu rüya, doğru kişiyle evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya delalet eder.

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Rüyada parmakla bal yemek

Rüyada parmakla bal yemek, bekâr bir kişi için hayırlı ve temiz bir evliliğe, iyi huylu ve kısmetli bir eşle kısa sürede evlenmeye işaret eder. Evli bir kişi içinse uzun ve mutlu bir beraberliğe, hayırlı bir çocuğa delalet eder.

Rüyada başkasının bal yediğini görmek

Rüyada başkasının bal yediğini görmek, itibarın artmasına ve huzura kavuşmaya işaret eder. Sevilme, iyi haber alma ve verilen sözleri tutma yorumu da bu rüyaya eklenir.

Rüyada ballı ekmek yemek

Rüyada ballı ekmek yemek, helal kazanç ve emekle elde edilen bir servete, bir ganimete ulaşmaya işaret eder. Ekmeğine bal sürüp yiyen bir rüya sahibi için de aynı hüküm geçerlidir.

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Rüyada bal kaymak yemek

Rüyada bal kaymak yemek, mutluluğa, huzura ve zenginliğe işaret eder. Borçlardan kurtulup bereketli bir yaşama kavuşmaya, itibar ve saygınlığın artmasına delalet eder.

Rüyada bal yalamak

Rüyada bal yalamak, kısmetli bir kişiyle karşılaşmaya ve evlilikle sonuçlanan bir yakınlaşmaya işaret eder. Bu rüya mutlu ve huzurlu bir aile hayatının habercisi sayılır.

Rüyada petek bal görmek

Rüyada petek bal görmek, şanslı kişilere nasip olan bir rüya kabul edilir. Tüm çaresizliklerin ortadan kalkacağına, acı ve sıkıntıların dineceğine, sağlık sorunlarından kurtuluşa ve huzurlu günlere işaret eder. Bal peteğinin görülmesi, petekli balın ya da arı balının görülmesi de bu hükme girer. Petekli bal yemek ise dertlerin ortadan kalkmasına, sabır ve azimle sonuç almaya delalet eder.

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Rüyada bal almak

Rüyada bal almak, mirasa, yüksek bir makama, helal rızka ve kazanca işaret eder. Ticaretle uğraşan bir rüya sahibi için başarı anlamına gelir. Bal satın alındığında da beklenmedik bir mal mülk edinmeye ve kazancı iyi değerlendirmeye delalet eder.

Rüyada bal toplamak

Rüyada bal toplamak, hayırlı işlere girişmeye işaret eder. Bu rüya aynı zamanda ticarette elde edilecek bir başarıya ve zamanla artacak bir servete delalet eder.

Rüyada birine bal vermek

Rüyada birine bal vermek, sevilen bir kişiyi mutlu etmeye işaret eder. Bal ikram edildiğinin görülmesi de buna dahildir.

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Rüyada bal dökülmesi

Rüyada bal dökülmesi, bolluk ve bereketin habercisi kabul edilir. Kazancın artmasına, mal mülk sahibi olmaya, hayırlı işlere girişmeye ve büyük bir başarıya delalet eder. Yere dökülen balın temizlendiği görülürse hüküm değişir. Bu durumda hayırlı bir evlada, sıkıntı ve üzüntülerin sona ermesine, zarar edilen işlerin düzelmesine işaret eder.

Rüyada bal kovanı görmek

Rüyada bal kovanı görmek, bekâr bir kişi için evlenmeye, evli bir kişi için evlilik hayatının hayırlı geçmesine işaret eder. Genel olarak zenginlik ve refaha delalet eder.

Rüyada bal satmak

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Rüyada bal satmak, olumsuz bir rüya kabul edilir. Üzücü haberlere, maddi kayba ve geçim darlığına işaret eder. Balın bedava verildiği görülürse bu kez iflasa delalet eder.