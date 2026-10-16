Rüyada diş çektirmek, çekilen dişin durumuna ve rüyanın diğer ayrıntılarına göre farklı şekillerde yorumlanır. Çürük bir dişin çekilmesi ile sağlam bir dişin kaybedilmesi aynı anlamı taşımaz. Dişin yirmilik, azı ya da ön diş olması, çekimin doktor tarafından yapılması ve sonrasında kanama görülmesi de rüyanın tabirinde etkili olur.

Rüyada diş çektirmek

Rüyada diş çektirmek hayırlı rüyalardan sayılır ve sıkıntıdan, dertten, beladan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin uzun zamandır içinde bulunduğu zorlu dönemi kısa sürede atlatacağına ve dertlerinin yavaş yavaş azalıp ortadan kalkacağına delalet eder. Büyük dertlerin üstesinden gelineceğinin de haberidir.

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Ağrıyan bir dişi çektirdiğini görmek hayır ve menfaate, keder ile gamdan kurtulmaya alamettir. Geçim derdi çeken kimse için sıkıntının son bulacağının haberidir. Uzun süredir beklenen bir muradın gerçekleşeceğine de işaret eder.

Dişi zorla çektirmek ise farklı yorumlanır. Dişini istemeden çektirdiğini görmek, bazı tabirlerde eve hayırsız bir kazanç gireceğine işarettir.

Bazı tabirciler diş çektirmeyi iyi saymaz ve kayba, hastalığa ya da kedere, bir kısmı da hayırsız bir işe girişilmesine yorar. Bu rüya, yaygın tabirlerde sıkıntılardan kurtulmakla ilişkilendirilir.

Çektirilen dişin türüne göre rüya tabirleri

Çekilen dişin türü ve sağlam ya da çürük olması, rüyanın yorumunu etkiler. Sağlam bir dişi çektirmek, çürük dişin aksine hayra alamet sayılmaz. Rüya sahibinin sevdiği bir insanla arasının açılacağına ve boş kuruntulara kapılacağına delalet eder. Azı dişini çektirmek hedeflerin gerçekleşmesine, ideallere ulaşma fırsatının doğacağına işarettir. Ön dişi çektirmek ise rüya sahibinin aklının ve fikrinin sınanacağına işaret eder. Üst dişi çektirdiğini görmek, içini daraltan sıkıntıların yavaş yavaş azalıp yok olacağına yorulur. Takma dişi çektirmek, güvenilen bir arkadaş tarafından kandırılmaya delalet eder.

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Rüyada çürük diş çektirmek

Çürümüş bir dişi söktürmek, rüya tabirlerinde genellikle hayra yorulur. Ağız içinde çürük diş görmek sıkıntıya işaret ederken onu çektirmek beladan kurtulmaya, uzun süredir çekilen bir derdin bitmesine ve rahata ermeye delalet eder. Rüya sahibinde ya da ailesinden birinde hastalık varsa iyileşmeye alamettir.

Rüyada 20'lik diş çektirmek

Rüyada yirmilik diş çektirmek büyük bir dertten kurtulmaya işaret eder. İş hayatının kolaylaşacağına, aşılamaz görünen sıkıntıların son bulacağına yorulur. Arzu edilen mevkiye yükselmeye ve kazancın artmasına delalet eder. Özlemlerin giderileceği bir yolculuğun habercisi de sayılır.

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Rüyada doktora diş çektirmek

Dişini bir doktora çektirdiğini gören kimse için bu rüya sabır ve şükre, olumsuz olayların sona ermesine işaret eder. Maddi sıkıntılardan arınıp ferahlığa kavuşmaya, sarsıntılı günlerin sakinleşeceğine yorulur. Beklenmedik bir müjde alınacağına ve kazançlı bir mevkiye erişileceğine de delalet eder. Sağlam dişin çekilmesi başka rüyalarda sevilen biriyle aranın açılmasına yorulsa da onu dişçiye çektirmek, rüya sahibinin işlerini doğru yürüttüğüne alamettir.

Yalnızca dişçiye gitmek ise çektirme sahnesinden ayrılır ve hayra yorulmaz. Akrabalardan birinin rahatsızlanacağına ya da bazı işlerde sorun ve maddi kayıp yaşanacağına işaret eder. Doktora diş çektirmenin, insanlara güvenin azalmasına ve rüya sahibinin çevresinden uzaklaşmasına delalet ettiğini söyleyenler de vardır.

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Rüyada dişini çektirmek

Kendi dişini çektirdiğini görmek, çoğu kaynakta rüya sahibinin sıkıntıları kendi eliyle ortadan kaldırmasına yorulur.

Öteki görüşe göre kendi dişini çektirmek güçlüklere delalet eder. Rüya sahibinin yalnız kalacağına ve çevresindeki insanlarla geçimsizlik yaşayacağına alamettir.

Rüyada diş çektirmek ve kanaması

Diş çekildikten sonra kanadığını görmek elinin bollaşmasına ve bereketli kazanca yorulur. Güzel ve mutlu günlerin yakın olduğuna, uzun süredir beklenen işlerin tamamlanacağına işaret eder. Kederin sevince döneceğine delalet eder. Bekar kimse için bu rüya evliliğin habercisidir.

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Çekim olmadan yalnız dişin kanadığını görmek ise hayra alamet sayılmaz. Bazı tabirciler bu rüyayı kötü insanlarla karşılaşmaya ve maddi kayba yorar.