Rüyada evi su basması, rüya tabirlerinde hane halkı, rızık ve eve gelecek haberlerle ilişkilendirilir. Rüyanın yorumu ise öncelikle suyun durumuna göre değişir. Temiz su genellikle hayra ve berekete yorulurken, kirli, çamurlu veya lağım suyu olumsuz anlamlar taşır. Suyun evin içine, tavanına ya da etrafına dolması, suyun çekilip çekilmemesi ve rüya sahibinin kendi evini veya başkasının evini görmesi de rüyanın yorumunda önem taşır.

Rüyada evi su basması

Rüyada evi su basması çoğunlukla hayra yorulur. Hane halkını ilgilendiren müjdeli bir habere, ev ve iş hayatında bolluk ve berekete, helal yoldan gelecek kazanca işaret eder. Rüyada evin su bastığını görmek bazı tabirlerde yakın ya da uzak bir akrabadan kalacak beklenmedik bir mirasa, gelirin ansızın artmasına da delalet eder. Bir yoruma göre bu rüya, kişinin dünya işlerinden uzaklaşıp dine daha çok yöneleceğine işarettir.

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Rüyanın hayra yorulması evi basan suyun temiz olmasına bağlıdır. Su kirli, bulanık ya da çamurluysa rüya hayırlı yönünü yitirir ve uğursuz haberlere yorulur.

Suyun ardından ne olduğu da tabire girer. Evi basan su kısa sürede çekilip giderse rüyanın haber verdiği sıkıntı geçici olur. Su içeride birikip kalırsa bu rüya sıkıntının uzun süreceğine işaret eder. Suyun ansızın basması ise hayatın beklenmedik biçimde altüst olacağına delalet eder.

Rüyada evin içini su basması

Suyun evin içine dolup eşyaları yüzdürdüğü rüya olumsuz yorumlanır. Rüyada evin içini su basması, ev halkının karşılaşacağı bir musibete ya da büyük bir imtihana işaret eder. İçeri dolan suyun çokluğu sıkıntının şiddetine yorulur. Eşyaların suda yüzmesi ya da sürüklenmesi malın zarar göreceğine delalet eder. Halıların ıslanması beklenmedik aksiliklere ve maddi kayba alamettir. Suyun evin içine değil tavanına dolması ise sıkıntıların azalacağına ve huzurlu günlerin başlayacağına yorulur. Evin etrafını temiz su sarmışsa olumlu gelişmelere, kirli su sarmışsa girişilen işlerde çıkacak sorunlara işarettir.

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Rüyada evini su basması

Rüyada evini su basması, rüya sahibinin kendi hanesini ilgilendiren gelişmelere yorulur. Kendi evini suyun bastığını görmek, rüya sahibinin önüne çıkacak borçlara, alacağı sürpriz haberlere ve hayatında yaşanacak değişimlere işaret eder.

Rüya sahibinin eskiden oturduğu evi su ya da sel basması ise geçmişteki hataların tekrarlanmayacağına, sağlığın düzeleceğine ve kişinin kendine güveninin artacağına yorulur.

Rüyada evi sel basması

Rüyada evi sel basması farklı şekillerde yorumlanır. Bazı tabirlerde evi selin bastığını görmek aile içindeki sıkıntıya ve belaya işaret eder. Ev halkından birinin üzüntülü zamanlar geçireceğine, aile bireyleri arasında huzursuzluk ve sağlık sorunları çıkacağına delalet eder. Bazı yorumlarda ise evin selle dolduğunu görmek kazancın artacağına, mal ve rızkın çoğalacağına, borçların kapanıp dertlerin gideceğine yorulur.

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Evi basan suyun cinsine göre rüya tabirleri

Evi basan suyun cinsi tabirin yönünü doğrudan değiştirir. Yağmur suyu, temiz su, pis su ve lağım suyu farklı şekillerde yorumlanır. Evi köpüklü su basması ise ev içindeki çatışmaların artacağına, aile fertleri arasında öfkeli konuşmalar yaşanacağına delalet eder.

Rüyada evi yağmur suyu basması

Rüyada evi yağmur suyu basması güzel gelişmelere, mutlu bir hayata ve artan kazanca işaret eder. Sıkıntılı günlerin ardından gelecek bolluğa da yorulur. Yağmur suyu evi bastıktan sonra evde hasar oluşması işlerin kötüye gideceğine delalet eder. Evde hiçbir hasar kalmaması ise rüya sahibine zarar veren kişilerin hayatından çıkacağına işarettir.

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Rüyada evi pis su basması

Rüyada evi pis su basması uğursuz haberlere işaret eder. Kirli, çamurlu ya da bulanık suyun eve dolması, rüya sahibinin iş, aile ve sosyal hayatında önemli sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağına, zorlu ve sıkıntılı günlere gireceğine delalet eder. Bazı tabirlerde bu rüyaya sağlık sıkıntısı da eklenir.

Rüyada evi lağım basması hayra yorulmaz ve rüya sahibi için bir uyarı sayılır. Rüyada evi lağım suyu basması, bir yoruma göre haneye haramla karışık bir kazancın girmesine işaret eder. Ev halkı hakkında çıkacak dedikoduya da delalet eder.

Rüyada evi temiz su basması

Rüyada evi temiz su basması hayırlara delalet eder. Kısmete, huzura ve temizliğe işaret eder. Haneye girecek helal paraya ve mal edinmede güzel gelişmelere de yorulur. Evli kimse için hanede mutlu bir yaşama ve aile içindeki anlaşmazlıkların çözüleceğine alamettir. Bekâr kimse için ahlaklı ve saf yürekli bir eşe işaret eder.

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Rüyada evi su basması ve temizlemek

Rüyada evi su basması ve temizlemek, uzun süredir çözülmeyen bir meselenin sabırla halledileceğine yorulur. Evi basan suyu temizleyip evi kurutmak sıkıntının sona ereceğine, ev halkının ferahlığa kavuşacağına delalet eder.

Rüyada başkasının evini su bastığını görmek

Rüyada başkasının evini su bastığını görmek çoğunlukla hayra yorulur. Rüya sahibinin iyilik yapan, yardımsever biri olduğuna ve maddi sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder. Kazancının ve itibarının artacağına, refah ve huzur dönemine gireceğine de delalet eder. Bazı yorumlarda ise başkasının evini basan su manen hikmetin bitişine ve dinden uzaklaşmaya yorulur.