Rüyada karga görmek, rüya tabirlerinde genellikle düşman, yalancı ve cimri bir kimseyle, gurbet ve dosttan ayrılıkla ilişkilendirilir. Rüyanın yorumu ise karganın rengine, büyüklüğüne, nerede görüldüğüne ve rüya sahibinin kargayla ne yaptığına göre değişebilir. Karganın saldırması, öldürülmesi, beslenmesi veya yakalanması farklı şekillerde yorumlanırken, siyah ve beyaz karga görmek ile karga sürüsü görmek de rüyanın anlamını etkiler.

Rüyada karga görmek

Rüyada karga görmek çoğunlukla hayra yorulmaz. Karga, rüya sahibinin çevresinde bulunan bir düşmana ya da dişli bir rakibe işaret eder. Bu kimseler rüya sahibini sevmeyen, onun kötülüğünü isteyen ve fırsat kollayan insanlardır.

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Karga bir kişi olarak yorulduğunda sözünde durmayan, yalancı, kaba ve cimri bir kimseye delalet eder. Rüya sahibinin hayatında böyle birinin bulunduğuna ya da yakın zamanda böyle biriyle yolunun kesişeceğine yorulur. Bu kimseden gelecek söz ve vaatlere güvenilmemesi gerekir.

Karga rüyası gurbete gitmeye ve dosttan ayrılmaya da alamettir. Rüya sahibi bir süre sevdiklerinden uzak kalır, yakın bildiği birinden kopar. Sıkıntılı bir döneme girmeye ve üzüntüye de işaret eder. Bu yüzden rüyada karga görmek, genel olarak çevresine karşı dikkatli olması gereken bir döneme giren kişinin rüyası sayılır.

Bazı tabirciler bu rüyayı baştan sona hayra yorar. Onlara göre karga mutluluğa, şöhrete, hayırlı bir kısmete ve evliliğe delalet eder. Ancak yaygın görüş kargayı düşman, yalancı kimse ve gurbet çizgisinde tabir eder. Bu hayırlı yorum ana hükmü değiştirmez, yalnızca bazı kaynaklarda yer alan ayrı bir görüştür.

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Rüyada karga saldırması

Rüyada karga saldırması, günahkâr ve fasık kimselerden gelecek bir zarara ve üzüntüye işaret eder. Bu zarar rüya sahibiyle birlikte ailesine de dokunur.

Bu rüya şiddetli soğuktan gelecek bir musibete de delalet eder. Karganın saldırması ayrıca dosttan ayrılmaya ve gurbete gitmeye işaret eder.

Rüyada karga ısırması

Rüyada karga ısırması en çok karganın rüya sahibinin elini ısırdığı sahneyle görülür. Bu rüya, bir düşmanın ya da rakibin rüya sahibine kötülük yapacağına işaret eder.

Karganın rengine göre rüya tabirleri

Karganın rengi de rüyanın yorumunda önemlidir. Siyah karga olumsuz yöne, beyaz karga ise hayırlı yöne yorulur. Bu iki renk birbirinin karşıtıdır.

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Rüyada siyah karga görmek

Rüyada siyah karga görmek, kindar ve sinsi bir kimseye delalet eder. Bu kişi sözüne yalan katar ve kibirlidir. Rüya sahibinin yakınında bulunan ve ona içten içe kin besleyen birinin varlığına yorulur.

Siyah karga kötü bir habere de delalet eder. Bu rüya, sinsi kişiyi hayattan uzaklaştırmak gerektiğine dair bir uyarı olarak tabir edilir.

Rüyada beyaz karga görmek

Rüyada beyaz karga görmek, siyah karganın tersine hayra yorulur. Güzel bir habere ve bir sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin emeğinin karşılığını alarak murada ereceğine ve helal kazanca delalet eder. Beyaz karga, evden zararlı bir kimsenin uzaklaşacağına da alamettir.

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Rüyada karga sürüsü görmek

Rüyada karga sürüsü görmek, rüya sahibinin etrafında çok konuşan, boşboğaz, ikiyüzlü ve kötü niyetli insanlar bulunduğuna alamettir. Bu kimseler onun arkasından konuşur. Söyledikleri sözler yakında rüya sahibinin kulağına gelir ve onu üzer. Karga sürüsü yaklaşan sorunlara da delalet eder.

Rüyada karga öldürmek

Rüyada karga öldürmek, rüya sahibine kurulan hile ve tuzakları bertaraf etmeye işaret eder. Düşmanını etkisiz kılar, ondan gelecek zarardan kurtulur. Bu rüya evlenmeye de yorulur. Kargayı kovmak da rakipleri alt etmek olarak tabir edilir.

Karga öldürmenin gelir kaynağı konusunda şüpheye ve maddi darlığa yorulduğu tabirler de vardır. Makam sahibi olmaya yoran bir görüş de bulunur. Ancak bu rüyanın asıl tabiri tuzağın bozulması ve düşmanın etkisiz kalmasıdır.

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Rüyada eve karga girmesi

Rüyada eve karga girmesi, iş hayatında karşılaşılacak zorluklara işaret eder. Rüyada eve karga girdiğini görmek, evin hanımının sadakatsizliğine ya da evden mal çalınacağına yorulur.

Rüyada evin içinde karga görmek, yani kargayı içeri girerken değil doğrudan evde bulmak, aile içinde çıkacak tartışmaya ve huzursuzluğa delalet eder. Bu rüya, başa gelebilecek sıkıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarı sayılır.

Bazı tabirciler eve karga girmesini sıkıntıların çözüleceğine yorar. Yaygın olan yorum ise olumsuzdur.

Rüyada karga beslemek

Rüyada karga beslemek, uzun ve huzurlu bir ömrün ve refahın müjdesidir. Fakir olan kişi için zenginliğe kavuşmaya yorulur. Bu rüya sıkıntıdan kurtulmaya da delalet eder.

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Karga beslemeyi fasık bir evlada yoran tabirler de vardır. Bir başka görüş bu rüyayı haram kazancı göze almaya yorar. Bu iki yorum, uzun ömür ve refah müjdesinin yanında ikinci planda kalır.

Karganın büyüklüğüne göre rüya tabirleri

Karganın büyüklüğü de tabiri etkiler. Yavru karga ve iri karga, kendi yorumlarıyla ayrı ayrı ele alınır.

Rüyada karga yavrusu görmek

Rüyada karga yavrusu görmek hayırlı yorumlanır. Ayrı kalınan sevdiklere, sevgiliye ya da aileye kavuşmaya işaret eder. Gurbette olan kişinin evine döneceğine yorulur. Fakir olan için ihtiyaçtan kurtulmaya ve zenginliğe delalet eder.

Bir görüşe göre ise karga yavrusu genel olarak fakirliğe ve ihtiyaca işarettir. Bu görüş, rüyayı gören kişi fakirse hükmü tersine çevirir ve onun için zenginliğe yorar.

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Rüyada büyük karga görmek

Rüyada büyük karga görmek, rüya sahibinin eşi ve çocuklarıyla iyi geçineceğine işaret eder. Murada ermeye, düşmanların yenilgiye uğramasına ve tehlikeli işlerden kolayca kurtulmaya delalet eder.

Rüyada karga ile konuşmak

Rüyada karga ile konuşmak, rüya sahibinin tanımadığı bir yabancıdan hayır göreceğine işaret eder. Üzüntünün yerini sevince, ağlamanın yerini gülmeye bırakacağına yorulur.

Rüyada konuşan karga görmek ise iyi bir haber işitmeye delalet eder. Rüya sahibi beklemediği bir yerden sevindirici bir söz duyar.

Karga ile konuşmanın çevredekilerin yalan söylemesine, bir görüşe göre de fasık bir evlada yorulduğu da olur. Yine de bu rüyanın hayra, yabancıdan gelecek iyiliğe yorulması öndedir.

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Rüyada karga sesi duymak

Rüyada karga sesi duymak, insanı üzecek kötü bir haber almaya yorulur. Para kaybına da delalet eder.

Bu rüyada karganın kaç kez bağırdığı da yoruma girer. Tek bağırış iyiye, iki bağırış kötüye yorulur. Üç kez bağırması güzel habere işarettir. Dört kez bağırmasını ise bazı tabirciler hüzne, bazıları kötüye yorar.

Rüyada karga ölüsü görmek

Rüyada karga ölüsü görmek, sıkıntıların ve üzüntünün son bulacağını haber verir. Kaybedilen malın ya da paranın geri döneceğine yorulur.

Bazı yorumlarda ise karga ölüsü gurbetle ilişkilendirilir. Buna göre karga ölüsü gurbette uzun kalmaya, oradan dönememeye ve gurbette ölüme yorulur.

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Rüyada karga yakalamak

Rüyada karga yakalamak farklı şekillerde yorumlanır. Bazı tabirlerde sıkıntılı günleri geride bırakmaya, maddi darlıktan kurtulup rahata ermeye işaret eder. Kargayı elde tutmak, zor günlerde destek olacak kimselere delalet eder.

Bazı yorumlara göre ise karga yakalamak yoksulluk ve darlık çekmeye işarettir. Rüya sahibinin kendi işinde aldanacağına ve isteğinin boşa çıkacağına yorulur.

Yakalamaya yakın bir sahne olan karga avlamak, bazı tabirlerde haram mala ve hileyle kazanca, bazılarında ise sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder.