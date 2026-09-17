Rüyada örümcek görmek, göründüğü yere göre de başka başka tabir edilir. Evin içinde, duvarda, tavanda ya da kendi yuvasının içinde görülmesi hükmü değiştirir. Örümceğin tek başına mı yoksa sürü hâlinde mi olduğu da tabire girer. Boyu ve rengi ayrı bir ölçüdür, siyah, beyaz, sarı, kırmızı, mavi ve kahverengi örümcek için ayrı karşılıklar verilir.

Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek iki ayrı kimseye işaret eder. Bir yanda ağını sabırla ören dokumacı, ibadetine düşkün, dinine bağlı bir kimse vardır; rüya bu yönüyle hayra ve dine sevgi beslemeye delalet eder. Öte yanda aynı rüya tembel, zayıf ve hilekâr birine, hile ile iş gören bir kadına yorulur.

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Hükmün hangi tarafa döneceğini örümceğin ne yaptığı ve nerede görüldüğü belirler. Örümcek sessizce duruyor, ağını örüyorsa tabir dokumacı ve ibadet ehli tarafındadır. Isırıyor, saldırıyor ya da ağıyla birlikte görülüyorsa hile, zayıflık ve sıkıntı tarafı ağır basar. Böyle bir rüya, rüya sahibinin çevresinde işini sinsice yürüten bir kimse bulunduğuna işarettir.

Örümceği yakalamak ya da elinde tuttuğunu görmek dokumacı bir kimseyle dostluk kurmaya alamettir. Bekâr bir kimse için aynı rüya evlenmeye yorulur. Örümceğin damdan veya tavandan düştüğünü görmek ise şiddetli bir kışa delalet eder.

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Rüyada örümcek ağı görmek

Rüyada örümcek ağı görmek hile ve düzene, rüya sahibi için kurulmuş bir tuzağa işaret eder. Fakirlik de bu rüyanın karşılıklarındandır.

Rüyada örümcek ağı zayıf ve gevşek işlere, dayanağı olmayan bağlara ve sözünde durmayan ortaklıklara da yorulur. Rüyada örümcek ağları görmek tek bir ağın görülmesinden daha ağır tabir edilir, sıkıntının büyüyeceğine delalet eder. Rüyada örümcek ağı bir düşmana ve çekişmeli bir rekabete de işarettir. Rüya sahibinin yürüttüğü işe göz dikmiş biri vardır.

Rüyada örümcek ağı temizlemek

Rüyada örümcek ağı temizlemek, kurulmuş hilelerin ve tuzakların aşılmasına işaret eder. Rüya sahibi iş hayatında önünü kesen engelleri kaldırır, fakirlikten ve darlıktan kurtulur. Ağı silip süpürdüğünü gören kimsenin hanesinden sıkıntı kalkar, yerine huzurlu ve rahat bir dönem gelir.

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Ağ yerine örümceğin kendisinin temizlendiği görülmüşse hüküm kazanç tarafındadır. Rüyada örümcek temizlemek büyük bir fırsatın ele geçmesine ve kazancın artmasına, uzun süredir sürüncemede kalan işlerin çözülmesine delalet eder.

Rüyada evde örümcek ağı temizlemek hanenin üzerindeki darlığın kalkmasına işaret eder. Evdeki örümcek ağlarının tek tek temizlendiğini görmek aile içindeki dargınlığın giderilmesine, ev halkı arasındaki bağın düzelmesine yorulur.

Rüyada tavandan örümcek ağı temizlemek işlerin kolaylaşmasına işaret eder. Tavanda biriken ağın indirilmesi, ev ya da iş yerindeki gerginliğin son bulmasına ve rüya sahibinin önündeki yolun açılmasına delalet eder.

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Rüyada evde örümcek ağı görmek

Rüyada evde örümcek ağı görmek hanede maddi sıkıntıya ve yoksulluğa işaret eder. Rüya sahibinin evin içinde kandırıldığına, güvendiği bir kimsenin sözünü tutmadığına da yorulur. Rüyada evin içinde örümcek ağı görmek, ağ eve yayıldıkça daha ağır tabir edilir ve gelen darlığın uzun süreceğine delalet eder.

Rüyada başkasının evinde örümcek ağı görmek, rüya sahibinin kendi zorluklarının hızla çözüleceğine ve sevindirici bir haber alacağına işaret eder. Ağın komşu evinde görülmesi itibar kazanmaya ve üzüntünün bitmesine alamettir.

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Rüyada duvarda örümcek ağı görmek

Rüyada duvarda örümcek ağı görmek helal yoldan sapmaya işaret eder. Duvarı kaplayan ağ, rüya sahibinin kazancına şüpheli bir yoldan giren malın karıştığına delalet eder.

Rüyada örümcek ve ağı görmek

Rüyada örümcek ve ağı görmek zayıflığa ve gevşekliğe delalet eder. Örümcekle ağının bir arada görülmesi, rüya sahibinin kolay bozulacak bir işin ya da kurulmuş bir düzenin içinde bulunduğuna işaret eder.

Rüyada örümcek yuvası görmek

Rüyada örümcek yuvası görmek hayatın günden güne düzelmesine işaret eder. Aile içindeki anlaşmazlıkların çözülmesine yorulur. Yuvanın ağına takıldığını görmek ise bekâr bir kimse için evliliğe delalet eder.

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Rüyada örümcek ağı bozmak

Rüyada örümcek ağı bozmak para kaybına işaret eder. Ağı temizlemekten farklı olarak burada hüküm rüya sahibinin aleyhinedir. Kurulu bir bağın zarar görmesine, işe yarayan bir bağlantının kopmasına delalet eder. Evin huzurunun ve neşesinin kaçmasına, sevilen kimselerle anlaşmazlığa düşmeye de yorulur.

Rüyada örümcek öldürmek

Rüyada örümcek öldürmek, hilekâr ya da zarar verici vasıflardaki bir kimseden kurtulmaya alamettir. Rüya sahibi duygusunu veya kazancını sömüren birini fark eder ve o kimseyle bağını koparır. Ahlakı bozuk bir kadından uzaklaşmaya yorulduğu da olur.

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Rüyada örümcek öldürmeye çalışmak da aynı tabire girer, zarar veren kimseden kurtulmaya delalet eder.

Rüyada büyük örümcek öldürmek

Rüyada büyük örümcek öldürmek hayatın kolaylaşmasına işaret eder. Dağılan malın yeniden toplanmasına, uzun zamandır yol kesen büyük bir engelin ortadan kalkmasına delalet eder.

Rüyada siyah örümcek öldürmek

Rüyada siyah örümcek öldürmek geçim kapısının açılmasına işaret eder. Hane içindeki anlaşmazlıkların çözülmesine, ev halkının arasına giren huzursuzluğun sona ermesine yorulur.

Rüyada büyük örümcek görmek

Rüyada büyük örümcek görmek hilekâr, güçlü ve tesiri geniş bir kimseye işaret eder. Bu kimse rüya sahibinin işine engel çıkarır, yürüyen düzeni bir süre durdurur. Sıkıntı kalıcı değildir, durgunluğun ardından ferahlık ve müjdeli bir haber gelir.

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Rüyada kocaman örümcek görmek, rüyada dev örümcek görmek ve rüyada çok büyük örümcek görmek güçlü ve hilekâr bir kimsenin rüya sahibi üzerindeki tesirinin ağırlığına delalet eder. Örümceğin boyu büyüdükçe karşıdaki kimsenin gücü de büyür.

Rüyada örümceğin rengine göre tabiri

Örümceğin rengi hükmü iki yönden birine çeker. Beyaz, sarı, kırmızı, mavi ve kahverengi örümcek hayır tarafında sayılır. Bu renkler hayırlı kimselerle tanışmaya, kazanca ve darlığın kalkmasına delalet eder. Siyah örümcek ise zarar tarafındadır, hanenin huzurunun bozulmasına ve gizli bir düşmana işaret eder.

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Rüyada siyah örümcek görmek

Rüyada siyah örümcek görmek ev içinde huzursuzluğa işaret eder. Hane halkı arasında sebebi anlaşılmayan bir gerginlik doğar, küçük bir anlaşmazlık büyür ve uzun sürer. Rüyada siyah örümcek görmek elde olanın tükenmesine de delalet eder. Kazanç yerinde dursa bile bereketi azalır, biriken mal erir.

Siyah örümcek bunun yanında gizli bir düşmana işarettir. Niyetini belli etmeden rüya sahibine yakın duran bu kimsenin yönlendirmesiyle atılan yanlış adım kayıpla neticelenir. Rüyada kara örümcek görmek de ev içindeki huzursuzluğa ve gizli düşmanlığa delalet eder.

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Rüyada büyük siyah örümcek görmek, hanenin huzurunu bozan kimsenin gücünün ve tesirinin fazla olduğuna işaret eder. Rüyada siyah büyük örümcek görmek, bu kimsenin rüya sahibine yakınlığına ve elde olanın hızla tükenmesine delalet eder.

Rüyada beyaz örümcek görmek

Rüyada beyaz örümcek görmek, hayır işleriyle uğraşan ve çevresine iyiliği dokunan bir kimseye işaret eder. Rüya sahibinin böyle biriyle tanışmasına, huzurlu bir dostluk kurmasına delalet eder. Aynı rüya tövbeye ve bozulan düzenin yeniden kurulmasına, uzayan sıkıntıların çözülmesine de yorulur.

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Rüyada sarı örümcek görmek

Rüyada sarı örümcek görmek ibadeti çok, kalbi temiz kimselerle tanışmaya işaret eder. Rüya sahibinin hayır işlerine daha fazla vakit ve imkân ayıracağına delalet eder. Elinin genişlemesine, para tarafında rahatlamaya da yorulur.

Rüyada sarıkız örümceği görmek bereketli ve bolluk içinde bir hayata işaret eder. Alın teriyle kazanmaya, engellerin kalkmasına ve işlerin hızla ilerlemesine alamettir.

Rüyada kırmızı örümcek görmek

Rüyada kırmızı örümcek görmek yeni iş kapılarının açılmasına ve hayırlı kazanca işaret eder. Sıkıntılı bir dönemin ortasında beklenmedik bir rahatlama bulmaya, ardından gelen bereketli günlere delalet eder.

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Rüyada mavi örümcek görmek

Rüyada mavi örümcek görmek zor günlerin geride kalacağına ve kazancın artacağına işaret eder. Büyük bir iş için ortaklık kurulmasına, rüya sahibinin eliyle pek çok kimsenin işinin görülmesine delalet eder.

Rüyada kahverengi örümcek görmek

Rüyada kahverengi örümcek görmek geçimin genişlemesine işaret eder. Geçmişte yapılan bir hatanın telafi edilmesine, haneye bereket girmesine ve rüya sahibinin işinde yükselmesine yorulur.

Rüyada örümceğin rüya sahibine yönelmesine göre tabiri

Örümceğin rüya sahibine yönelmesinde hükmü temasın derecesi belirler. Bedene değmesi ve ısırması, rüya sahibine doğrudan yönelmiş bir düşmanlığa ve maddi sıkıntıya işaret eder. Aradaki mesafe korunuyor, örümcek yalnız arkadan geliyorsa hüküm hafifler ve rüya sahibinin lehine döner.

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Rüyada örümcek ısırması

Rüyada örümcek ısırması görmek sinsi ve inatçı bir düşmana işarettir. Bu kimse rüya sahibinin iş hayatında maddi sıkıntı çıkarmaya çalışır, yürüyen işleri aksatır ve elde edilen başarıyı kıskanır.

Zehirli bir örümceğin ısırdığını görmek, rüya sahibinin malında mülkünde gözü olan kimselerin varlığına delalet eder. Örümceğin ısırmadan sokması ise arkadan dedikodusunun yapılmasına yorulur.

Rüyada örümceğin üstüne gelmesi

Rüyada örümceğin üstüne gelmesi üzücü olaylarla karşılaşmaya işaret eder. Rüya sahibinin istemediği, sonradan pişman olacağı yanlış kararlar almasına delalet eder. Örümceğin bedende gezindiğini görmek zorlu günlere, yakın akraba ve dostlarla aranın gerginleşmesine yorulur.

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Rüyada örümcek saldırması

Rüyada örümcek saldırması, rüya sahibine zarar vermeye niyetlenmiş bir kimsenin varlığına işaret eder. Bu rüyada karşıdaki kimse niyetini açıktan gösterir ve rüya sahibinin işini bozmaya kalkışır, ısırmadaki sinsilik burada yoktur.

Rüyada örümcek kovalaması

Rüyada örümcek kovalaması bolluğa ve hayırlı bir işe girmeye işaret eder. Örümceğin arkadan gelip yetişememesi maddi sıkıntının sona ermesine, bir dosttan gelecek değerli bir iş fikrine delalet eder.

Rüyada örümcek görmek ve korkmak

Rüyada örümcek görmek ve korkmak, aile huzurunu bozmaya çalışan kıskanç bir kimsenin varlığına işaret eder. Korkunun kendisi hükmü ağırlaştırmaz. Rüya sahibi bu kimseyi zamanında fark eder ve evini korur.

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Rüya sahibinin büyük sıkıntılardan ve maddi darlıktan sonra düze çıkacağına da yorulur. Rüyada örümcekten korkmak, aile huzurunu bozmaya çalışan kıskanç bir kimseye ve onun zamanında fark edilmesine delalet eder.

Rüyada örümcekten kaçmak

Rüyada örümcekten kaçmak zayıf bir kimseyle yolların ayrılmasına işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde güvenilmeyecek kimseler bulunduğuna, onlarla arasına mesafe koyacağına delalet eder.

Rüyada örümcek sürüsü görmek

Rüyada örümcek sürüsü görmek iş hayatında güçlü rakiplerin çıkacağına işaret eder. Rüya sahibinin önüne aynı anda birden fazla kimse dikilir, istediği neticeye ancak çok çalışarak ulaşır. Bu çalışmanın içinde yorgunluk ve ağır bir baskı da vardır. Rüyada bir sürü örümcek görmek ve rüyada çok örümcek görmek, karşıya çıkan rakiplerin sayıca çokluğuna ve başarının ancak çok çalışmayla geleceğine delalet eder.

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Rüyada evde örümcek görmek

Rüyada evde örümcek görmek kazancın azalmasına işaret eder. Eve giren para eskisi kadar yetmez, hane bir dönem maddi zorlukla karşılaşır. Örümceğin evde oda oda dolaştığını görmek parasız kalmaya delalet eder.

Rüyada küçük örümcek görmek

Rüyada küçük örümcek görmek, sevenlerin duasıyla iş ve aile hayatındaki sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. İşlerin günden güne düzelmesine, rüya sahibinin istediğine zorlanmadan kavuşmasına delalet eder. Örümcek yavrularını görmek ise uyumlu bir evliliğe ve hayırlı evlat yetiştirmeye yorulur.

Rüyada uçan örümcek görmek

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Rüyada uçan örümcek görmek sıkıntıların üzerinden atılmasına işaret eder. Rüya sahibinin büyük bir ferahlık yaşamasına, yarın için taşıdığı tasanın dağılmasına ve ticarette başarı kazanmasına delalet eder.

Rüyada örümcek yemek

Rüyada örümcek yemek, sorunların beklenenden hızlı çözülmesine işaret eder. Rüya sahibinin huzurunu bozan büyük dertlerden uzak kalacağına yorulur.