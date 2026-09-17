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        Haberler Ekonomi Teknoloji AB'de 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

        AB'de 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını ve 13-15 yaş arasındaki çocukların hesaplarının ebeveyn kontrolüne tabi olmasını öngören yeni bir düzenleme önerdi. Teklif kapsamında çocuklara yönelik yapay zeka sohbet robotları ve bağımlılık yaratıcı dijital özelliklere de kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        AB'de 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukları çevrim içi tehlikelerden korumaya yönelik kapsamlı bir plan açıkladı.

        AB Çocuk Yasası kapsamında sunulan teklif, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını ve çevrim içi hizmetlerin çocuklara güvenli hesaplar sunacak şekilde tasarlanmasını öngörüyor.

        Von der Leyen, düzenlemeye ilişkin basın toplantısında, çocukların günümüzde geliştirilen en gelişmiş teknolojilerden bazılarıyla etkileşim halinde olduğunu belirterek bu teknolojilerin çocukların refahı ve gelişimi gözetilerek tasarlanmadığını söyledi.

        Von der Leyen, önerilen AB Çocuk Yasası'nın gerçek dünyada günlük yaşamda uygulanan sınırlar gibi dijital dünyada da "net sınırlar" oluşturacağını ifade etti.

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        13-15 YAŞ ARASINA EBEVEYN KONTROLÜ

        Teklife göre 13 ila 15 yaş arasındaki çocukların sosyal medya hesapları ebeveyn kontrolüne tabi olacak.

        18 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya ve video paylaşım hizmetleri, çevrim içi video oyunları, yapay zeka destekli sohbet robotları ve yapay zeka destekli arkadaş uygulamaları için de çeşitli kurallar getirilecek.

        Bu hizmetlerde bağımlılık yaratıcı özellikler, kullanıcı profillemesine dayalı öneri akışları, sonsuz kaydırma, ödül mekanizmaları ve yabancılardan gelen istenmeyen iletişimin yasaklanması planlanıyor.

        Yapay zeka destekli sohbet robotları ve yapay zeka arkadaş uygulamalarının çocuklar için varsayılan olarak kapalı olması öngörülüyor.

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        PLATFORMLARA GÜVENLİ ALGORİTMA ŞARTI

        Teklif kapsamında çevrim içi platformların algoritmalarını çocuklar için güvenli olacak şekilde tasarlaması ve ebeveynlere kolay kullanılabilir kontrol araçları sunması gerekecek.

        Ebeveynlere ayrıca kullanıcıları engelleme ve sessize alma imkanlarının sağlanması planlanıyor.

        Şirketlerin kullanıcıların hesap açarken yaşını doğrulaması da zorunlu hale getirilecek. Kurallara uymayan şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.

        Şirketlerden ayrıca düzenleyici kurumların denetim faaliyetlerini finanse etmek üzere gözetim ücreti alınması planlanıyor.

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        #sosyal medya
        #ABD
        #sosyal medya yasağı
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