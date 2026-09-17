Rüyada tavuk görmek bolluğa, berekete ve zahmetsiz elde edilecek mala delalet eder; rızkın genişlemesine ve haneye huzur girmesine işaret eder.

Rüyada tavuk görmek tabirinde tavuğun rengi, canlı ya da kesilmiş görülmesi, tek başına mı yoksa sürü hâlinde mi bulunduğu ve yanında civciv olup olmaması yorumu değiştirir. Etin çiğ görülmesiyle pişmiş görülmesi de tabirde birbirinden ayrılır. Yumurta, civciv, kümes ve horoz gibi tavuğa bağlı unsurlar da kendi tabirleriyle ele alınır.

Rüyada tavuk görmek

Rüyada tavuk görmek bolluğa, berekete ve zahmetsiz elde edilecek mala delalet eder. Rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine, hanesine huzur dolacağına ve beklediği hayırlı haberin geleceğine işaret eder. Tabirde tavuk evin hanımına yorulur; bu yüzden bekâr bir kimsenin gördüğü tavuk rüyası yakın zamanda evlenmeye, evli bir kimsenin gördüğü ise aile hayatının düzene girmesine işaret sayılır. Hanede mal bakımından darlık çekilmeyeceğine, eldeki geçimin bereketleneceğine delalet eder. Rüyada tavuk görüldüğü hâlde ayrıntısı hatırlanmıyorsa tabir yine bu yöndedir, tavuğun ne yaptığına bakılmaksızın rüya hayra yorulur. Mevcut bir sıkıntının kısa sürede çözüleceğine, maddi kazancın artacağına ve rüya sahibinin manevi huzura kavuşacağına da delalet eder.

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Rüyada tavuk eti görmek

Rüyada tavuk eti görmek kazanca ve rızka delalet eder. Rüya sahibinin eline geçecek bir maldan ve kısa sürede duyulacak hayırlı bir haberden haber verir. Çalışılan işten beklenen karşılığın alınacağına, geçim bakımından bir genişlik doğacağına işaret sayılır. Etin hangi hâlde görüldüğü bu kazanç yönünü bozmaz; kokmuş tavuk eti görmek de rızık tarafında tabir edilir.

Rüyada çiğ tavuk görmek

Rüyada çiğ tavuk görmek, üst üste binen işlerin tek tek çözüleceğine ve iş hayatında başarı sağlanacağına işaret eder. Çiğ tavuk eti görmek ve pişmemiş tavuk eti görmek de aynı anlama gelir; henüz tamamlanmamış bir işin rüya sahibinin elinde olgunlaşacağına delalet eder. Çiğ tavuk göğsü görmek, beklenen kazancın hazırlık aşamasında olduğuna yorulur. Çiğ tavuk yemek ve çiğ tavuk eti yemek ise işin sonucunu başkasına bırakmadan bizzat halletmeye, sıkıntının rüya sahibinin kendi gayretiyle ortadan kalkmasına işaret eder. Etin çiğ görülmesi rüyanın hayır yönünü eksiltmez.

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Rüyada pişmiş tavuk görmek

Rüyada pişmiş tavuk görmek, kurulan hayallerin gerçekleşeceğine ve emeğin karşılığının alınacağına işaret eder. Pişmiş tavuk eti görmek, uzun süredir beklenen bir işin tamamlandığına delalet eder. Pişmiş tavuk yemek ve pişmiş tavuk eti yemek, hazırlanmış bir kazancın rüya sahibine nasip olacağına, emek verilen işten doğrudan fayda görüleceğine yorulur. Rüya sahibinin beklenmedik bir olayla karşılaşacağına, ancak işin hayırla sonuçlanacağına da delalet eder.

Rüyada kızarmış tavuk görmek, emeği verilmiş bir işin sonucunun eksiksiz alınacağına delalet eder. Kızarmış tavuk eti görmek, hazır bekleyen bir kazancın rüya sahibine yöneldiğine işaret eder. Kızarmış tavuk yemek ve kızarmış tavuk eti yemek, elde edilen malın rahatça harcanacağına ve hanede bolluk görüleceğine yorulur.

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Rüyada haşlanmış tavuk görmek, gösterişsiz ama sürekli bir kazanca işaret eder. Haşlanmış tavuk yemek, tavuk haşlama görmek ve tavuk haşladığını görmek, bir sıkıntının ardından gelen şifaya ve hanede rahatlığa delalet eder.

Rüyada tavuk eti yemek

Rüyada tavuk eti yemek, aile işlerinin başına geçileceğine, uğranılan maddi zararın telafi edileceğine ve varlığın her geçen gün artacağına işaret eder. Endişe duyulan durumlardan kurtulmaya, sıkıntıların ortadan kalkmasına delalet eder. Rüya sahibinin ailesiyle ilgili bir sorumluluğu üstleneceğine ve bu işi hayırla yürüteceğine yorulur. Rüyada tavuk yemek ve tavuk yediğini görmek de aynı tabire girer; yenen etin miktarı ile tadı tabiri değiştirmez, rüya rızkın eline geçmesi yönünde yorumlanır.

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Rüyada tavuk pişirmek

Rüyada tavuk pişirmek, gelirin artacağına, konfor ve refahın yerinde olacağına, mevcut sıkıntılardan kurtulunacağına işaret eder. Tavuk eti pişirmek, rüya sahibinin kendi emeğiyle kurduğu düzenin meyvesini alacağına delalet eder. Evde tavuk yemeği yapmak ve tavuk yemeği pişirmek zorlukların atlatılmasına, çevrede saygınlığın artmasına yorulur. Mangalda tavuk görmek ve mangalda tavuk pişirmek, kalabalık bir sofrayla paylaşılacak berekete işaret eder.

Rüyada fırında tavuk görmek, ömür boyu sürecek bir refaha delalet eder. Fırında tavuk pişirmek, kurulan düzenin uzun süre bozulmayacağına ve hanenin geçiminde darlık görülmeyeceğine işaret eder.

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Rüyada tavuk budu, göğsü ve kanadı görmek

Rüyada tavuk budu, göğsü ve kanadı görmek kazanca ve rızka delalet eder; rüya sahibinin payına düşecek maldan haber verir. Tavuk but görmek ve tavuk budu yemek, eline geçecek rızkın doyurucu olacağına işaret eder. Tavuk göğsü görmek helal kazanca, tavuk kanadı görmek işlerde ilerlemeye yorulur. Tavuk ciğeri görmek evlada ve hane içindeki sevgiye, tavuk kemiği görmek ise az da olsa elde kalacak bir birikime delalet eder.

Rüyada tavuk ve civciv görmek

Rüyada tavuk ve civciv görmek, emeğin karşılığının alınacağına, çok çalışıp iyi kazanılacağına ve zorlukların kolayca aşılacağına işaret eder. Sıkıntıların sona ereceğine, rüya sahibinin daha hayırlı bir yola gireceğine delalet eder. Civciv tavuk görmek, tavuk yavrusu görmek, yavru tavuk görmek ve tavuk cücüğü görmek hanede büyüyen bir hayra ve nesle yorulur. Sarı civciv kazancın artmasına, siyah civciv bolluk ve şansa, kümeste civciv görmek büyük faydaya ve muradın hâsıl olmasına işaret eder.

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Rüyada civcivli tavuk görmek

Rüyada civcivli tavuk görmek, hanenin bereketine ve evlat hayrına delalet eder. Tavuğun civciv çıkarması ve tavuğun civciv çıkardığını görmek, uzun süredir beklenen bir işin sonuç vereceğine işaret eder. Yavrulu tavuk görmek, rüya sahibinin kazancının çoğalacağına ve ailesinin genişleyeceğine yorulur.

Rüyada gurk tavuk görmek

Rüyada gurk tavuk görmek, emeği verilmiş bir işin meyve vermeye yaklaştığına işaret eder. Gurk tavuk ve civciv görmek, beklenen kazancın kısa sürede ortaya çıkacağına delalet eder. Kuluçkaya yatan tavuk görmek ve kuluçkaya yatmış tavuk görmek, sabırla sürdürülen bir işten evlat ya da mal yönünde hayır doğacağına yorulur.

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Rüyada tavuk yumurtası görmek

Rüyada tavuk yumurtası görmek bereketli bir hayat sürmeye delalet eder. Rüya sahibinin elindeki malın çoğalacağına, geçiminde darlık görmeyeceğine işaret eder. Tavuk ve yumurta görmek, hane içinde biriken bir hayra ve yakında alınacak güzel bir habere yorulur. Yumurta tabirde nesle de yorulur; evli bir kimse için evlat hayrına, bekâr bir kimse için hayırlı bir kısmete işaret sayılır. Yumurtanın sağlam görülmesi, kazancın korunacağına delalet eder.

Rüyada yumurtlayan tavuk görmek

Rüyada yumurtlayan tavuk görmek evlat sahibi olmaya, bekâr bir kimse için evliliğe işaret eder. Kazancın artacağına, iş hayatında yönetici mevkiine yükselineceğine ve önemli ilerlemeler kaydedileceğine delalet eder. Rüyada tavuğun yumurtladığını görmek de aynı yönde tabir edilir; akrabalarla olan küskünlüklerin sona ereceğine, elde edilen paranın daima bereketli olacağına yorulur. Tavuğun altında yumurta görmek, gizli kalmış bir kazancın ortaya çıkacağına işaret eder.

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Rüyada tavuk yumurtası toplamak

Rüyada tavuk yumurtası toplamak, biriken malın rüya sahibinin eline geçeceğine delalet eder. Bir süredir bekleyen alacağın tahsil edileceğine, dağınık duran işlerin toparlanacağına işaret eder. Toplanan yumurtanın çokluğu, gelecek bereketin de o ölçüde olacağına yorulur.

Rüyada tavuk yemeği görmek

Rüyada tavuk yemeği görmek, sofraya gelen berekete ve rüya sahibinin rızkının hazır edilmiş olmasına delalet eder. Tavuklu yemek görmek ve tavuklu patates yemeği görmek, geçimde bir genişliğe ve aile sofrasında huzura işaret eder. Yemeğin pişmiş hâlde sofrada durması, emeğin karşılığının hazır beklediğine yorulur.

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Rüyada tavuklu pilav görmek

Rüyada tavuklu pilav görmek, bol ve helal bir rızka delalet eder. Tavuklu pilav yemek, tavuk pilav görmek ve tavuk pilav yemek, geçim sıkıntısının kalkacağına ve eve giren malın artacağına işaret eder. Pişmiş tavuk ve pirinç pilavı görmek, hazırlanmış bir kazancın rüya sahibini beklediğine yorulur. Tavuklu pilav yapmak, kişinin kendi emeğiyle hanesini geçindireceğine delalet eder. Tavuklu pilav dağıtmak ise yapılan hayrın karşılığının kat kat alınacağına işaret eder.

Rüyada tavuk döner görmek

Rüyada tavuk döner görmek, kolay yoldan gelecek bir kazanca işaret eder. Tavuk döner yemek ve tavuk dürüm yemek, hazır bulunan bir rızkın eline geçeceğine ve rüya sahibinin beklemediği bir yerden fayda göreceğine delalet eder.

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Rüyada tavuğun rengine göre tabiri

Tavuğun rengi, rüyadaki hayrın hangi yönden geleceğine delalet eder. Açık renkler haneye girecek hayırlı bir kadına ve dünya malına, koyu renkler sadakate ve saygınlığa çeker. Sarı tavuk görmek neşeli ve asil bir kadına, bol kazançlı bir işe ve borçların kapanmasına delalet eder. Renkli tavuk görmek ise hayrın birden fazla yönden geleceğine işaret eder; her renkte tabir rüya sahibinin lehine çıkar.

Rüyada beyaz tavuk görmek

Rüyada beyaz tavuk görmek hayırlı bir kadına, dünya malına ve güzelliğe işaret eder. Haneye girecek yeni bir kadına, bekâr bir kimse içinse hayırlı bir kısmete yorulur. Kazancın günden güne artacağına, beklenen mutlu haberin geleceğine ve iş hayatında başarı sağlanacağına delalet eder. Beyazın temizliği, eline geçecek rızkın helal yoldan geleceğine işaret sayılır.

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Rüyada siyah tavuk görmek

Rüyada siyah tavuk görmek sadık bir yardımcıya ve saygınlığa yorulur. Alınacak sevinçli bir haber sayesinde iş hayatında yeni bir yol çizileceğine, uzun zamandır arzu edilen şeylere kavuşulacağına işaret eder. Rüyada kara tavuk görmek, rüya sahibinin yanında güvenilir bir kimsenin bulunduğuna delalet eder.

Rüyada kırmızı tavuk görmek

Rüyada kırmızı tavuk görmek, hasta bir kimsenin sağlığına kavuşmasına işaret eder. Her günün bir öncekinden güzel geçeceğine, rüya sahibini çekemeyenlerin zararının boşa çıkacağına delalet eder. Hanede uzun süredir devam eden bir darlığın kalkacağına yorulur.

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Rüyada kahverengi tavuk görmek

Rüyada kahverengi tavuk görmek güzel bir eşe ve sadık bir yardımcıya delalet eder. Sevilen kimselere maddi ve manevi destek verileceğine, kısa sürede sevinçli haberler alınacağına işaret eder. Bekâr bir kimse için hayırlı bir evliliğe yorulur.

Rüyada canlı tavuk görmek

Rüyada canlı tavuk görmek, zahmetsizce elde edilecek mala işaret eder. Mutluluğa, aile hayatının düzene girmesine ve çekilen çilenin mükâfatının görüleceğine delalet eder. Eve tavuk girmesi, haneye kendiliğinden gelecek bir rızka ve hayırlı bir habere yorulur. Uçan tavuk görmek, beklenmedik bir yerden gelecek kazanca işaret eder. Hasta tavuk görmek ise geçici bir sıkıntıya delalet eder; bu sıkıntının kısa sürede çözüleceğine ve kazancın artacağına yorulur.

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Rüyada tavuk sürüsü görmek

Rüyada tavuk sürüsü görmek bolluk ve bereket olarak tabir edilir. Huzurlu ve rahat bir hayat sürüleceğine, mal mülk kazanılacağına, hanede ve kazançta genişlik görüleceğine işaret eder. Bir sürü tavuk görmek ve çok tavuk görmek, rüya sahibinin topluma öncülük edeceği bir mevkiye geleceğine delalet eder.

Rüyada tavuk kesmek

Rüyada tavuk kesmek helal rızka, yakın zamanda mala ya da mirasa kavuşmaya işaret eder. Evli bir kimse için uyumlu bir yaşama, bekâr bir kimse için mutlu bir birlikteliğe yorulur. Ticaretteki beklentilerin karşılanacağına ve kısa sürede terfi edileceğine delalet eder. Bıçakla tavuk kesmek, beklenen işin rüya sahibinin kendi eliyle sonuçlanacağına işaret eder. Tavuk öldürmek helal kazanca ve eline geçecek bir mala delalet eder. Adak tavuğu kesmek ruhun ve bedenin tazeleneceğine, umutsuzluğun kalkacağına ve aile içindeki tartışmaların çözüleceğine delalet eder.

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Rüyada kesilmiş tavuk görmek

Rüyada kesilmiş tavuk görmek, hazır bir rızkın rüya sahibine ulaşacağına delalet eder. Tavuk kesildiğini görmek, gelen hayrın bir başkasının eliyle geleceğine ve rüya sahibinin fazla emek harcamadan fayda göreceğine işaret eder. Beklenen mirasın ya da alacağın eline geçeceğine yorulur.

Rüyada tavuk yolmak ve temizlemek

Rüyada tavuk yolmak ve temizlemek aile uyumuna ve refah içinde yaşamaya delalet eder. Tavuk tüyü temizlemek, hane içindeki küçük anlaşmazlıkların giderileceğine işaret eder. Temizlenmiş tavuk görmek ve yolunmuş tavuk görmek, rızkın engelsiz biçimde eline geçeceğine yorulur. Tavuk doğradığını görmek ve tavuk eti doğradığını görmek, kazancın hane halkı arasında paylaşılacağına delalet eder.

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Rüyada ölü tavuk görmek

Rüyada ölü tavuk görmek, yeni gelir kaynakları keşfedileceğine işaret eder. Ortaya konulacak işlerle saygın biçimde adından söz ettirileceğine, üstünlük ve ayrıcalık kazanılacağına delalet eder. Ölmüş tavuk görmek, tavuk ölüsü görmek ve tavuk öldüğünü görmek de bu yönde yorumlanır. Tavuk leşi görmek, kapanmış görünen bir kapının rüya sahibine yeniden açılacağına yorulur.

Rüyada tavuk beslemek

Rüyada tavuk beslemek, aile yaşamının güzel geçeceğine, bolluk ve berekete işaret eder. Zarar edilen işlerde rahatlığa, sorunların geride kalmasına ve ticarette ilerlemeye delalet eder. Tavuk sevmek, hane halkıyla arasının iyi olacağına ve rüya sahibinin gönül rahatlığına kavuşacağına yorulur.

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Rüyada tavuklara yem vermek

Rüyada tavuklara yem vermek, yapılan iyiliğin karşılığının fazlasıyla alınacağına delalet eder. Tavuk yemlemek, tavuklara buğday vermek ve tavuklara ekmek vermek, harcanan emeğin bereketlenmesine ve hanenin geçiminde darlık görülmemesine işaret eder.

Rüyada tavuk kümesi görmek

Rüyada tavuk kümesi görmek, birikim yapma fırsatına ve eldeki imkânın iyi değerlendirilmesi sayesinde varlık içinde bir yaşama kavuşulacağına işaret eder. Evde tavuk kümesi görmek hayırlı bir işe başlanacağına ve rahat bir hayata adım atılacağına yorulur. Tavuk çiftliği görmek, kazancın büyüyeceğine ve işin eldekinden daha geniş bir hâle geleceğine delalet eder. Tavuk pisliği görmek ve tavuk pisliği temizlemek umulmadık yerden gelecek mala, tavuk biti görmek ise küçük bir meselenin kısa sürede halledileceğine işaret eder.

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Rüyada tavuk ve horoz görmek

Rüyada tavuk ve horoz görmek hem rızka hem mevkiye delalet eder. Tabirde tavuk kadına ve geçime, horoz şöhrete ve cesarete yorulur; ikisi bir arada görüldüğünde hanenin hem malca hem itibarca genişleyeceğine işaret eder. Horoz ve tavuk görmek, işlerin büyüyeceğine ve hayırlı bir ortaklık kurulacağına delalet eder. Dert ve sıkıntıların son bulacağına, rüya sahibinin hayırlı bir mevkiye terfi edeceğine yorulur.

Rüyada tavuk almak

Rüyada tavuk almak, işlerin yoluna gireceğine ve mutluluğa delalet eder. Tavuk satın almak ve tavuk eti almak, rüya sahibinin kendi kazancıyla hanesine bereket taşıyacağına işaret eder. Tavuk hediye edildiğini görmek, bebekle ilgili güzel bir habere ya da hayata girecek yeni ve anlamlı bir dostluğa yorulur.

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Rüyada tavuk kovalamak ve yakalamak

Rüyada tavuk kovalamak, büyük bir kazanç kapısının açılacağına, emeğin karşılığının en güzel biçimde alınacağına ve yüksek bir mevkiye ulaşılacağına işaret eder. Evde tavuk kovalamak, maddi sıkıntının kısa sürede bitip varlığa kavuşulacağına delalet eder. Rüyada tavuk yakalamak ise azim ve kararlılıkla hedefe ulaşılacağına, maddi durumun düzeleceğine yorulur. Ferahlığa çıkılacağına, üzüntü veren şeylerden uzaklaşılacağına ve şifanın hızla geleceğine işaret eder.

Rüyada tavuk saldırması

Rüyada tavuk saldırması, hayırlı bir kısmetle mutlu bir yuva kurulacağına işaret eder. Tavuk ısırması, meslek hayatında belirgin bir aşama kaydedileceğine ve sorunların çabucak atlatılacağına delalet eder. Elin gagalanması maddi varlığa erişmeye, ayağın gagalanması saygın bir konuma çıkmaya ve haneye bereket gelmesine yorulur. Tavuk kovalaması, aranmadan gelen bir kısmete ve haneye yönelen bir berekete işaret eder.