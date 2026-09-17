Rüyada üzüm görmek devamlı ve helal bir rızka, dostluğa, akraba arasındaki dargınlığın sona ermesine delalet eder; tabirin yönünü üzümün rengi ile mevsimi belirler.

Rüyada üzüm görmek, tabir kaynaklarında geniş yer tutan rüyalardandır. Rüya sahibinin üzümü yemesi, toplaması, satın alması ya da birine vermesi tabiri değiştirir. Üzümün bağda, asmada, dalında veya sofrada bulunması da yorumu ayırır; salkım hâlinde görülen üzümle tek tane görülen üzüm bir tutulmaz.

Rüyada üzüm görmek

Rüyada üzüm görmek hayırlı rüyalardan sayılır ve güzel, geniş, toplu bir rızka işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek malın helal yoldan geleceğine, kazancın bir defaya mahsus kalmayıp devam edeceğine delalet eder. Toplu rızka işaret etmesi, malın azar azar değil bir defada geleceğine yorulur; geniş rızka işaret etmesi ise bu malın rüya sahibine ve hanesine yeteceğine alamettir. Helal kazanca delalet etmesi, elde edilecek malın içinde şüphe bulunmayacağına işarettir.

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Bu rüya dostluk ve muhabbet tarafına da çıkar. Uzun süredir görüşülmeyen akrabalarla bağların tazelenmesine, dargın olunan kimselerle barışılmasına ve hane içinde huzurun yerleşmesine işarettir. Aile arasındaki kırgınlığın kalkacağına, küsülen kimselerden gelecek bir adıma alamettir. Rüya sahibinin çevresinde kendisini seven kimselerin çoğalmasına, gittiği yerde iyi karşılanmasına delalet eder.

Rüyada üzüm, sıkıntıların sona ermesi tarafından da tabir edilir. Bir süredir yürümeyen işlerin yoluna girmesine ve beklenen malın elde edilmesine delalet eder. Omuzda taşınan yük de bu rüyadan sonra hafifler. Borcu olan kimse için borcun kapanmasına, işi durmuş kimse için işin canlanmasına işarettir. Rüya sahibinin uzun zamandır beklediği haberin geleceğine, elindeki işin neticeye bağlanacağına ve darlık çekmeyeceğine yorulur.

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Hane tarafından bakıldığında bu rüya evin bereketine işarettir. Sofranın bolluğuna, ev halkının bir arada oturmasına ve geçim derdinin azalmasına delalet eder. Eve giren malın helal olacağına, bu malın hanede huzur bırakacağına yorulur. Evin geçimini üstlenen kimse için kazancın artmasına, ev halkının istediğini elde etmesine işaret eder.

Rüyada çok üzüm görmek

Rüyada çok üzüm görmek hane rızkının bollaşmasına, ailede huzur ve mutluluğa işaret eder. Kasa kasa üzüm görmek toplu ve geniş bir mala, sofranın genişlemesine delalet eder. Üzümün çokluğu, gelecek hayrın da o ölçüde bol olacağına yorulur.

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Rüyada üzüm taneleri görmek

Rüyada üzüm taneleri görmek, girilen her işin başarı ve para getirmesine işaret eder. Tanelerin iri olması kazancın büyüklüğüne, keyifli ve rahat bir hayat sürmeye delalet eder. Üzüm tanesi görmek küçük ama elde kalacak bir kazanca işarettir.

Rüyada üzümün rengine göre tabiri

Üzümün rengi, tabirin şifa tarafına mı sıkıntı tarafına mı döneceğini belirler. Beyaz, yeşil, mor ve kırmızı üzüm hayra, helal kazanca ve gönül rahatlığına çeker. Siyah üzümde tabir, üzümün mevsiminde görülüp görülmediğine ve rüya sahibinin onu yiyip yemediğine göre ayrılır. Sarı üzüm ise rahatsızlığa ve neşenin azalmasına işaret eder. Siyah ve beyaz üzüm görmek gibi iki rengin bir arada bulunduğu rüyalarda tabir, rüya sahibinin eline aldığı ve yediği üzüme göre verilir.

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Rüyada siyah üzüm görmek

Rüyada siyah üzüm görmek devam etmeyen bir rızka işaret eder. Eline geçen malın kalıcı olmayacağına ve kazancın kısa sürede tükeneceğine delalet eder. Rüya sahibi bir müddet sonra aynı sıkıntıyla yeniden karşılaşır, geliri kesilir ve işe baştan başlar. Kara üzüm görmek, bugün bol görünen kazancın yarın azalmasına ve rüya sahibinin yeniden darlığa düşmesine delalet eder.

Mevsiminde siyah üzüm görmek üzüntüye ve kedere yorulur. Rüya sahibinin gönlünü daraltan bir haber alacağına, beklediği neticenin gecikeceğine işarettir. Mevsimi dışında siyah üzüm görmek ise hastalığa delalet eder. Bedende ortaya çıkacak bir rahatsızlığa ve bir müddet tedaviyle uğraşmaya işaret eder.

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Siyah üzüm ayrıca iş ve aile hayatında sıkıntılı, yorucu bir döneme alamettir. İşyerinde çıkacak anlaşmazlığa, hane içinde tartışmaların artmasına ve rüya sahibinin bir müddet huzursuz olmasına delalet eder. Bu dönemin geçici olduğuna, sabredenin eski hâline döneceğine işarettir.

Rüyada siyah üzüm yemek, onu yalnızca görmekten ayrı tabir edilir. Sağlık sorunlarından kurtulmaya, hastalığın geçmesine ve uzun ömre delalet eder. Rüya sahibinin eskisinden daha iyi bir hâle geleceğine ve bolluk getirecek girişimlerde bulunacağına işarettir. Bu girişimler kısa sürede karşılığını verir. Uzun süre yatakta kalmış kimse için ayağa kalkmaya, gücünün yerine gelmesine alamettir. Girişimlerin bolluk getirmesi, elindeki işi büyütmesine ve kazancını artırmasına yorulur. Kara üzüm yemek de şifaya ve ömrün uzamasına delalet eder.

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Mevsimi dışında siyah üzüm yemek ise sağlık ve aile tarafında zorluğa işaret eder. Ev halkından birinin rahatsızlanmasına ve rüya sahibinin bu yüzden bir müddet yorulmasına delalet eder.

Rüyada siyah üzüm salkımı görmek, toplu görünen ama devamlı olmayan bir rızka işaret eder. Toplu bir mal elde edilse de bunun kalıcı olmayacağına, elden çabuk çıkacağına delalet eder. Siyah salkım üzüm görmek de bu yönde tabir edilir ve kazancın süreklilik kazanmamasına işaret eder.

Rüyada siyah üzüm toplamak, büyük emekle makam elde etmeye işaret eder. Dalından kara üzüm toplayan kimse uzun bir sabrın ardından arzuladığı isteklere ve hayallerine kavuşur. Bu rüya, zahmeti çok olan bir işin sonunda hayırla neticelenmesine delalet eder.

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Rüyada yeşil üzüm görmek

Rüyada yeşil üzüm görmek, sıkıntılı günlerin sona ermesine işaret eder. İş hayatının düzelmesine, aile içindeki gerginliğin geçmesine ve borçların kapanmasına delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki maddi yükün kalkacağına, alacaklıyla arasındaki meselenin hayırla çözüleceğine işarettir. İşyerinde ortaya çıkmış anlaşmazlığın sona ermesine, ev içindeki geçimsizliğin kalkmasına yorulur.

Yeşil üzüm ayrıca sahip olunacak dünya malının alın teriyle hak edileceğine yorulur. Kazanılacak malda başkasının hakkı bulunmayacağına, rüya sahibinin çalışmasının karşılığını tam alacağına alamettir. Bu mal zahmetle kazanılır ama elde kalır. Yeşil üzüm görmek, çalışana emeğinin eksiksiz döneceğine delalet eder.

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Rüyada yeşil üzüm yemek bir mal elde etmeye işaret eder. Salkımdan yeşil üzüm yiyen kimse beklediği mala kavuşur ve dilekleri gerçekleşir. Bu rüya, kurulacak ortaklıklar sayesinde zor durumdan çıkmaya ve iyi kâr sağlamaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir çözemediği meselenin bir ortağın eliyle çözüleceğine işarettir. Sağlanacak kâr, tek başına elde edilemeyecek ölçüde bir kazançtır.

Rüyada yeşil üzüm salkımı görmek, borçların toplu biçimde kapanmasına ve sıkıntılı dönemin sona ermesine işaret eder. Yeşil salkım üzüm görmek, iş hayatında beklenen düzelmenin bir defada geleceğine delalet eder. Salkımın büyük olması kapanacak borcun da o ölçüde büyük olduğuna yorulur.

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Rüyada beyaz üzüm görmek

Rüyada beyaz üzüm görmek sırf hayra ve şifaya delalet eder. Mutlu, huzurlu ve sakin bir evlilik hayatına, hayırlı evlada işarettir. Rüya sahibinin hanesinde geçimsizlik kalmayacağına, eşler arasında sevginin artacağına yorulur. Hayırlı evlada işaret etmesi, evladın ana babasına yük olmayacağına ve doğru bir yolda yürüyeceğine delalet eder. Vaktinde görülen beyaz üzüm yağmurla ve bereketle tabir olunur. Kuraklığın kalkmasına ve toprağın bereketlenmesine işarettir.

Beyaz üzüm salkımı görmek toplu bir hayra ve şifaya işaret eder. Beyaz üzüm toplamak, hayırlı bir kısmete ve hane içine girecek berekete delalet eder.

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Rüyada beyaz üzüm yemek helal kazanca yorulur. Rüya sahibinin eline geçecek malın temiz yoldan geleceğine ve bu malda kimsenin hakkı bulunmayacağına işaret eder. Hasta olan kimse için şifaya delalet eder. Vaktinde yenen beyaz üzüm berekete ve hanedeki rızkın çoğalmasına işarettir.

Rüyada sarı üzüm görmek

Rüyada sarı üzüm görmek rahatsızlanmaya işaret eder. Bedende ortaya çıkacak bir hâlsizliğe, yaşam sevincinin azalmasına ve rüya sahibinin keyfinin kaçmasına delalet eder. Bir müddet isteksizlik çekileceğine, işlere eskisi gibi sarılamamaya yorulur. Sevilen işlerden alınan tadın azalmasına, rüya sahibinin kendisini yorgun hissetmesine işarettir.

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Sarı üzüm salkımı görmek toplu bir yorgunluğa ve sağlık tarafında dikkat gerektiren bir döneme işarettir. Sarı üzüm toplamak, uğraşılan işin yorgunluk getirmesine ve emeğin karşılığının geç alınmasına delalet eder.

Rüyada sarı üzüm yemek, rahatsızlığın doğrudan rüya sahibinde görülmesine işaret eder. Gücünün bir müddet yerinde olmamasına ve neşesinin azalmasına delalet eder. Yenen üzümün çokluğu, çekilecek isteksizliğin de o ölçüde uzun süreceğine yorulur.

Rüyada ekşi sarı üzüm yemek neşenin ansızın kaçmasına işaret eder. Eşler arasında sert tartışmalara, söylenen bir sözün gerginliği artırmasına delalet eder. Bu rüya, keyifli bir günün beklenmedik bir haberle bozulmasına yorulur. Ekşiliğin şiddeti tartışmanın şiddetine işarettir.

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Rüyada kırmızı üzüm görmek

Rüyada kırmızı üzüm görmek küçük bir menfaate delalet eder. Eline geçecek malın az fakat kendisine yetecek ölçüde olmasına işaret eder. Hastalıktan şifa bulmaya, dargın olunan sevilenlerle barışmaya ve maddi rahatlığa işarettir. Mevsiminde görülen kırmızı üzüm işlerin yoluna girmesine, elde tutulan işin neticeye ulaşmasına yorulur. Kırmızı üzüm yemek de şifaya ve rahatlığa aynı yönde yorulur.

Rüyada mor üzüm görmek

Rüyada mor üzüm görmek huzurlu bir yaşama ve aile mutluluğuna işaret eder. Kalıcı maddi güvenceye, duaların kabulüne ve dargınlıkların sona ermesine delalet eder. İş hayatında elde edilecek kazanca, rüya sahibinin geleceğini emniyete almasına alamettir. Mor üzüm yemek de bu kazanca ve gönül huzuruna aynı yönde yorulur.

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Rüyada üzüm yemek

Rüyada üzüm yemek hayra ve toplu rızka çıkar. Rüya sahibinin eline bir defada geniş bir mal geçeceğine delalet eder. Sofrası bereketlenir, hanesi darlık görmez. Beklenen paranın bir kerede ödenmesine, bu malın uzun süre idare etmesine işarettir. Doyuncaya kadar üzüm yemek, rızkın bolluğuna ve rüya sahibinin kimseye muhtaç olmamasına yorulur.

Bu rüya dostluk ve muhabbete de işarettir. Çevreyle arasının düzelmesine, uzak kalınan kimselerle görüşmenin yeniden başlamasına ve rüya sahibinin sevilen bir kimse hâline gelmesine yorulur. Akraba arasındaki soğukluğun kalkacağına, ev halkıyla ve dostlarla aynı sofrada buluşmaya alamettir.

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Üzüm yemek iş hayatı tarafından da tabir edilir. Ortaya konacak projelere, uzun süredir yarım kalmış işlerin tamamlanmasına işaret eder. Yapılan işin beğenilmesine ve rüya sahibinin emeğinin takdir görmesine delalet eder. Görülen takdir büyük bir kazanca dönüşür. Elindeki işin hem itibar hem para getireceğine, adının hayırla anılacağına yorulur. Kurulacak yeni işin kısa sürede tutmasına ve emeğin boşa gitmemesine alamettir.

Rüyada üzüm yemek ayrıca rahata ermeye ve hayallerin tek tek gerçekleşmesine işarettir. Uzun zamandır ertelenen isteklerin sırayla yerine geleceğine, rüya sahibinin gönlünün ferahlayacağına delalet eder. Sıkıntılı bir dönemin ardından işlerin düzene girmesine, yorgunluğun yerini rahatlığa bırakmasına işarettir. Üzüm yediğini gören kimsenin gönlündeki sıkıntı dağılır, ertelediği dilek yerine gelir.

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Üzüm görüp yemek de hayra ve toplu rızka delalet eder, tabiri ayrılmaz. Bu rüyanın hayra çıkması, rüya sahibinin kazandığı her şeyin bereketlenmesine ve elindekinin azalmamasına işarettir. Yenen üzümün bol olması rızkın genişliğine, tanelerin temiz görülmesi kazancın helalliğine yorulur.

Üzümü yıkayıp sofraya hazırladığını görmek, yeme tabirinin öncesi sayılır ve gelecek rızkın hazırlandığına işaret eder.

Rüyada üzüm koparıp yemek

Rüyada üzüm koparıp yemek, beklenen rızka aracısız ulaşmaya işaret eder. Başlanan işin rüya sahibinin kendi eliyle tamamlanmasına ve kazancın doğrudan eline geçmesine delalet eder. Koparılan üzümün bol olması rızkın genişliğine işarettir.

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Rüyada tatlı üzüm yemek

Rüyada tatlı üzüm yemek arzuların gerçekleşmesine işaret eder. Olgun ve tatlı üzüm yiyen kimsenin muradı hasıl olur, beklediği haber hayırla gelir. Bu rüya gönül hoşluğuna ve ağız tadına delalet eder.

Rüyada üzümün hâline ve mevsimine göre tabiri

Mevsiminde üzüm görmek dünyada meydana gelecek ucuzluğa ve bol maişete işarettir; uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömre, malın kolay elde edilmesine yorulur. Mevsimi dışında üzüm görmek vaktinden önce erişilecek hayra delalet eder. Üzümün kuru görülmesi hayrı ve bereketi kuvvetlendirir, çürük görülmesi ise tabiri keder tarafına çevirir. Yaş üzüm mevsiminde görülen üzümün tabirini taşır ve bol maişete işaret eder.

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Rüyada kuru üzüm görmek

Rüyada kuru üzüm görmek hayır ve bereket işaretidir. Yakın zamanda büyük bir ilerleme kaydedileceğine, rüya sahibinin bulunduğu yerden daha iyi bir yere geçeceğine delalet eder. Maddi ve manevi huzura, elde edilen malın uzun süre elde kalmasına işarettir. Sevilen kimselerden gelecek sevindirici habere de yorulur. Bu rüya, saklanan bir hayrın vakti gelince ortaya çıkmasına delalet eder.

Kuru üzümde renk tabiri değiştirmez. Siyah kuru üzüm görmek de sarı kuru üzüm görmek de aynı tabire girer, ikisi de hayra ve berekete işaret eder. Kuru siyah üzüm görmek bu yönden ayrı tutulmaz. Kuş üzümü görmek küçük ama devamlı bir rızka, azken bereketlenen bir kazanca delalet eder.

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Rüyada kuru üzüm yemek hayra ve berekete nail olmaya işarettir. Endişe edilen konularda genişliğe çıkmaya, uzun süredir bela olan sorunların çözülmesine ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin darlıktan çıkmasına ve gönlünün rahatlamasına işaret eder. Siyah kuru üzüm yemek de aynı ferahlığa yorulur.

Rüyada yaş üzüm görmek

Rüyada yaş üzüm görmek bol maişete ve ucuzluğa işaret eder. Uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömre, rüya sahibinin malı zahmetsiz elde etmesine delalet eder. Geçim sıkıntısının hafiflemesine, alınan şeyin kolay bulunmasına yorulur. Yaş üzüm bedenin dinç kalmasına da işarettir. Taze üzüm görmek, ucuzluk vaktinin gelmesine ve hane halkının geçim derdi çekmemesine delalet eder.

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Siyah yaş üzüm görmek ise rengin tabirine bağlanır ve eline geçecek rızkın devamlı olmayacağına işaret eder.

Rüyada yaş üzüm yemek toplu rızka ve hayra işarettir. Rüya sahibinin beklediği malın vaktinde ödenmesine, işlerinin gecikmeden yürümesine delalet eder. Bu rüya ömrün uzamasına ve sağlığın korunmasına da yorulur. Yenen üzümün taze olması kazancın tazeliğine işarettir.

Rüyada çürük üzüm görmek

Rüyada çürük üzüm görmek kedere işaret eder. Elde bulunan malın kaybına, beklenen kazancın boşa çıkmasına ve hastalığa delalet eder. Bozuk üzüm görmek de rüya sahibinin bir müddet üzüntü çekeceğine işarettir.

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Rüyada çekirdeksiz üzüm görmek

Rüyada çekirdeksiz üzüm görmek sıkıntıların bitmesine işaret eder. Önüne iyi fırsatların çıkmasına, maddi durumun düzelmesine ve engelsiz yürüyen bir işe delalet eder. Ticarette başarıya ve saygınlık kazanmaya yorulur.

Rüyada üzüm salkımı görmek

Rüyada üzüm salkımı görmek dünyada meydana gelecek ucuzluğa ve bol maişete delalet eder. Ailede huzur ve mutluluğa, hane rızkının bollaşmasına işarettir. Salkım hâlinde görülen üzüm, rızkın dağınık değil bir arada geleceğine işaret eder; hanenin geçimi genişler ve sofra eksilmez. Salkım üzüm görmek, ailenin huzur içinde geçinmesine ve evdeki bolluğun uzun süre devam etmesine delalet eder.

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Salkım salkım üzüm görmek rızkın toplu geleceğine ve sıkıntının uzun sürmeyeceğine yorulur. Salkımın iri ve dolgun olması, gelecek kazancın da o ölçüde geniş olacağına işaret eder. Tanelerin sık dizilmesi, hayrın devamlı olacağına delalet eder.

Üzüm salkımı koparmak ve salkım üzüm toplamak, kadın tarafından elde edilecek toplu bir mala delalet eder. Bu mal rüya sahibinin hanesine kadın eliyle girer.

Rüyada salkım üzüm yemek

Rüyada salkım üzüm yemek toplu bir mala nail olmaya işaret eder. Hane rızkının genişlemesine ve sofraya gelen bereketin artmasına delalet eder. Ailede huzur da bu bereketle birlikte çoğalır. Salkımdan doyasıya yiyen kimse beklediği kazanca ulaşır. Yenen salkımın büyüklüğü elde edilecek malın ölçüsüne işarettir.

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Rüyada üzüm toplamak

Rüyada üzüm toplamak iş ve sosyal hayatta hayırlı ortaklıklara işaret eder. Yeni bir kazanç kapısının açılmasına ve uzun süredir devam eden şanssızlığın kalkmasına delalet eder. Rüya sahibi istediği neticeye ulaşır. Hayırlı ortaklığa işaret etmesi, güvenilir bir kimseyle iş kurmaya ve bu işten iki tarafın da kazançlı çıkmasına yorulur. Şanssızlığın kalkması, üst üste ters giden işlerin düzene girmesine alamettir. Bekâr kimse için hayırlı bir evlilik kısmetine işarettir.

Üzüm topladığını görmek de aynı tabiri taşır. Toplanan üzümün çok olması kazancın geniş olacağına işarettir. Üzüm toplamak ve yemek, açılan kazanç kapısının rüya sahibine mal kazandırmasına delalet eder; üzüm toplayıp yemek kapının açılmasıyla birlikte kazancın kullanılmasına da işaret eder.

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Rüyada başkasının üzüm topladığını görmek

Rüyada başkasının üzüm topladığını görmek, rüya sahibinin yakınındaki bir kimsenin hayırlı bir kazanç kapısına ulaşmasına işaret eder. Ortaklığın o taraftan açılacağına ve o kimsenin durumunun düzelmesine delalet eder.

Rüyada üzüm kesmek

Rüyada üzüm kesmek gelir kaynağının kesilmesine işaret eder. Rüya sahibinin yaptığı işin eleştirilmesine, emeğinin hak ettiği karşılığı görmemesine delalet eder. Bağdaki üzümü kesmek, süregelen bir gelirin son bulmasına yorulur.

Rüyada üzüm ağacı görmek

Rüyada üzüm ağacı görmek şen, tatlı dilli, izzet ve saltanat sahibi bir kimseye işaret eder. Üzüm asması görmek de aynı kimseyi tabir eder; rüya sahibinin yakınında bulunan, varlıklı ve saygınlığı yüksek biridir. Bu kimsenin sözü geçer, bulunduğu yerde hürmet görür ve elindekini çevresiyle paylaşır.

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Ağaçta üzüm görmek o kimseden gelecek hayra ve berekete delalet eder. Asma üzümü görmek, rüya sahibinin böyle bir kimsenin himayesine girmesine ve işlerinin onun eliyle görülmesine yorulur. Asmanın büyük ve gölgeli olması, bu kimsenin sağladığı korumanın genişliğine işarettir.

Rüyada asmada üzüm görmek

Rüyada asmada üzüm görmek büyük ve hayırlı kısmete işaret eder. Zorlukların kolayca çözülmesine, emeğin karşılığını bulmasına delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği kısmetin vaktinin geldiğine, önündeki engelin kendiliğinden kalkacağına yorulur. Dalında üzüm görmek de aynı kısmete işarettir.

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Asmada siyah üzüm görmek ve dalında siyah üzüm görmek ise umulan rızkın devamlı olmayacağına, kısmetin bir defalık kalacağına delalet eder.

Rüyada dalından üzüm yemek

Rüyada dalından üzüm yemek hayırlı kısmetin açılmasına işaret eder. Asmadan üzüm yemek, emeğin karşılığını doğrudan almaya ve zorlukların kolayca çözülmesine delalet eder. Dalından siyah üzüm yemek şifaya ve uzun ömre yorulur.

Rüyada asmadan üzüm toplamak

Rüyada asmadan üzüm toplamak çalışmaların takdir görmesine işaret eder. Makam ve itibarın yükselmesine, sevdiklerin derdine destek olunmasına ve büyük kazanca delalet eder. Dalından üzüm koparmak da bu takdire ve kazanca işarettir.

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Rüyada üzüm bağı görmek

Rüyada üzüm bağı görmek aile ile tabir olunur. Hane içindeki rızka, ev halkının birbiriyle uyumuna, sevgi ve huzura işaret eder. Fedakâr kadınlara delalet eder. Hanenin düzenini ayakta tutan, ev halkının derdiyle dertlenen bir kadın bu rüyayla tabir olunur. Üzüm bağı aldığını gören bekâr kimse evlenir.

Yeşil üzüm bağı görmek sıkıntılı günlerin sona ermesine ve hane düzeninin toparlanmasına işarettir. Bağda üzüm görmek geçmişten gelen sıkıntıların ve borçların kapanmasına delalet eder. Üzüm bağı görmek ve üzüm yemek, hane rızkından faydalanmaya ve aile içindeki bereketin artmasına yorulur.

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Rüyada bağdan üzüm toplamak

Rüyada bağdan üzüm toplamak, kendi eliyle toplayan kimsenin hayatta bütün isteklerine ulaşacağına işaret eder. Üzüm bağından üzüm toplamak, emeğin doğrudan karşılığını almaya ve murada ermeye delalet eder. Toplanan üzümün bol olması, ulaşılacak hayrın da bol olacağına işarettir.

Rüyada üzüm tarlası görmek

Rüyada üzüm tarlası görmek geçmişten gelen sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Birikmiş borçların kapanmasına ve rüya sahibinin ferahlamasına delalet eder. Hane geçiminin genişlemesine de yorulur.

Rüyada üzüm alıp vermek

Üzümün el değiştirdiği rüyalarda tabir, üzümün veren elden alan ele hangi yönde geçtiğine göre verilir. Birinden üzüm almak beklenmedik bir mala, mirasa ya da talih eseri gelecek kazanca delalet eder.

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Rüyada üzüm almak

Rüyada üzüm almak, rüya sahibini kötü yola sürüklemek isteyen kimselerden uzak durmaya ve daha huzurlu bir hayat sürmeye işaret eder. Saygın bir yerden iş teklifi almaya delalet eder. Geliri artar, uğraştığı sorunlar çözülür. Parasını verip üzüm alan kimse, hayrı kendi kazancıyla elde eder. Siyah üzüm almak ise elde edilecek gelirin devamlı olmayacağına işarettir.

Rüyada birine üzüm vermek

Rüyada birine üzüm vermek helal kazanca işaret eder; verilen kimse hasta ise şifaya delalet eder. Üzüm ikram etmek ve üzüm dağıtmak yardımseverliğe, bu sayede işlerin bereketlenmesine yorulur. Birinin üzüm verdiğini görmek ve birinin üzüm vermesi, beklenmedik bir malın rüya sahibinin eline geçmesine işarettir.

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Rüyada üzüm çalmak

Rüyada üzüm çalmak, kazancın helal yoldan gelmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibini kötü yola sürükleyen kimselere yakın durduğuna ve bu yakınlığın huzurunu bozacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş birine üzüm vermek

Rüyada ölmüş birine üzüm vermek helal kazanca ve elde bulunan malın bereketlenmesine işaret eder. Ölmüş biriyle üzüm yemek de aynı yönde tabir edilir, hayır ve rızık tarafına delalet eder.

Rüyada üzüm satmak

Rüyada üzüm satmak helal kazanca işaret eder. Elindeki malı verip karşılığını alan kimsenin kazancında şüphe bulunmayacağına, bu alışverişten iki tarafın da hayır görmesine delalet eder. Üzümünü satan kimse emeğinin bedelini eksiksiz alır.

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Rüyada üzüm suyu içmek

Rüyada üzüm suyu içmek uzun ömre ve gönül hoşluğuna delalet eder. Üzüm sıkıp suyunu çıkardığını gören kimsenin borcu varsa kurtulur, hastası varsa şifa bulur. Üzüm suyu görmek de şifaya ve ferahlığa işarettir. İçilen suyun tatlı olması, gelecek hayrın da tatlı olacağına yorulur.