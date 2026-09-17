Rüyada yılan öldürmek denince akla ilk gelen sahne yılanın tek hamlede öldürülmesidir, oysa rüyada bu iş her zaman böyle bitmez. Kimi rüyada yılan önce görülür, sonra öldürülür. Kimisinde rüya sahibi uğraşır ama yılanı öldüremez. Öldüren bazen bir başkasıdır, bazen de ortada kimin öldürdüğü belli olmayan ölü bir yılan vardır. Tabir bu eylemlerin her biri için ayrı kurulur.

Rüyada yılan öldürmek

Rüyada yılan öldürmek düşmana galip gelmeye delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde ona husumet besleyen, niyetini açık etmeyen bir kimse bulunur. Bu kimsenin tanınıyor olması şart değildir, hasmın gizli kalması hükmü değiştirmez. Yılanın öldürülmesi o kimsenin etkisiz kalacağına ve elinden çekilen sıkıntının onunla birlikte sona ereceğine işaret eder.

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Galibiyetin ardından gelen hayır da tabirin içindedir. Rüya iş hayatında başarıya, mal ve mülke kavuşmaya ve uzayıp giden bir çekişmenin kapanmasına yorulur. Evlilikte ya da ikili ilişkide süren fikir ayrılıkları çözüme bağlanır. Bu hayrın tamamı yılanın fiilen öldürülmüş olmasına bağlıdır ve canlı kalan yılan hükmü ters yöne çevirir.

Rüyada yılan görmek ve öldürmek, düşmanın önce tanınmasına sonra alt edilmesine delalet eder. Hasmın kimliği rüya sahibine açılır, ardından mücadele onun lehine kapanır. Rüyada yılan görüp öldürmek aynı müjdeyi taşır. Rüyada yılan görmek öldürmek de bu galibiyeti haber verir.

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Rüyada yılanın rengine göre tabiri

Öldürülen yılanın rengi, alt edilen kimsenin ne türden bir hasım olduğunu ve galibiyetin ardından gelecek hayrın hangi taraftan geleceğini gösterir. Koyu renkler gizlenerek yürütülen bir düşmanlığın bitmesine delalet eder, açık renkler huzur ve kazanç tarafına çeker. Her iki hâlde de öldürme hükmü rüya sahibinin lehinedir.

Rüyada siyah yılan öldürmek

Rüyada siyah yılan öldürmek, gizli yürütülen bir düşmanlığın rüya sahibi lehine bitmesine delalet eder. Ortada husumetini uzun süre saklamış, sinsi davranan bir kimse vardır. Mücadele çetin geçer, buna rağmen rüya sahibi üstün gelir ve o kimsenin çıkardığı meselelerden kurtulur. Uzun zamandır çözülmeyen bir iş bu rüyanın ardından neticeye bağlanır. Yılan öldürüldükten sonra girişilen işlerin de yolunda yürüyeceğine işaret eder.

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Rüyada kara yılan öldürmek, sinsiliğiyle uğraştıran bir hasmın hakkından gelmeye ve onun açtığı sıkıntının kapanmasına delalet eder. Rüya sahibinin bundan sonra tuttuğu iş yolunda gider.

Rüyada yeşil yılan öldürmek

Rüyada yeşil yılan öldürmek, önündeki büyük engelleri aşarak güzel bir kazanca erişmeye işaret eder. Rüya sahibi kolay geçilmeyecek bir yoldan geçer, uğraştığı işi yarıda bırakmaz ve sıkıntılarının üstesinden gelir. Emek verilen iş neticeye bağlanır, rüya sahibinin eline beklediği karşılık geçer.

Rüyada beyaz yılan öldürmek

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Rüyada beyaz yılan öldürmek, görünüşte zararsız duran bir kimsenin zararını gidermeye delalet eder. Bu hasım sesini çıkarmaz, kimseye görünmez, buna karşılık rüya sahibinin aleyhine çalışır. Rüya onun etkisiz kalacağına ve rüya sahibinin önüne çıkan zorlukları aşacak kudrete erişeceğine işaret eder.

Rüyada sarı yılan öldürmek

Rüyada sarı yılan öldürmek, düşmanların tamamının etkisiz kalmasına delalet eder. Rüya sahibi kinden, düşmanlıktan ve yalandan uzak durur, kendisine husumet besleyenlerle arasına mesafe koyar. Hastalığı bulunan bir kimse rüyasında sarı yılan öldürdüğünü görürse kısa vakitte şifa bulacağına yorulur.

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Rüyada mavi yılan öldürmek

Rüyada mavi yılan öldürmek huzura kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibinin isteği yerine gelir, aile tarafından da sevindirecek bir haber ulaşır.

Rüyada büyük yılan öldürmek

Rüyada büyük yılan öldürmek, kuvvetli bir düşmanı alt etmeye ya da büyük bir tehlikeyi atlatmaya işaret eder. Karşısındaki kimsenin gücü rüya sahibinden fazladır, üstünlük yine de rüya sahibinde kalır. Bu galibiyetin ardından toplum içinde itibar kazanır, kısmeti ve şansı açılır. Rüyada büyük bir yılan öldürmek için de aynı tabir geçerlidir. Üzerinde biriken sıkıntılar bu rüyanın ardından dağılır.

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Rüyada evin içinde yılan öldürmek

Rüyada evin içinde yılan öldürmek, hane halkının arasını açmak isteyen kimsenin engellenmesine delalet eder. Bu kimse çoğu zaman eve girip çıkan, ailenin meselelerini bilen biridir. Rüya onun tesirinin kırılacağına ve evi tehdit eden durumun rüya sahibinin eliyle kontrol altına alınacağına işaret eder. Rüyada evde yılan öldürmek de bu galibiyete delalet eder. Rüyada evde yılan görmek ve öldürmek, hanedeki huzursuzluğun kaynağı belli olduktan sonra o kaynağın ortadan kalkacağına yorulur.

Bu rüyanın ardından hanedeki zorluklar kısa zamanda biter, eve hayırlı kazanç girer ve aile huzurlu bir düzene kavuşur. Rüya sahibinin başkasının evinde yılan öldürdüğünü görmesi ise muhtaç durumdaki birine yardım etmesiyle bereketleneceğine delalet eder.

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Rüyada küçük yılan öldürmek

Rüyada küçük yılan öldürmek, gücü yetmeyen bir hasmı alt etmeye delalet eder. Karşıdaki kimsenin niyeti kötüdür, rüya sahibine ciddi bir zarar veremez. Rüya tek bir zorluktan kurtulmaya işaret eder, bu zorluk büyük bir mesele değildir ve kısa sürede geride kalır. Rüyada küçük yılan görmek öldürmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada yavru yılan öldürmek

Rüyada yavru yılan öldürmek, rüya sahibinin kendinden emin adımlar atacağına ve önüne çıkan hayırlı fırsatı değerlendireceğine işaret eder. Yaşanacak sevindirici bir olay sebebiyle mal varlığı artar, üzerindeki sıkıntılar da sona erer. Rüyada yavru yılan görmek ve öldürmek de aynı hayra delalet eder.

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Rüyada yılanları öldürmek

Rüyada yılanları öldürmek, rüya sahibini çekemeyen kimselerin hayatından çıkmasına delalet eder. Bu kimseler tek tek değil, topluca uzaklaşır. Rüya çekilen sıkıntının kısa zamanda biteceğine ve para tarafında ferahlığa yorulur. Duaların karşılık bulmasına ve gönlün şifaya kavuşmasına da işaret eder.

Rüyada bir sürü yılan öldürmek

Rüyada bir sürü yılan öldürmek, husumetin tek kişiyle sınırlı kalmadığını ve rüya sahibinin bu kalabalığın tamamını alt edeceğini bildirir. Düşman sayısı arttıkça galibiyetin kıymeti de artar. Rüyada çok yılan öldürmek de bu kalabalığın dağılmasına işaret eder.

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Rüyada iki tane yılan öldürmek

Rüyada iki tane yılan öldürmek, rüya sahibinin maddi ve manevi tarafını birlikte güçlendireceğine delalet eder. Bir yandan tecrübe kazanır, bir yandan sermayesi artar. Rüya önemli bir işin başına geçeceğine ve sözünün dinlendiği bir mevkiye erişeceğine işaret eder.

Rüyada yılanın cinsine göre tabiri

Öldürülen yılanın cinsi, alt edilen hasmın ne ölçüde korkulan bir kimse olduğunu gösterir. Cinsi ne olursa olsun rüya galibiyete yorulur. Zehri ve tehlikesi büyük olan cinsler kuvvetli bir düşmana delalet eder, böyle bir yılanı öldürmek de ağır bir hasmın alt edilmesi sayılır.

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Rüyada kobra yılanı öldürmek

Rüyada kobra yılanı öldürmek, ev halkı arasında fitne yayan kimsenin aradan çıkmasına delalet eder. Bu kimse haneye söz taşır, akrabayı birbirine düşürür. Rüya sahibi bundan sonra faydalı adımlar atar, yakınlarının yardımıyla meselelerini çözer ve zorluğun ardından büyük bir başarıya erişir.

Rüyada piton yılanı öldürmek

Rüyada piton yılanı öldürmek, çok hayırlı bir kazanca alamettir. Rüya sahibinin yatırdığı para kâr getirir, eline geçen mal bereketlenir. Bu rüya huzurlu ve keyfi yerinde bir ömre de işaret eder.

Rüyada zehirli yılan öldürmek

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Rüyada zehirli yılan öldürmek, rüya sahibinin üzüldüğü meseleleri kimseden yardım almadan düzelteceğine delalet eder. Karşılaştığı sorunları tek tek çözer ve eline yüklü miktarda para geçer. Bu para alın terinin karşılığı olan hayırlı maldır. Rüya iş dünyasında adı anılan bir kimse olmaya da işaret eder.

Rüyada yılanı öldürme biçimine göre tabiri

Yılanın hangi yolla öldürüldüğü, düşmanla hesaplaşmanın ne kadar kesin bittiğini gösterir. Yılanın gücünü kaynağından kesen bir darbe husumetin büsbütün kapanmasına delalet eder, yılanı yalnız etkisiz bırakan bir darbe zararın kalkmasına yorulur. Yılanı silahla öldürmek, halinin düzelmesi için yardım göreceğine, büyük servete ve şerefli bir yaşama işaret eder. Taşla öldürmek gözü kara adımlar atmaya ve bereketin artmasına yorulur. Yılanı öldürüp parçalamak, düşmana galip gelmenin yanında onun malının da rüya sahibinin eline geçeceğine delalet eder.

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Rüyada yılanın kafasını ezmek

Rüyada yılanın kafasını ezmek, içten içe kin besleyen ve fesat planlar kuran bir düşmanın varlığını fark etmeye delalet eder. Rüya sahibi ölçülü adımlarla o kimseyi etkisiz hâle getirir. Düşmanlarından az zarar görür, onlardan hakkını alır ve büyük bir kazanç elde eder. Bu rüya iş hayatında ya da tahsilde büyük bir başarıya erişmeye de işaret eder.

Rüyada yılanın başını kesmek

Rüyada yılanın başını kesmek, rüya sahibinin tuttuğu yolda çok başarılı olacağına işaret eder. Ayrı düştüğü kimselere kavuşur, bolluğu ve bereketi artar. Üzerindeki sıkıntılar kısa zamanda son bulur. Yılanı başından öldürmek, kendisine engel olmak isteyenleri susturacağına delalet eder.

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Rüyada yılanı bıçakla öldürmek

Rüyada yılanı bıçakla öldürmek, sancılı geçen bir işin hayırla neticelenmesine delalet eder. Rüya sahibi sıkıştığı yerden çıkar, gittiği yerde huzur bulur. Sevdiklerinin desteğiyle hayırlı bir kazanç elde eder ve kendisine düşmanlık edenleri alt eder.

Rüyada yılanı boğarak öldürmek

Rüyada yılanı boğarak öldürmek, zor bir durumdan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibi altından kalkamadığı meseleyi aşar. Bu rüya kısa zaman içinde hasmından hakkını alacağına da delalet eder.

Rüyada yılan öldürmeye çalışıp öldürememek

Rüyada yılan öldürmeye çalışıp öldürememek, karşıdaki kimsenin rüya sahibinden kuvvetli olduğuna delalet eder. Mücadele başlamıştır, hasım ise tamamen bertaraf edilememiştir. Yılanın canlı kalması husumetin kapanmadığını ve çekişmenin bir müddet daha uzayacağını bildirir. Yılanı elinden kaçırmak da aynı hükme girer.

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Bu rüya düşmanın henüz açığa çıkmadığına da yorulur. Çevrede rüya sahibine zarar vermek isteyen bir kimse vardır, fakat kim olduğu ortaya çıkmamıştır.

Rüyada ölü yılan görmek

Rüyada ölü yılan görmek, yılanı kendi eliyle öldürmekle aynı hükümde değildir. Burada bir mücadele yoktur, tehdit rüya sahibinin eli değmeden ortadan kalkmıştır. Rüya yine hayra yorulur. Hayırlı bir kısmet sayesinde yeni bir işe girişmeye, hakça bölüşülen bir miras sayesinde ömrün kalanını huzur içinde geçirmeye ve şifa bulmaya delalet eder. Birden fazla ölü yılan görmek iyi bir hayata, suda ölü yılan görmek iş hayatında büyük bir kazanca işaret eder.

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Rüyada başkasının yılan öldürdüğünü görmek

Rüyada başkasının yılan öldürdüğünü görmek, kazancın artmasına ve huzurlu bir ömre işaret eder. Yılanı öldüren kimsenin kim olduğu tabiri belirler. Öldüren tanıdık biriyse rüya baştan sona hayra yorulur, o kimsenin eli rüya sahibinin işine yarar. Tanımadık biriyse rüya sahibinin önüne çözülmesi gereken meseleler çıkacağına delalet eder.