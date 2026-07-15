Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sinop'ta oluşan çift gökkuşağı dron ile görüntülendi

        Sinop'ta oluşan çift gökkuşağı dron ile görüntülendi

        Sinop'ta sağanağın ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, Karadeniz kıyısından ormanlık alanlara uzanan renkli manzarasıyla dikkat çekti. İlçe merkezinin birçok noktasından görülebilen doğa olayı, havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gökyüzünde çift gökkuşağı!

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde beliren çift gökkuşağı, dron ile havadan görüntülendi.

        İlçede akşam üzeri etkili olan sağnağın ardından gökkuşağı oluştu.

        Çift gökkuşağı, Karadeniz sularından ormanlık alanlara uzanan görüntüsüyle dikkati çekti.

        İlçe merkezinin birçok noktasından görülebilen çift gökkuşağı, dronla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 10 Temmuz 2026 (ABD Başkanı Hedefte Mi?)

        CHP'de yeni ihraç ve atamalar. CHP İstanbul İl Kongresi davası. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları. ABD Başkanı hedefte mi? Trump neden uçak değiştirdi? Sarı Deniz'den NATO'ya mesaj mı? Çin ve Rus donanmaları ortak askeri tatbikat yaptı. Ana Haber Bülteni'nde Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Bertuğ Yıldırım baba oldu