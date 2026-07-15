Sinop'ta oluşan çift gökkuşağı dron ile görüntülendi
Sinop'ta sağanağın ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, Karadeniz kıyısından ormanlık alanlara uzanan renkli manzarasıyla dikkat çekti. İlçe merkezinin birçok noktasından görülebilen doğa olayı, havadan görüntülendi
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:00 Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde beliren çift gökkuşağı, dron ile havadan görüntülendi.
İlçede akşam üzeri etkili olan sağnağın ardından gökkuşağı oluştu.
Çift gökkuşağı, Karadeniz sularından ormanlık alanlara uzanan görüntüsüyle dikkati çekti.
İlçe merkezinin birçok noktasından görülebilen çift gökkuşağı, dronla görüntülendi.
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