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        Haberler Yaşam Uzunkız Yaylası'nda tepecik şeklindeki karınca yuvaları dikkati çekiyor

        Uzunkız Yaylası'nda tepecik şeklindeki karınca yuvaları dikkati çekiyor

        Samsun'un Yakakent ilçesindeki Uzunkız Yaylası'nda, karıncaların toprak ve bitki parçalarını taşıyarak oluşturduğu, boyu bir metreyi aşan dev yuvalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Karıncalar oluşturdu... Boyu bir metre!

        Samsun'un Yakakent ilçesindeki Uzunkız Yaylası'nda, ormanlık alanda karıncalar tarafından oluşturulan tepecik şeklindeki yuvalar dikkati çekiyor.

        Yaylanın ormanlık alanlarında yaşayan karıncaların yuva yapmak için taşıdığı toprak ve bitki parçaları zamanla yüzeyde belirgin tepeciklerin oluşmasına neden oluyor. Bazı yuvaların boyutları bir metreyi geçerken ortaya çıkan görüntü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için yaylaya çıkanlar, devasa yuvaları görüntülüyor.

        Karıncaların orman ekosistemindeki doğal yaşamın önemli parçalarından biri olduğunu belirten doğaseverler, bu tür alanların korunması gerektiğine dikkati çekiyor.

        Yakakent Kuzey Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Yöneticisi Tarık Atalay, yayladaki karınca yuvalarından bazılarının boyunun bir metreyi geçtiğini söyledi.

        Atalay, "Doğaseverler gelip gördükleri zaman şaşırıyorlar. Bu yuvalara 1200-1300 rakımlarda rastlıyoruz genellikle. Karıncaların böyle bir mühendislik harikası yapmasını görünce şaşırıyorlar" diye konuştu.

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