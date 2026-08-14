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        Haberler Yaşam Yaz aylarının ilgi çeken içeceği: Bulut kahve

        Yaz aylarının ilgi çeken içeceği: Bulut kahve

        Sosyal medyada yeni bir kahve trendi öne çıkıyor. Espresso ya da matcha, Hindistan cevizi suyu ve kremanın bir araya geldiği bulut kahve, sıcak ayların vazgeçilmezi olan buzlu latteye alternatif oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Kahve bardağında 'bulut' var!

        Her gün aynı buzlu kahveyi içmekten sıkılanlar için sosyal medyada yeni tarifler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunların son örneklerinden biri de 'cloud coffee' yani 'bulut kahve'...

        Bulut kahve, espresso, Hindistan cevizi suyu ve tercihe göre süt veya kremanın bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. İçeceğin adı ise köpürtülmüş kahvenin oluşturduğu sütlü karışımın buzlu içeceğin içine doğru yayılırken oluşturduğu görüntüden geliyor.

        BULUT KAHVE NEDİR?

        Bulut kahve için tek bir tarif bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşılan tariflerde bazı farklılıklar görülse de trendin öne çıkan versiyonunda üç temel malzeme kullanılıyor: Espresso, Hindistan cevizi suyu ve tercihe göre süt veya krema.

        Hazırlamak için önce bir bardağa buz ve Hindistan cevizi suyu konuluyor. Ardından taze hazırlanan espresso, ayrı bir kapta süt veya krema ile köpürtülüyor. Köpüklü kahve karışımı daha sonra soğuk Hindistan cevizi suyunun üzerine dökülüyor.

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        Bazı kişiler espresso ve sütü köpürtmeden doğrudan bardağa eklerken, bazı tariflerde köpüklü kahve karışımı önce bardağa konulup ardından buz ve Hindistan cevizi suyu ekleniyor.

        Tarifte vanilya şurubu gibi tatlandırıcılar da kullanılabiliyor ancak bunlar tarifin zorunlu bir parçası değil.

        MATCHALI OLANI DA İLGİ GÖRÜYOR

        Bulut kahvenin matchalı versiyonu da hazırlanıyor. Bu tarifte espresso yerine matcha kullanılıyor. Matcha, süt veya krema ile köpürtülerek buz ve Hindistan cevizi suyunun üzerine ekleniyor. Köpürtülmüş matcha ve sütün oluşturduğu katman ise içeceğe bulut kahveye özgü görünümü kazandırıyor.

        DALGONA KAHVEYE BENZİYOR AMA FARKLI

        Bulut kahvenin görünümü, 2020'de pandemi döneminde popüler hale gelen dalgona kahveyi hatırlatıyor. Ancak iki içecek arasında önemli farklar mevcut.

        Dalgona kahve; granül kahve, şeker ve kaynar suyun çırpılmasıyla hazırlanan yoğun kahve köpüğünün sıcak veya soğuk sütün üzerine eklenmesiyle yapılıyor. Günümüzde bulut kahve olarak anılan tarifteyse granül kahve yerine espresso kullanılıyor. Ayrıca dalgona kahvenin hazırlanmasında güçlü bir mikser gerekirken günümüzdeki versiyonda küçük bir süt köpürtücü yeterli. Hindistan cevizi suyu da iki içecek arasındaki temel farklardan biri.

        PEKİ EVDE BULUT KAHVE NASIL HAZIRLANIR?

        Evde bulut kahve hazırlamak için espresso makinesi ve el tipi süt köpürtücü kullanılabilir. Öncelikle bir bardağa buz ve Hindistan cevizi suyu ekleniyor. Ardından bir ölçek espresso hazırlanıyor. Espresso, ayrı bir kapta süt veya krema ile köpürtülüyor. Kullanılacaksa tatlandırıcı da bu aşamada ekleniyor. Köpüklü kahve karışımı daha sonra Hindistan cevizi suyunun üzerine dökülüyor.

        *Görseller Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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