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Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte, Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri

Giriş: 28.02.2019 - 12:17 | Güncelleme:  

Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor. Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden olan Yaşar Kemal, ölümünün ardından İnce Memed, Ağrıdağı Efsanesi gibi birçok ölümsüz eser bırakmıştır. 28 Şubat 2015 tarihinde çoklu organ yetersizliği ve kalp ritm bozukluğu sebebiyle hayatını kaybeden Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Türk yazardır. İşte usta edebiyatçı Yaşar Kemal'in hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...

  • 1Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte, Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri
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    YAŞAR KEMAL'İN HAYATI VE ESERLERİ

    Yaşar Kemal, 6 Ekim 1923 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur. Kürt kökenli Türk romancı Yaşar Kemal, senaryo ve öykü yazarıdır. On altı yaşındayken 1939’da ilk şiiri “Seyhan”ı Görüşler adlı Adana halkevleri dergisinde yayımladı. Ortaokuldan ayrıldıktan sonra folklor derlemelerine başladı ve 1940-1941 yılları arasında Çukurova’dan ile Toroslardan derlediği ağıtları içeren ilk kitabı olan Ağıtlar, 1943 yılında Adana Halkevi tarafından basıldı.

  • 2Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte, Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri
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    Kayseri’de askerliğini yaparken ilk hikâyesi olan “Pis Hikâye”yi (1946) yirmi üç yaşındayken yazdı. 1948'de “Bebek” hikâyesinin ardından “Dükkancı”yı yazdı. 1940’larda Adana’da çıkan Çığ dergisi çevresinde Pertev Naili Boratav, Nurullah Ataç, Güzin Dino gibi isimlerle tanıştı.Özellikle, ressam Abidin Dino’nun ağabeyi Arif Dino’yla kurduğu yakınlık onun düşün ve yazın dünyasının gelişimini önemli bir ölçüde etkilemiştir.

  • 3Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte, Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri
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    Kemal Sadık Göğceli adı ile çeşitli yayımlarda yazarken Yaşar Kemal adını Cumhuriyet gazetesine girince kullanmaya başladı ve 1951-1963 yılları arasında gazetede fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı.Bu dönemde Anadolu insanının iktisadi ve toplumsal sorunlarını dile getirdiği dizi röportajları ile tanınmaya başladı. 1952 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı olan Sarı Sıcak’ta da yer alan “Bebek” öyküsü burada tefrika edildi. 1947’de İnce Memed’i yazdı fakat yarım bıraktı ve 1953-54'te bitirdi. Roman, ağalara karşı Çukurova’nın yoksul halkına arka çıkan İnce Memed’in halkı için savaşmasını konu almaktadır. Dört ciltten oluşan seri, otuz dokuz yılda tamamlandı.

  • 4Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte, Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri
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    Kemal Sadık Göğceli adı ile çeşitli yayımlarda yazarken Yaşar Kemal adını Cumhuriyet gazetesine girince kullanmaya başladı ve 1951-1963 yılları arasında gazetede fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı.Bu dönemde Anadolu insanının iktisadi ve toplumsal sorunlarını dile getirdiği dizi röportajları ile tanınmaya başladı.

  • 5Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte, Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri
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    YAŞAR KEMAL'İN ÖDÜLLERİ

    Yaşar Kemal, Türkiye'den aldığı birçok ödülün yanı sıra Uluslararası Cino del Duca ödülü, Légion d'Honneur nişanı, Commandeur payesi, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des Lettres nişanı, Premi Internacional Catalunya, Fransa Cumhuriyeti tarafından Légion d'Honneur Grand Officier rütbesi, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün de bulunduğu yirmiyi aşkın ödül, ikisi yurt dışında beşi Türkiye'de olmak üzere, yedi fahri doktorluk payesi almıştır. 1973'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. Nobel'e aday gösterilen ilk Türk olan Kemal, verdiği bir röportajda "Ölene kadar da aday olacağım." dedi.

  • 6Yaşar Kemal 4. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte, Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri
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    YAŞAR KEMAL’İN ESERLERİ

    İnce Memed, I. Cilt, İst., 1955

    Teneke, İst.: Varlık, 1955

    Orta Direk, İst.: Remzi, 1960

    Yer Demir Gök Bakır, İst.: Güven, 1963

    Ölmez Otu, İst.: Ant, 1968

    İnce Memed, II. Cilt, İst., 1969

    Akçasazın Ağaları / Demirciler Çarşısı Cinayeti, İst.: Cem, 1974

    Akçasazın Ağaları / Yusufcuk Yusuf, İst.: Cem, 1975

    Yılanı Öldürseler, İst.: Cem, 1976

    Al Gözüm Seyreyle Salih, İst.: Cem, 1976

    Kuşlar da Gitti, (uzun öykü) İst.: Milliyet, 1978

    Deniz Küstü, İst.: Milliyet, 1978

    Yağmurcuk Kuşu / Kimsecik I, İst.: Toros, 1980

    Hüyükteki Nar Ağacı, İst.: Toros, 1982

    İnce Memed, III. Cilt, İst., 1984

    Kale Kapısı / Kimsecik II, İst.: Toros, 1985

    İnce Memed, IV. Cilt, 1987

    Kanın Sesi / Kimsecik III, İst.: Toros, 1991

    Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana / Bir Ada Hikayesi I, İst.: Adam, 1997

    Karıncanın Su İçtiği / Bir Ada Hikayesi II, İst.: Adam, 2002

    Tanyeri Horozları / Bir Ada Hikayesi III, İst.: Adam, 2002

    Çıplak Deniz Çıplak Ada / Bir Ada Hikayesi IV, İst.: YKY, 2012

    Tek Kanatlı Bir Kuş, İst.: YKY, 2013.

    Çocuk Romanı

    Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, İst.: Cem, 1977.

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