İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle, 'Sen Evde Kal Biz Sana Geliriz' sloganıyla kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sanatseverlerle buluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan, 'Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali' belgeselinin ardından, Aydın Orak'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeseli, 10 Nisan saat 22.30'da Youtube İBB Kültür Sanat kanalından yayınlanacak. Belgeselde, büyük yazar Yaşar Kemal'in doğumundan ölümüne tüm hayatı, kendi ağzından ve hayatına tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla aktarılacak