Yasemin - İdo Tatlıses çiftinin oğlu İbrahim Ayel taburcu oldu
2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan İdo - Yasemin Tatlıses, kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat olan oğulları İbrahim Ayel hakkında paylaşımda bulundu
2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşamıştı. Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri, kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat olmuştu.
TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."
"AMELİYAT GÜZEL GEÇTİ"
Torunu ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ardından "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler sağ olun var olun" demişti.
Tüm bunların ardından bir süredir hastanede tedavisi süren İbrahim Ayel bebek taburcu oldu.
"ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"
Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram, İHA