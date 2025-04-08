Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya özlem gideriyor

Kısa bir süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2024'te yollarını ayıran Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmişti. Yasemin Kay Allen, sevgilisini görmek için soluğu Los Angeles'ta almıştı.

Erdal Kaya, sosyal medya hesabından Yasemin Kay Allen'in Los Angelas'ta çekilmiş bir fotoğrafını; "Biraz kafa dağıtma zamanı" notuyla yayımlamıştı.

Los Angeles'tan New York'a geçen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, paylaştıkları el ele fotoğrafla ilişkilerinde yeni bir evreye geçtiklerini ilan etti.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, fotoğrafı, nazar boncuğu ve kırmızı gül emojisiyle yayımladı.