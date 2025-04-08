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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya özlem gideriyor - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya özlem gideriyor

        Haziran 2024'te ilişkilerini sonlandıran Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya, 10 ay sonra ilişkilerine yeni bir şans verdi. Allen, ilişkilerinin yeni evresinin ilk adımını atmak için ABD'ye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 08:33 Güncelleme: 08.04.2025 - 08:43
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        11 bin kilometrelik aşk
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        Kısa bir süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2024'te yollarını ayıran Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmişti. Yasemin Kay Allen, sevgilisini görmek için soluğu Los Angeles'ta almıştı.

        Erdal Kaya, sosyal medya hesabından Yasemin Kay Allen'in Los Angelas'ta çekilmiş bir fotoğrafını; "Biraz kafa dağıtma zamanı" notuyla yayımlamıştı.

        Los Angeles'tan New York'a geçen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, paylaştıkları el ele fotoğrafla ilişkilerinde yeni bir evreye geçtiklerini ilan etti.

        Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, fotoğrafı, nazar boncuğu ve kırmızı gül emojisiyle yayımladı.

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        #Yasemin Kal Allen
        #Erdal Kaya
        #Los Angeles
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