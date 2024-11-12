Yasemin Kay Allen: Öyle bir şey söz konusu değil
Yasemin Kay Allen, eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile barıştığına dair iddiaları yalanlayarak; "Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil" açıklamasını yaptı
Giriş: 12.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:07
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Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Kay Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mart ayında başlayan ilişkisi uzun sürmemişti.
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Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı.
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Ünlü oyuncu, eski sevgilisiyle barıştıklarına dair çıkan iddialara yanıt verdi.