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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimine devam - Magazin haberleri

        Yasemin Allen sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi almaya devam ediyor

        Bir süredir eski FBI ajanı olan Erdal Kaya ile aşk yaşayan Yasemin Allen, sevgilisinden atış eğitimi almaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:52
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        İngiliz asıllı Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen'in gönlünü eski bir FBI ajanı Erdal Kaya'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

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        SEVGİLİSİNDEN EĞİTİM ALIYOR

        Geçtiğimiz günlerde Erdal Kaya'yı görmek için ABD'ye giden Yasemin Allen, sevgilisinden atış eğitimi almaya devam ediyor.

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        "ANLAT DİNLİYORUM"

        Çift, bu kez atış poligonunda değil, ormanlık bir alanda atış yaptı. Yasemin Allen, o anların videosunu da "Anlat anlat, ben dinliyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Videoda, Yasemin Allen'in sevgilisi Erdal Kaya'nın anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlediği görüldü.

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        41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.

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        Erdal Kaya, şu an hayatına; ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek devam ediyor.

        #Yasemin Kay Allen
        #Erdal Kaya
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