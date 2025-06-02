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        Haberler Magazin Yasemin Minguzzi’den oğlu Mattia Ahmet için sessiz bir ağıt

        Yasemin Minguzzi’den oğlu Mattia Ahmet için sessiz bir ağıt

        Bugün İstanbul'da konser verecek olan Guns N' Roses, dün Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmıştı. Yasemin Minguzzi, Guns N' Roses'ın 'November Rain'in müziğini çalarak hem ünlü gruba, oğlunu andıkları için teşekkür etti hem de oğluna sessiz bir ağıt yaktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:59
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        Oğlu Ahmet için sessiz ağıt
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        Bugün İstanbul'da bir konser verecek olan Guns N' Roses, ocak ayında bıçaklı saldırıyla öldürülen 15 yaşındaki hayranları Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Mattia Ahmet'in konsere bilet aldığı öğrenen grup, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadılar
        Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadılar Haberi Görüntüle

        Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, piyano başında oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için sessiz bir ağıt yaktı.

        Yasemin Minguzzi, Guns N' Roses'ın 'November Rain' adlı şarkısının müziğini çalarak hem ünlü gruba teşekkür etti, hem de oğlunu sevdiği bir şarkıyla andı.

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        #Yasemin Minguzzi
        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #Guns N Roses
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