Yasemin Minguzzi’den oğlu Mattia Ahmet için sessiz bir ağıt Bugün İstanbul'da konser verecek olan Guns N' Roses, dün Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmıştı. Yasemin Minguzzi, Guns N' Roses'ın 'November Rain'in müziğini çalarak hem ünlü gruba, oğlunu andıkları için teşekkür etti hem de oğluna sessiz bir ağıt yaktı

Habertürk Giriş: 02.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:59 facebook

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