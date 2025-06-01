Guns N’ Roses, Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı
2 Haziran'da İstanbul'da konser verecek olan Guns N' Roses, bıçaklı saldırıyla öldürülen 15 yaşındaki hayranları Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Mattia'nın konsere bilet aldığı öğrenen grup, sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu
BKM’nin 30'uncu yılı kapsamında İstanbul'da Guns N’ Roses konseri düzenlenecek. Guns N’ Roses, BKM Organizasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahneye çıkacak.
Guns N' Roses, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Minguzzi’nin aylar öncesinden konser için bilet aldığı öğrenen Guns N’ Roses, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Grubun sosyal medya hesabından; Mattia Ahmet Minguzzi'nin bir fotoğrafı eşliğinde 'Knockin' on Heaven's Door' şarkısıyla hazırlanan bir video paylaşıldı. Videoda; "Huzur içinde yat" notuna yer verildi.
Fotoğraf: Instagram