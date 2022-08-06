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Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu: Acıdan besleniyorum! - Magazin haberleri
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Yasemin Sakallıoğlu: Acıdan besleniyorum!

Önceki gün objektiflere yansıyan Yasemin Sakallıoğlu, çalışmaktan tatil yapmaya fırsat bulamadığını belirtti. Oyuncu, "Çok çalışmak hoşuma gidiyor. Ne zaman kendimi dinlendirmek istesem, 'Yorulmam lazım!' diyorum. Galiba acıdan besleniyorum" ifadelerini kullandı

Yasemin Sakallıoğlu: Acıdan besleniyorum! - Magazin haberleri
"Acıdan besleniyorum!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz gün 18 Ağustos'ta gerçekleştireceği gösterisinin provasını gerçekleştirdi. Hazırlıklarına aylar önce başladığı Harbiye gösterisi için Sakallıoğlu, koreograf Ömer Yeşilbaş yönetimindeki 20 dansçı basının karşısındaydı.

"HARBİYE'Yİ YIKACAĞIZ!"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve Harbiye için gece gündüz çalıştığını belirten Yasemin Sakallıoğlu, "Bu yüzden dizimde ödem oldu, onunla ilgili tedavi görüyorum ama iyiyim. Bu gösteri için zorlanmaya değer. Çünkü çok hayal kurdum, çok güzel olmasını istiyorum. Dansçılar, davulcular, her biri için özel olarak tasarlanan kostümler ve sürprizler ile Harbiye'yi yıkacağız." dedi.

"GÖZÜMÜ HEDEFE DİKİYORUM"

Geçtiğimiz sene Harbiye Açıkhava'ya çıkan ilk kadın komedyen olma unvanını elde eden Sakallıoğlu, "Başarımı hayal kurmaya bağlıyorum. Devamının da o şekilde geleceğine inanıyorum çünkü bu iş hayal kurmadan olmaz. Gözümü hedefe dikiyorum ve o noktaya varmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"ORASI BENİ BEN YAPAN YER"

Sosyal medyayı çok iyi kullandığı kendisine hatırlatılan Yasemin Sakallıoğlu, "Oradaki bağı çok önemsiyorum. O bağdan uzaklaştıkça hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Orası beni ben yapan yer, hep sabit kalmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"ACIDAN BESLENİYORUM!"

Çalışmaktan tatil yapmaya fırsat bulamadığını belirten Sakallıoğlu, "Çok çalışmak hoşuma gidiyor. Ne zaman kendimi dinlendirmek istesem, 'Yorulmam lazım!' diyorum. Galiba acıdan besleniyorum." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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