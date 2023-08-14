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        Haberler Müzik Yasemin Sakallıoğlu, ilk kez şarkı söyledi

        Yasemin Sakallıoğlu, ilk kez şarkı söyledi

        Yasemin Sakallıoğlu, Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Sakallıoğlu, kariyerinde ilk kez sahnede şarkı söyledi 

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 17:15
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        Yasemin Sakallıoğlu, BKM organizasyonuyla, Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Sakallıoğlu, kariyerinde ilk kez sahnede şarkı söyledi

        Yasemin Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra, 26 kişilik dans ekibiyle yaptığı koreografiler ve seslendirdiği şarkılarla sahne şovu sergiledi.

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        Gösteri, 180 metrelik kumaş kullanılarak hazırlanan dev bir etek giyen dansçının sahnede görünmesiyle başladı. Geceye özel hazırlanan mekanizmayla dansçının sahnenin tavanına yükselmesiyle eteğinin altından çıkan Yasemin Sakallıoğlu ve 26 kişilik dans ekibi, 'Düm Tek Tek' şarkısıyla şovu başlattı. Sakallıoğlu, duygularını "Çok mutluyum... Üçüncü Harbiye sahnemiz ve yine biletleri bitirdik. Sizinle gurur duyuyorum" şeklinde dile getirdi.

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        Yaklaşık bir aydır şan dersleri alan, Taşkın Sabah ile şarkı kayıtları yapan Yasemin Sakallıoğlu, gösterinin ikinci yarısına daha önce Seda Sayan'ın seslendirdiği 'Ah Geceler' şarkısıyla başladı. Harbiye Açıkhava'nın ana kapısından girerek seyircilerin arasında şarkısını seslendiren Sakallıoğlu, "Bu şarkıcılar nasıl playback okuyor. Playback söyledim, sesim kısıldı" dedi. Şarkı performansı sonrası 'Bir daha' tezahüratları eşliğinde gösterisine devam etti.

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        Yasemin Sakallıoğlu, gösterinin finalini son dönemin popüler şarkısı 'Halo Dayı' (feat. Azer Bülbül) 'Aman Güzel Yavaş Yürü' eşliğinde, dans ekibiyle yaptığı koreografiyle yaptı.

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        Yasemin Sakallıoğlu'nu seyretmeye gelenler arasında, Hadise, Gani Müjde, Belma Canciğer, İpek Filiz Yazıcı gibi ünlü isimler de vardı.

        #Yasemin Sakallıoğlu
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