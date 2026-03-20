Yasemin Sakallıoğlu'ndan bayram trafiğine esprili tepki

Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trafikte mahsur kalan Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, bayram ziyaretleri nedeniyle oluşan yoğunluğa esprili bir dille tepki gösterdi.

"İKİ SAATTİR KARŞIYA GEÇEMİYORUM"

Yayınladığı videoda Sakallıoğlu, "Hani eski bayramlar yoktu? Aile bağları kopmuştu, kimse akrabasıyla görüşmüyordu? Hani? İki saattir karşıya geçemiyorum. Yazıklar olsun! Hani herkes 'cool'du? Ne oldu o 'cool'lara?" ifadelerini kullandı.

"ANCA HAVA ATIYORSUNUZ"

Ünlü oyuncu, videoya eklediği notta ise, "Anca hava atıyorsunuz; 'Şöyle görüşmüyorum, böyle görüşmüyorum' diye. Ama şu an eski bayramlara benzer bir yoğunluk var" diyerek sitemini dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram