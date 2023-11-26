Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozları
İkiz bebek bekleyen İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını paylaştı. Çiftin ikiz çocuklarına babalarının isimlerini vereceği öğrenilmişti
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021'de evlenmişti.
Çiftin, geçen aylarda ikiz erkek bebek beklediği öğrenilmişti.
İkili, bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurmuştu.
6,5 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından "İyi pazarlar bizden" notuyla paylaştı.
Erkek ikiz çocuk bekleyen çift, 3 ay sonra dünyaya gelecek çocuklarına verecekleri isimler belli olmuştu.
İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.
"ÜÇ AY SERUMLARLA BESLENDİM"
Yasemin Şefkatli daha önce yaptığı açıklamada "Serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım. Tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.