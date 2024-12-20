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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli: Güzel haber aldık - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli: Güzel haber aldık

        İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin kalp problemi yaşayan oğulları İbrahim Ayel'den sevindirici haber geldi. Yasemin Şefkatli, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın" diyerek, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 21:13 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:13
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        İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişti.

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        Çift, geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyurmuş, 22 Ocak'ta oğulları dünyaya gelmişti. Bebeklerden biri İbrahim Ayel, diğeri ise Sinan Emir olarak isimlendirilmişti.

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        Doğum sonrası İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. İdo Tatlıses, oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu için dua istemişti.

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        Çift, İbrahim Ayel'in ikinci bir operasyon geçireceğini duyurmuş ve Yasemin Şefkatli, sevenlerinden tekrar dua talep etmişti.

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        Son olarak, Yasemin Şefkatli sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşımda, İbrahim Ayel’in sağlık durumu hakkında sevindirici haberler aldıklarını belirtti.

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        "ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN"

        Şefkatli, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti gitti diyelim" diyerek, oğlunun sağlığının iyiye gittiğini müjdeledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Yasemin Şefkatli
        #ido tatlıses
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